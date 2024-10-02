Наркотики вместо конструктора: таможенники обнаружили 3 кг каннабиса в посылках из Таиланда
Киев • УНН
Киевская таможня перехватила две посылки из Таиланда, в которых обнаружили почти 3 кг каннабиса, скрытого в упаковках игрушек и печенья. Совместная операция с СБУ привела к задержанию подозреваемого за контрабанду наркотиков.
Таможенники Киевской таможни перехватили две посылки из Таиланда, замаскированные под игрушки и кондитерские изделия, в которых обнаружили почти 3 кг каннабиса, передает УНН со ссылкой на Киевскую таможню.
Работники Киевской таможни пресекли попытку контрабанды наркотиков из Таиланда в Украину через международные почтовые отправления. Контрабандисты пытались ввезти почти 3 кг каннабиса, скрыв его в упаковках из-под детского конструктора и печенья.
Отправления были задекларированы как «игрушки» и «подарки», однако при осмотре таможенники обнаружили тайники с шестью пакетами наркотического вещества. Для подтверждения использовали анализатор, который показал наличие каннабиса, запрещенного в Украине.
Таможня уведомила правоохранительные органы, а в результате совместной операции с СБУ был задержан подозреваемый, который получил обвинение по статье 305 Уголовного кодекса Украины.
Напомним
Правоохранители ликвидировали деятельность наркогруппировки, которая маскировала кокаин, экстази и гашиш под косметические средства. Ежемесячно дельцы получали доход более чем в миллион гривен. Семерым задержанным объявлены подозрения.