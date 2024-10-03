Експорт товарів в Україні зріс на майже 38% за рік у фізичному вимірі
Київ • УНН
За січень-липень 2024 року експорт українських товарів досяг 80,8 млн тонн, що на 37,8% більше, ніж торік. Зростання спостерігається через відновлення морського експорту, незважаючи на війну та логістичні обмеження.
Експорт українських товарів за рік зріс на 38% у фізичному вимірі, досягнувши 80,8 млн тонн, що на 22,1 млн тонн більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це пише УНН з посиланням на звіт міністерства економіки.
За січень-липень 2024 року загалом експортовано 80,8 млн т української продукції у фізичному вимірі (за даними Держстату та Держмитслужби), що на 22,1 млн т ("плюс"37,8%) більше, ніж за минулорічний період
У січні-липні 2024 року спостерігається зростання обсягів експорту продукції через Український морський коридор, який почав працювати в серпні 2023 року.
Незважаючи на складнощі, пов’язані з війною, логістичними обмеженнями, втратою частини підприємств і торговими обмеженнями з боку європейських країн-сусідів, експорт товарів продовжує зростати.
На базі попередніх даних Національного банку в січні-липні 2024 року експорт товарів збільшився на 7,6% порівняно з січнем-липнем 2023 року і становив22,4 млрд дол. США
Основний внесок у зростання експорту товарів зробили групи "Продовольчі товари та сировина для їх виробництва" та "Мінеральні продукти". У січні-липні 2024 року експорт товарів і послуг зріс на 7% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року, досягнувши 32,3 млрд доларів США.
Нагадаємо
Україна експортує близько 80% продукції морем, досягаючи довоєнних показників. З початку маркетингового року експорт зерна зріс на понад 50% порівняно з минулим роком, сягнувши 3,44 млн тонн.