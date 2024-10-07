Дефіцит торгівлі України товарами сягнув 20,5 млрд дол.: куди продавали і де купували найбільше
Київ • УНН
Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України за січень-вересень 2024 року склав 20,5 млрд дол., що на 5,1% більше, ніж торік. Імпорт становив 51,2 млрд дол., експорт - 30,7 млрд дол.
Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України в січні-вересні цього року становив 20,5 млрд дол., що на 5,1% більше, ніж за аналогічний період торік. Про це свідчать дані Держмитслужби, передає УНН.
Деталі
За даними митниці, за 9 місяців 2024 року товарообіг України сягнув $81,9 млрд.
"Протягом січня-вересня 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $51,2 млрд, а експортували – на $30,7 млрд", - ідеться у повідомленні.
Оподаткований імпорт, як вказано, становив $42,5 млрд, що становить 83% загальних обсягів імпортованих товарів.
Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:
- Китай - $10,3 млрд,
- Польща - $5 млрд,
- Німеччина - $3,9 млрд.
Експортували з України найбільше до:
- Польщі - на $3,6 млрд,
- Іспанії - на $2,1 млрд,
- Німеччини - на $2,1 млрд.
У загальних обсягах ввезених у січні-вересні 2024 року товарів 65% склали такі категорії товарів:
- машини, устаткування та транспорт - $17,7 млрд,
- продукція хімічної промисловості - $8,8 млрд,
- паливно-енергетичні - $6,8 млрд.
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
- продовольчі товари - $17,9 млрд,
- метали та вироби з них - $3,4 млрд,
- машини, устаткування та транспорт - $2,5 млрд.
Експорт товарів в Україні зріс на майже 38% за рік у фізичному вимірі 03.10.24, 15:22 • 12202 перегляди