Європейці масово відмовляються від алкоголю через смак і здоров’я

Європейці дедалі частіше відмовляються від алкоголю через турботу про здоров’я та зміну смаків. Популярності набирають безалкогольні напої, які більшість респондентів вважають освіжаючими та кориснішими. Про це пише інформагенція Reuters з посиланням на дослідження Circana, передає УНН.

Деталі

Молодь у Європі дедалі рідше споживає алкоголь, що пов’язано як із новими уподобаннями у смаках, так і з більшим усвідомленням шкоди для здоров’я. Це відображає загальну тенденцію до скорочення продажів алкоголю в розвинених країнах.

Експерти розходяться в думках щодо причин: одні пояснюють це тимчасовими економічними труднощами, інші — довгостроковими змінами споживчої поведінки.

Згідно з опитуванням Circana, 71% європейців зменшили споживання алкоголю, а 23% людей віком від 25 до 35 років узагалі повністю відмовились від нього. Натомість набирають популярності безалкогольні напої: понад половина респондентів вважають їх освіжаючими, а 27% — більш корисними чи смачними.

Безалкогольні продукти вже охоплюють близько 60% європейського ринку напоїв вартістю €166 мільярдів, що на 5,1% більше, ніж торік. Водночас продажі алкогольних напоїв знизилися на 1,8%.

Схожа тенденція спостерігається і у США: за даними опитування Gallup, частка споживачів алкоголю там знизилась до історичного мінімуму. Більшість американців вважають навіть помірне вживання алкоголю шкідливим, що підтверджує глобальний зсув у бік здоровішого способу життя.

