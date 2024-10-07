Дефицит торговли Украины товарами достиг 20,5 млрд долл.: куда продавали и где покупали больше всего
Киев • УНН
Дефицит внешней торговли товарами Украины за январь-сентябрь 2024 года составил 20,5 млрд долл., что на 5,1% больше, чем в прошлом году. Импорт составил 51,2 млрд долл., экспорт - 30,7 млрд долл.
Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-сентябре этого года составил 20,5 млрд долл., что на 5,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Гостаможслужбы, передает УНН.
Детали
По данным таможни, за 9 месяцев 2024 года товарооборот Украины достиг $81,9 млрд.
"В течение января-сентября 2024 года в Украину импортировали товаров на сумму $51,2 млрд, а экспортировали - на $30,7 млрд", - говорится в сообщении.
Облагаемый импорт, как указано, составил $42,5 млрд, что составляет 83% общих объемов импортируемых товаров.
Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину:
- Китай - $10,3 млрд,
- Польша - $5 млрд,
- Германия - $3,9 млрд.
Экспортировали из Украины больше всего в:
- Польшу - на $3,6 млрд,
- Испанию - на $2,1 млрд,
- Германию - на $2,1 млрд.
В общих объемах ввезенных в январе-сентябре 2024 года товаров 65% составили следующие категории товаров:
- машины, оборудование и транспорт - $17,7 млрд,
- продукция химической промышленности - $8,8 млрд,
- топливно-энергетические - $6,8 млрд.
В тройку самых экспортируемых из Украины товаров вошли:
- продовольственные товары - $17,9 млрд,
- металлы и изделия из них - $3,4 млрд,
- машины, оборудование и транспорт - $2,5 млрд.
Экспорт товаров в Украине вырос почти на 38% за год в физическом измерении3 октября 2024, 12:22 • 11768 просмотров