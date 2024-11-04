Украина в октябре установила рекорд экспорта 2024 года: что и куда поставляли

Украина в октябре поставила за границу товаров на $3,8 млрд, что является самым высоким уровнем экспорта 2024 года, прогнозируется, что нынешний экспорт в денежном эквиваленте превысит прошлогодние показатели, сообщили в понедельник в Минэкономики, пишет УНН.

Детали

«В октябре украинский экспорт в денежном эквиваленте стал рекордным за весь 2024 год. Украина экспортировала товаров за месяц на более чем $3,8 млрд - на 18,7% больше, чем в сентябре текущего года», - говорится в сообщении.

«Существенный рост экспорта в октябре стал возможным благодаря увеличению поставок агропродукции. Так, экспорт агропродукции вырос в октябре по стоимости на 32,3%, а в весе - на 33,8%. Это позволило увеличить физические объемы экспорта до уровня 10,9 млн тонн, что на 26,2% больше, чем в сентябре этого года. Мы обязаны этим достижением нашим защитникам, которые обеспечивают работу морского коридора, несмотря на угрозы со стороны врага. В октябре экспорт морским транспортом вырос на 28,2% в денежном эквиваленте и на 37,1% - в весе», - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Всего с начала года, по предварительным данным, экспорт товаров достиг почти $34,6 млрд.

«Учитывая текущую динамику экспорта товаров, мы с определенной осторожностью можем прогнозировать, что нынешний экспорт в денежном эквиваленте превысит прошлогодние показатели. Напомню, что он в 2023 году был на уровне - $36,2 млрд. Что касается физических объемов, то за десять месяцев 2024 года мы уже экспортировали больше, чем за весь прошлый год. Это предварительно 110 млн тонн в целом за 10 месяцев текущего года против 100 млн тонн в 2023 году», - сказала Свириденко.

Как рассказал заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка, больше всего в октябре Украина экспортировала по стоимости:

масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое (на $447,2 млн или 481,3 тыс. т);

кукурузу (на $363,6 млн или 1,9 млн т);

пшеницу (на $318,2 млн или 1,6 млн т);

соевые бобы (на $260 млн или 675 тыс. т);

семян рапса (на $239,2 млн или 476,3 тыс. т);

железную руду и концентраты (на $166,8 млн или 2,5 млн т).

Больше всего украинские производители экспортировали товаров в Польшу, Германию, Испанию, Италию и Турцию.

Всего в октябре в страны ЕС Украина экспортировала товаров на $2,38 млрд (на 15,8% больше, чем в сентябре).

«Европейский Союз является ключевым торговым партнером Украины», - отметил Качка.

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