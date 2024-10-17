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Масштабная операция в 20 регионах: ликвидирован наркокартель с доходом более 350 млн гривен в месяц

Масштабная операция в 20 регионах: ликвидирован наркокартель с доходом более 350 млн гривен в месяц

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 07:14  •  4178 просмотра

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Правоохранители провели более 230 обысков в рамках операции по ликвидации наркокартеля. Задержаны более 60 человек, закрыто 19 нарколабораторий, которые ежемесячно производили почти тонну психотропов.

Полиция ликвидировала наркокартель, участники которого изготавливали и продавали через каналы в мессенджере психотропы. Зарабатывали на этом более 350 млн гривен в месяц, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает УНН

По словам главы МВД, правоохранители провели более 230 обысков в 20 регионах страны. Задержали более 60 человек.

Как указал Клименко, ликвидировано 19 нарколабораторий, в которых ежемесячно производили почти тонну амфетамина и Альфа-PVP.

Доход злоумышленников достигал более 350 млн гривен в месяц. Такой должна быть борьба с незаконным оборотом наркотиков: системной и в первую очередь нацеленной на тех, кто обеспечивает предложение

- указал Клименко.

Наркотики вместо конструктора: таможенники обнаружили 3 кг каннабиса в посылках из Таиланда2 октября 2024, 15:24 • 13070 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП
ihor-klymenkoИгорь Клименко
ukrainaУкраина