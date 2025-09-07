Більшість водіїв у США плутають алкогольні напої з енергетиками та газованою водою - опитування
До 80% американських водіїв не змогли відрізнити алкогольні напої від безалкогольних лише за зовнішнім виглядом банки. Яскрава упаковка з фруктами постійно обманювала споживачів.
Деталі
У новому опитуванні 2000 американських водіїв попросили визначити 14 напоїв, спираючись лише на їхню упаковку. Результати показали, наскільки мало люди ідентифікують зміст виключно по пляшці.
Лише 57% учасників змогли правильно визначити алкогольні напої, такі як "Білий кіготь" або "Твістед Чай". Найбільше оманливим виявився сельтерський напій Vizzy міцністю 5%. 8 з 10 водіїв вважали, що це щось зовсім інше - газована вода або ароматизована вода. Яскрава упаковка з фруктами постійно обманювала споживачів. Інші бренди були майже такими ж оманливими.
"Four Loko" з вмістом алкоголю до 14% збентежив 66% учасників, попри багаторічне висвітлення його міцності у пресі. Truly та High Noon Sun Sips ввели в оману понад 60% водіїв, тоді як BuzzBallz обдурив 53%. Дехто вважав, що "кайф" означає кофеїн, а не алкоголь.
Результати були протилежними для безалкогольних напоїв. Чверть водіїв вважала, що Liquid Death, бренд води в банках, містить алкоголь. Ще 39% прийняли мінеральну воду Drip за енергетичний напій. Опитування показує, що смілива графіка та брендинг, орієнтований на молодь, розмивають межу між тим, що безпечно за кермом, і тим, що ні.
Наслідки не абстрактні
В опитуванні згадуються реальні випадки плутанини. Наприклад, чоловік із Північної Кароліни щодня пив "Білий кіготь" по дорозі на роботу, бувши переконаним, що це енергетичний напій. А водій шкільного автобуса втратив роботу після того, як сплутав той самий бренд з ароматизованою водою.
Дослідження провів сервіс Wheelsaway - платформа для порівняння цін на автомобілі. Речник компанії наголосив на уважності: водіям слід перевіряти етикетки перед покупкою. Сьогоднішня різноманітність напоїв може змусити обрати "не ту банку", і інколи це може призвести до кермування у стані сп’яніння.
