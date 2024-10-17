Масштабна операція у 20 регіонах: ліквідовано наркокартель із доходом у понад 350 млн гривень на місяць

Поліція ліквідувала наркокартель, учасники якого виготовляли та продавали через канали в месенджері психотропи. Заробляли на цьому більше ніж 350 млн гривень на місяць, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає УНН.

За словами голови МВС, правоохоронці провели більш як 230 обшуків у 20 регіонах країни. Затримали понад 60 людей.

Як вказав Клименко, ліквідовано 19 нарколабораторій, у яких щомісяця виробляли майже тонну амфетаміну та Альфа-PVP.

Дохід зловмисників сягав більше ніж 350 млн гривень на місяць. Такою має бути боротьба з незаконним обігом наркотиків: системною та першочергово націленою на тих, хто забезпечує пропозицію