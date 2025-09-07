$41.350.00
Большинство водителей в США путают алкогольные напитки с энергетиками и газировкой - опрос

Киев • УНН

 • 12 просмотра

До 80% американских водителей не смогли отличить алкогольные напитки от безалкогольных только по внешнему виду банки. Яркая упаковка с фруктами постоянно обманывала потребителей.

Большинство водителей в США путают алкогольные напитки с энергетиками и газировкой - опрос

До 80% американских водителей не смогли отличить алкогольные напитки от безалкогольных только по внешнему виду банки. Больше всего путаницы вызвали бренды с яркими иллюстрациями, которые заставляли водителей считать алкоголь газированной водой, пишет УНН со ссылкой на Motorbiscuit.

Детали

В новом опросе 2000 американских водителей попросили определить 14 напитков, опираясь только на их упаковку. Результаты показали, насколько мало люди идентифицируют содержимое исключительно по бутылке.

Лишь 57% участников смогли правильно определить алкогольные напитки, такие как "Белый коготь" или "Твистед Чай". Наиболее обманчивым оказался сельтерский напиток Vizzy крепостью 5%. 8 из 10 водителей считали, что это что-то совсем другое - газированная вода или ароматизированная вода. Яркая упаковка с фруктами постоянно обманывала потребителей. Другие бренды были почти такими же обманчивыми.

"Four Loko" с содержанием алкоголя до 14% смутил 66% участников, несмотря на многолетнее освещение его крепости в прессе. Truly и High Noon Sun Sips ввели в заблуждение более 60% водителей, тогда как BuzzBallz обманул 53%. Некоторые считали, что "кайф" означает кофеин, а не алкоголь.

Результаты были противоположными для безалкогольных напитков. Четверть водителей считала, что Liquid Death, бренд воды в банках, содержит алкоголь. Еще 39% приняли минеральную воду Drip за энергетический напиток. Опрос показывает, что смелая графика и брендинг, ориентированный на молодежь, размывают границу между тем, что безопасно за рулем, и тем, что нет.

Последствия не абстрактны

В опросе упоминаются реальные случаи путаницы. Например, мужчина из Северной Каролины ежедневно пил "Белый коготь" по дороге на работу, будучи убежденным, что это энергетический напиток. А водитель школьного автобуса потерял работу после того, как спутал тот же бренд с ароматизированной водой.

Исследование провел сервис Wheelsaway - платформа для сравнения цен на автомобили. Представитель компании подчеркнул внимательность: водителям следует проверять этикетки перед покупкой. Сегодняшнее разнообразие напитков может заставить выбрать "не ту банку", и иногда это может привести к вождению в состоянии опьянения.

Алена Уткина

