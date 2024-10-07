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Дефіцит торгівлі України товарами сягнув 20,5 млрд дол.: куди продавали і де купували найбільше

Київ • УНН

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Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України за січень-вересень 2024 року склав 20,5 млрд дол., що на 5,1% більше, ніж торік. Імпорт становив 51,2 млрд дол., експорт - 30,7 млрд дол.

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України в січні-вересні цього року становив 20,5 млрд дол., що на 5,1% більше, ніж за аналогічний період торік. Про це свідчать дані Держмитслужби, передає УНН.

Деталі

За даними митниці, за 9 місяців 2024 року товарообіг України сягнув $81,9 млрд.

"Протягом січня-вересня 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $51,2 млрд, а експортували – на $30,7 млрд", - ідеться у повідомленні.

Оподаткований імпорт, як вказано, становив $42,5 млрд, що становить 83% загальних обсягів імпортованих товарів.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:

  • Китай - $10,3 млрд, 
  • Польща - $5 млрд,
  • Німеччина - $3,9 млрд.

Експортували з України найбільше до:

  • Польщі - на $3,6 млрд, 
  • Іспанії - на $2,1 млрд,
  • Німеччини - на $2,1 млрд.

У загальних обсягах ввезених у січні-вересні 2024 року товарів 65% склали такі категорії товарів:

  • машини, устаткування та транспорт - $17,7 млрд, 
  • продукція хімічної промисловості - $8,8 млрд, 
  • паливно-енергетичні - $6,8 млрд.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

  • продовольчі товари - $17,9 млрд, 
  • метали та вироби з них - $3,4 млрд, 
  • машини, устаткування та транспорт - $2,5 млрд.

Експорт товарів в Україні зріс на майже 38% за рік у фізичному вимірі 03.10.24, 15:22 • 12202 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Економіка
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nimechchynaНімеччина
kytaiКитай
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polshchaПольща

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