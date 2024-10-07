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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дефицит торговли Украины товарами достиг 20,5 млрд долл.: куда продавали и где покупали больше всего

Дефицит торговли Украины товарами достиг 20,5 млрд долл.: куда продавали и где покупали больше всего

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 11:56  •  6245 просмотра

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Дефицит внешней торговли товарами Украины за январь-сентябрь 2024 года составил 20,5 млрд долл., что на 5,1% больше, чем в прошлом году. Импорт составил 51,2 млрд долл., экспорт - 30,7 млрд долл.

Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-сентябре этого года составил 20,5 млрд долл., что на 5,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Гостаможслужбы, передает УНН.

Детали

По данным таможни, за 9 месяцев 2024 года товарооборот Украины достиг $81,9 млрд.

"В течение января-сентября 2024 года в Украину импортировали товаров на сумму $51,2 млрд, а экспортировали - на $30,7 млрд", - говорится в сообщении.

Облагаемый импорт, как указано, составил $42,5 млрд, что составляет 83% общих объемов импортируемых товаров.

Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину:

  • Китай - $10,3 млрд, 
  • Польша - $5 млрд,
  • Германия - $3,9 млрд.

Экспортировали из Украины больше всего в:

  • Польшу - на $3,6 млрд, 
  • Испанию - на $2,1 млрд,
  • Германию - на $2,1 млрд.

В общих объемах ввезенных в январе-сентябре 2024 года товаров 65% составили следующие категории товаров:

  • машины, оборудование и транспорт - $17,7 млрд, 
  • продукция химической промышленности - $8,8 млрд, 
  • топливно-энергетические - $6,8 млрд.

В тройку самых экспортируемых из Украины товаров вошли:

  • продовольственные товары - $17,9 млрд, 
  • металлы и изделия из них - $3,4 млрд, 
  • машины, оборудование и транспорт - $2,5 млрд.

Экспорт товаров в Украине вырос почти на 38% за год в физическом измерении3 октября 2024, 12:22 • 11768 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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