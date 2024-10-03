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Экспорт товаров в Украине вырос почти на 38% за год в физическом измерении

Экспорт товаров в Украине вырос почти на 38% за год в физическом измерении

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 12:22  •  4835 просмотра

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За январь-июль 2024 года экспорт украинских товаров достиг 80,8 млн тонн, что на 37,8% больше, чем в прошлом году. Рост наблюдается из-за восстановления морского экспорта, несмотря на войну и логистические ограничения.

Экспорт украинских товаров за год вырос на 38% в физическом измерении, достигнув 80,8 млн тонн, что на 22,1 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет УНН со ссылкой на отчет министерства экономики. 

За январь-июль 2024 года в целом экспортировано 80,8 млн т украинской продукции в физическом измерении (по данным Госстата и Гостаможслужбы), что на 22,1 млн т ("плюс »37,8%) больше, чем за прошлогодний период

- пишет Минэкономики.

В январе-июле 2024 года наблюдается рост объемов экспорта продукции через Украинский морской коридор, который начал работать в августе 2023 года.

Несмотря на сложности, связанные с войной, логистическими ограничениями, потерей части предприятий и торговыми ограничениями со стороны европейских стран-соседей, экспорт товаров продолжает расти.

На базе предварительных данных Национального банка в январе-июле 2024 года экспорт товаров увеличился на 7,6% по сравнению с январем-июлем 2023 года и составил 22,4 млрд долл. США

- говорится в отчете.

Основной вклад в рост экспорта товаров сделали группы «Продовольственные товары и сырье для их производства» и «Минеральные продукты». В январе-июле 2024 года экспорт товаров и услуг вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, достигнув 32,3 млрд долларов США.

Напомним 

Украина экспортирует около 80% продукции морем, достигая довоенных показателей. С начала маркетингового года экспорт зерна вырос более чем на 50% по сравнению с прошлым годом, достигнув 3,44 млн тонн.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономика
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