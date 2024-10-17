Масштабная операция в 20 регионах: ликвидирован наркокартель с доходом более 350 млн гривен в месяц

Полиция ликвидировала наркокартель, участники которого изготавливали и продавали через каналы в мессенджере психотропы. Зарабатывали на этом более 350 млн гривен в месяц, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает УНН.

По словам главы МВД, правоохранители провели более 230 обысков в 20 регионах страны. Задержали более 60 человек.

Как указал Клименко, ликвидировано 19 нарколабораторий, в которых ежемесячно производили почти тонну амфетамина и Альфа-PVP.

Доход злоумышленников достигал более 350 млн гривен в месяц. Такой должна быть борьба с незаконным оборотом наркотиков: системной и в первую очередь нацеленной на тех, кто обеспечивает предложение - указал Клименко.

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