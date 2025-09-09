$41.220.13
Ексклюзив
07:10 • 572 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
07:01 • 1374 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
06:31 • 2574 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 6238 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 17561 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 31592 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 35386 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 27515 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 47950 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Ексклюзив
8 вересня, 12:10 • 26968 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
У білорусі зросла смертність від алкоголю: показник є найвищим в світі

Київ • УНН

 • 562 перегляди

Високий рівень вживання алкоголю напряму впливає на здоров’я населення, збільшуючи ризики хвороб і соціальних проблем.

У білорусі зросла смертність від алкоголю: показник є найвищим в світі

За даними 2019 року, середній показник споживання алкоголю у світі становив 5,5 літра на людину на рік. Найбільше п’ють у Центральній та Східній Європі - понад 10 літрів на людину щорічно. Зокрема з 2019 по 2020 рік цей показник відчутно зріс у білорусі та Норвегії, пише УНН із посиланням на дані The Lancet.

Деталі

За даними дослідження на рівні окремих держав лідирують Румунія (17 літрів на рік), Грузія (14,3 літра) та Чехія (13,3 літра). З 2000 по 2019 рік глобальне вживання алкоголю зросло майже на 17%, а найбільше підвищення зафіксували в країнах Азії. Водночас у Східній Європі спостерігалося поступове зниження показників, хоча вони й зараз залишаються одними з найвищих у світі.

Як вказано пандемія COVID-19 у 2020 році тимчасово скоротила середнє споживання алкоголю у світі на 11%. Але навіть із цим падінням у країнах, де традиційно п’ють багато проблема залишається гострою. Зокрема з 2019 по 2020 рік у 23 (12%) зі 189 країн спостерігалося збільшення споживання алкоголю на 0,1 л або більше. Лідерами серед зростання вживання алкоголю у Європі стали білорусь та Норвегія - там вживання алкогольних напоїв збільшилося на 0,6.

Водночас у 116 (61%) країнах спостерігалося зниження вживання алкоголю на 0,1 л або більше, а в 50 (26%) країнах - спостерігалася зміна вживання менше ніж на 0,1.

Смерть від алкоголю

Високий рівень вживання алкоголю напряму впливає на здоров’я населення, збільшуючи ризики хвороб і соціальних проблем. За статистикою у 2019 році вживання алкоголю стало причиною близько 2,6 мільйона смертей у світі - це майже 5% від усіх випадків.

Загалом алкоголь призвів до втрати "понад 116 мільйонів років життя", враховуючи інвалідність. Більша частина втрат (понад 89 мільйонів) пов’язана з передчасною смертністю, тоді як ще 26 мільйонів - із хворобами та ускладненнями, спричиненими алкоголем.

Найбільше постраждали чоловіки: на них припадає близько 2 мільйонів смертей (6,7% від усіх випадків). Для жінок ці показники становили 0,6 мільйона смертей (2,4%).

Більшість водіїв у США плутають алкогольні напої з енергетиками та газованою водою - опитування07.09.25, 17:27 • 5388 переглядiв

Альона Уткіна

Здоров'яНовини Світу
Білорусь
Норвегія
Чехія
Румунія
Грузія