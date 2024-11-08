Украинские наркоторговцы маскировали кокаин под игрушки и продукты, переправляя психотропы из Канады в Европу

Международный канал контрабанды наркотиков в детских товарах и продуктах питания разоблачили правоохранители, изъяв при этом более 100 кг психотропов. Об этом УНН пишет со ссылкой на Офис Генерального прокурора, таможню и пограничников.

Детали

Сообщено о подозрении 2 организаторам и 15 участникам преступной организации, связанной с оборотом особо опасных наркотических средств. Они подозреваются в контрабанде, незаконном приобретении, хранении, перевозке с целью сбыта психотропных веществ, а также содержание мест для незаконного изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2, 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 317 УК Украины).

Организацию возглавлял бывший житель Одесской области, привлекая десятки сообщников из Украины и других стран. Им избраны меры пресечения, кроме двух, которых готовятся объявить в розыск. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подозреваемые организовали контрабанду каннабиса и кокаина из Канады в Украину, а также дальнейшее их перемещение на территорию Молдовы и Грузии.

Наркотики доставляли с помощью международных отправлений и маскировали в коробках из-под детских товаров, посуды и продуктов питания. После получения "товара" его фасовали и с использованием услуг почтового оператора отправляли для дальнейшего сбыта по всей стране - сообщили в прокуратуре.

В одной из областей подозреваемые организовали деятельность двух нарколабораторий. Ежемесячно там изготавливалось более 100 кг синтетических наркотических средств, в том числе особо опасные психотропы - PVP и мефедрон.

Во время обысков у фигурантов изъяли наркотические и психотропные вещества на общую сумму более 20 млн. грн - каннабис, гашишное масло, кокаин, амфетамин, экстези, ЛСД, МДМА, PVP, прекурсоры и оборудование для их изготовления и фасовки. В дальнейшем их сбывали через Телеграмм-каналы, кроме тех, что под видом детских игрушек и продуктов питания переправляли в Европу и на Кавказ. Стоимость изъятого по ценам черного рынка достигает 20 млн грн.

Напомним

В столице разоблачена группа наркодилеров, которые поставляли кокаин в упаковках кофе и продавали его через Telegram. Во время обысков изъято 800 г кокаина, 2 кг каннабиса и 5 млн грн.

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