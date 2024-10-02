Наркотики замість конструктора: митники виявили 3 кг канабісу у посилках із Таїланду

Митники Київської митниці перехопили дві посилки з Таїланду, замасковані під іграшки та кондитерські вироби, у яких виявили майже 3 кг канабісу, передає УНН з посиланням на Київську митницю.

Працівники Київської митниці зупинили спробу контрабанди наркотиків з Таїланду в Україну через міжнародні поштові відправлення. Контрабандисти намагалися ввезти майже 3 кг канабісу, приховавши його в упаковках з-під дитячого конструктора та печива.

Відправлення були задекларовані як "іграшки" та "подарунки", проте під час огляду митники виявили схованки з шістьма пакетами наркотичної речовини. Для підтвердження використали аналізатор, який показав наявність канабісу, забороненого в Україні.

Митниця повідомила правоохоронні органи, а в результаті спільної операції зі СБУ було затримано підозрюваного, який отримав обвинувачення за статтею 305 Кримінального кодексу України.

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Правоохоронці ліквідували діяльність наркоугруповання, яке маскувало кокаїн, екстазі та гашиш під косметичні засоби. Щомісяця ділки отримували дохід у понад мільйон гривень. Сімом затриманим оголошені підозри.