Більшість водіїв у США плутають алкогольні напої з енергетиками та газованою водою - опитування

$41.350.00
48.130.00
ukenru
7 вересня, 06:34 • 12536 перегляди
Масована російська атака дронами та ракетами: збито понад 750 засобів нападу - Генштаб
7 вересня, 05:47 • 22749 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 44274 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 60652 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 89416 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 75468 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 51162 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 55176 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 73697 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 36958 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.9м/с
42%
755мм
Популярнi новини
У Києві після масованої атаки рф частково перекрили рух транспорту7 вересня, 04:42 • 12155 перегляди
Через атаку рф в одному з районів Києва масштабна пожежа і сильне задимлення7 вересня, 05:02 • 13619 перегляди
Жінка загинула після атаки на Оріхівську громаду7 вересня, 05:29 • 5728 перегляди
Цієї ночі знищено нафтопомпу "Транснефти" у брянській області7 вересня, 06:46 • 6116 перегляди
Пожежу на території Кабміну локалізовано, у Святошині триває гасінняPhotoVideo7 вересня, 08:05 • 7514 перегляди
Публікації
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 89417 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 75469 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 73697 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 52801 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 75309 перегляди
Актуальнi люди
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Емманюель Макрон
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Кременчук
Кривий Ріг
Одеса
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto08:47 • 5064 перегляди
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 17614 перегляди
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 50441 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 105250 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 47704 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Джеймс Вебб (телескоп)
E-6 Mercury

Більшість водіїв у США плутають алкогольні напої з енергетиками та газованою водою - опитування

Київ • УНН

 • 50 перегляди

До 80% американських водіїв не змогли відрізнити алкогольні напої від безалкогольних лише за зовнішнім виглядом банки. Яскрава упаковка з фруктами постійно обманювала споживачів.

Більшість водіїв у США плутають алкогольні напої з енергетиками та газованою водою - опитування

До 80% американських водіїв не змогли відрізнити алкогольні напої від безалкогольних лише за зовнішнім виглядом банки. Найбільше плутанини викликали бренди з яскравими ілюстраціями, які змушували водіїв вважати алкоголь газованою водою, пише УНН із посиланням на Motorbiscuit.

Деталі

У новому опитуванні 2000 американських водіїв попросили визначити 14 напоїв, спираючись лише на їхню упаковку. Результати показали, наскільки мало люди ідентифікують зміст виключно по пляшці.

Лише 57% учасників змогли правильно визначити алкогольні напої, такі як "Білий кіготь" або "Твістед Чай". Найбільше оманливим виявився сельтерський напій Vizzy міцністю 5%. 8 з 10 водіїв вважали, що це щось зовсім інше - газована вода або ароматизована вода. Яскрава упаковка з фруктами постійно обманювала споживачів. Інші бренди були майже такими ж оманливими.

"Four Loko" з вмістом алкоголю до 14% збентежив 66% учасників, попри багаторічне висвітлення його міцності у пресі. Truly та High Noon Sun Sips ввели в оману понад 60% водіїв, тоді як BuzzBallz обдурив 53%. Дехто вважав, що "кайф" означає кофеїн, а не алкоголь.

Результати були протилежними для безалкогольних напоїв. Чверть водіїв вважала, що Liquid Death, бренд води в банках, містить алкоголь. Ще 39% прийняли мінеральну воду Drip за енергетичний напій. Опитування показує, що смілива графіка та брендинг, орієнтований на молодь, розмивають межу між тим, що безпечно за кермом, і тим, що ні.

Наслідки не абстрактні

В опитуванні згадуються реальні випадки плутанини. Наприклад, чоловік із Північної Кароліни щодня пив "Білий кіготь" по дорозі на роботу, бувши переконаним, що це енергетичний напій. А водій шкільного автобуса втратив роботу після того, як сплутав той самий бренд з ароматизованою водою.

Дослідження провів сервіс Wheelsaway - платформа для порівняння цін на автомобілі. Речник компанії наголосив на уважності: водіям слід перевіряти етикетки перед покупкою. Сьогоднішня різноманітність напоїв може змусити обрати "не ту банку", і інколи це може призвести до кермування у стані сп’яніння.

Новий Porsche Cayenne отримає революційне рішення - бездротову зарядку: що відомо05.09.25, 12:22 • 3578 переглядiв

Альона Уткіна

Новини СвітуАвто
Сполучені Штати Америки