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Експорт товарів в Україні зріс на майже 38% за рік у фізичному вимірі

Експорт товарів в Україні зріс на майже 38% за рік у фізичному вимірі

Київ • УНН

 • 12202 перегляди

За січень-липень 2024 року експорт українських товарів досяг 80,8 млн тонн, що на 37,8% більше, ніж торік. Зростання спостерігається через відновлення морського експорту, незважаючи на війну та логістичні обмеження.

Експорт українських товарів за рік зріс на 38% у фізичному вимірі, досягнувши 80,8 млн тонн, що на 22,1 млн тонн більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це пише УНН з посиланням на звіт міністерства економіки. 

За січень-липень 2024 року загалом експортовано 80,8 млн т української продукції у фізичному вимірі (за даними Держстату та Держмитслужби), що на 22,1 млн т ("плюс"37,8%) більше, ніж за минулорічний період

- пише Мінекономіки.

У січні-липні 2024 року спостерігається зростання обсягів експорту продукції через Український морський коридор, який почав працювати в серпні 2023 року.

Незважаючи на складнощі, пов’язані з війною, логістичними обмеженнями, втратою частини підприємств і торговими обмеженнями з боку європейських країн-сусідів, експорт товарів продовжує зростати.

На базі попередніх даних Національного банку в січні-липні 2024 року експорт товарів збільшився на 7,6% порівняно з січнем-липнем 2023 року і становив22,4 млрд дол. США

- йдеться у звіті.

Основний внесок у зростання експорту товарів зробили групи "Продовольчі товари та сировина для їх виробництва" та "Мінеральні продукти". У січні-липні 2024 року експорт товарів і послуг зріс на 7% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року, досягнувши 32,3 млрд доларів США.

Нагадаємо 

Україна експортує близько 80% продукції морем, досягаючи довоєнних показників. З початку маркетингового року експорт зерна зріс на понад 50% порівняно з минулим роком, сягнувши 3,44 млн тонн.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Економіка
natsionalnyi-bank-ukrainyНаціональний банк України
ukrainaУкраїна

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