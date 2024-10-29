Наркотики в каві: як контрабандисти постачали кокаїн з Європи до України
Київ • УНН
У столиці викрито групу наркодилерів, які постачали кокаїн в упаковках кави і продавали його через Telegram. Під час обшуків вилучено 800 г кокаїну, 2 кг канабісу та 5 млн грн.
Правоохоронці у Києві викрили групу наркодилерів, які постачали кокаїн з Західної Європи до України в упаковках кави. Продавали наркотики через Telegram. Затримано чотирьох чоловіків, одного ще шукають кордоном. Про це УНН повідомляє із посиланням на Держприкордонслужбу України.
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За даними ДПСУ, наркодилери щомісяця заробляли на продажі кокаїну понад 5 млн грн. Оплату приймали безготівково, готівкою та в криптовалюті.
Прикордонники спільно з поліцейськими під час 10 проведених обшуків вилучили 800 г кокаїну, 2 кг канабісу, галюциногенні гриби та 5 млн грн у різній валюті. Вартість вилученого на "чорному" ринку перевищує 6 млн грн, вказали в ДПСУ.
Чотирьох учасників злочинного угруповання затримано, одного організатора розшукують за кордоном. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Масштабна операція у 20 регіонах: ліквідовано наркокартель із доходом у понад 350 млн гривень на місяць17.10.24, 10:14 • 12299 переглядiв