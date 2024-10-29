Наркотики в кофе: как контрабандисты поставляли кокаин из Европы в Украину
Киев • УНН
В столице разоблачена группа наркодилеров, которые поставляли кокаин в упаковках кофе и продавали его через Telegram. Во время обысков изъято 800 г кокаина, 2 кг каннабиса и 5 млн грн.
Правоохранители в Киеве разоблачили группу наркодилеров, которые поставляли кокаин из Западной Европы в Украину в упаковках кофе. Продавали наркотики через Telegram. Задержаны четверо мужчин, одного еще ищут за рубежом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.
Детали
По данным ГПСУ, наркодилеры ежемесячно зарабатывали на продаже кокаина более 5 млн грн. Оплату принимали безналично, наличными и в криптовалюте.
Пограничники совместно с полицейскими во время 10 проведенных обысков изъяли 800 г кокаина, 2 кг каннабиса, галлюциногенные грибы и 5 млн грн в разной валюте. Стоимость изъятого на "черном" рынке превышает 6 млн грн, указали в ГПСУ.
Четыре участника преступной группировки задержаны, одного организатора разыскивают за границей. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
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