Масштабная операция в 20 регионах: ликвидирован наркокартель с доходом более 350 млн гривен в месяц
Киев • УНН
Правоохранители провели более 230 обысков в рамках операции по ликвидации наркокартеля. Задержаны более 60 человек, закрыто 19 нарколабораторий, которые ежемесячно производили почти тонну психотропов.
Полиция ликвидировала наркокартель, участники которого изготавливали и продавали через каналы в мессенджере психотропы. Зарабатывали на этом более 350 млн гривен в месяц, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает УНН.
По словам главы МВД, правоохранители провели более 230 обысков в 20 регионах страны. Задержали более 60 человек.
Как указал Клименко, ликвидировано 19 нарколабораторий, в которых ежемесячно производили почти тонну амфетамина и Альфа-PVP.
Доход злоумышленников достигал более 350 млн гривен в месяц. Такой должна быть борьба с незаконным оборотом наркотиков: системной и в первую очередь нацеленной на тех, кто обеспечивает предложение
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