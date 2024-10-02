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Наркотики замість конструктора: митники виявили 3 кг канабісу у посилках із Таїланду

Наркотики замість конструктора: митники виявили 3 кг канабісу у посилках із Таїланду

Київ • УНН

 • 13923 перегляди

Київська митниця перехопила дві посилки з Таїланду, в яких виявили майже 3 кг канабісу, прихованого в упаковках іграшок та печива. Спільна операція з СБУ призвела до затримання підозрюваного за контрабанду наркотиків.

Митники Київської митниці перехопили дві посилки з Таїланду, замасковані під іграшки та кондитерські вироби, у яких виявили майже 3 кг канабісу, передає УНН з посиланням на Київську митницю. 

Працівники Київської митниці зупинили спробу контрабанди наркотиків з Таїланду в Україну через міжнародні поштові відправлення. Контрабандисти намагалися ввезти майже 3 кг канабісу, приховавши його в упаковках з-під дитячого конструктора та печива. 

Відправлення були задекларовані як "іграшки" та "подарунки", проте під час огляду митники виявили схованки з шістьма пакетами наркотичної речовини. Для підтвердження використали аналізатор, який показав наявність канабісу, забороненого в Україні.

Митниця повідомила правоохоронні органи, а в результаті спільної операції зі СБУ було затримано підозрюваного, який отримав обвинувачення за статтею 305 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо 

Правоохоронці ліквідували діяльність наркоугруповання, яке маскувало кокаїн, екстазі та гашиш під косметичні засоби. Щомісяця ділки отримували дохід у понад мільйон гривень. Сімом затриманим оголошені підозри. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Кримінал та НП
tailandТаїланд
ukrainaУкраїна

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