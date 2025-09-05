Новый Porsche Cayenne получит революционное решение - беспроводную зарядку: что известно

$41.350.02
48.130.07
ukenru
Эксклюзив
08:58 • 1324 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
08:28 • 3264 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
08:19 • 4254 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
06:13 • 13604 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30 • 24695 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 44251 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
4 сентября, 14:02 • 37344 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04 • 39533 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49 • 40219 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
4 сентября, 08:13 • 30732 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2.4м/с
43%
755мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 299883 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 293727 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 285374 просмотра
Зеленский выразил соболезнования Португалии в связи с трагической аварией в Лиссабоне3 сентября, 23:48 • 48479 просмотра
«Мы ведем очень хороший диалог»: Трамп намерен поговорить с путиным после разговора с ЗеленскимVideo5 сентября, 02:33 • 13661 просмотра
публикации
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы07:47 • 4944 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto06:13 • 13597 просмотра
Заложник НАБУ? Почему дело генерала СБУ Витюка активизировалось только сейчас и похоже на месть4 сентября, 18:50 • 19267 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 48428 просмотра
К любому столу: топ вкусных и простых рецептов греческого салатаPhoto4 сентября, 07:53 • 35094 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Эмманюэль Макрон
Сэм Альтман
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Херсонская область
Пентагон
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 19240 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 48428 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 19972 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 25397 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 27219 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Фокс Ньюс
Фейковые новости
Financial Times
ЧатГПТ

Новый Porsche Cayenne получит революционное решение - беспроводную зарядку: что известно

Киев • УНН

 • 110 просмотра

Porsche Cayenne EV 2026 года будет иметь опцию беспроводной зарядки с помощью индукционной платформы. Система работает с эффективностью 90% и заряжает авто так же быстро, как кабель до 11 кВт.

Новый Porsche Cayenne получит революционное решение - беспроводную зарядку: что известно

Porsche готовит революцию для владельцев электрокаров: новый Cayenne EV 2026 года можно будет заряжать без кабелей - достаточно просто припарковаться над специальной платформой. Немецкий автопроизводитель обещает сделать зарядку электромобилей такой же простой, как подзарядка смартфона. Об этом сообщает Robb Report, пишет УНН.

Детали

Будущий полностью электрический Porsche Cayenne предлагает опцию беспроводной зарядки, что позволяет избежать подключения кабелем к домашней сети. Для зарядки автомобиля достаточно просто припарковать его над специальной индуктивной платформой от Porsche. Компания представит эту систему публично на следующей неделе на выставке мобильности IAA Mobility Show в Мюнхене.

Простота использования, пригодность для ежедневного использования и зарядная инфраструктура по-прежнему являются решающими факторами, когда речь идет о принятии электромобильности

- заявил доктор Михаэль Штайнер, член правления Porsche.

Зарядка происходит по принципу магнитного поля: когда автомобиль стоит над платформой, энергия передается между пластинами без физического контакта. Porsche утверждает, что система работает с эффективностью 90%, что позволяет заряжать Cayenne так же быстро, как обычным кабелем мощностью до 11 кВт.

Экс-дизайнер Lamborghini Шмельц возглавил европейский отдел Xiaomi Auto04.09.25, 09:49 • 2422 просмотра

Платформа с воздушным охлаждением способна выдерживать температуру от -40 до +50 °C, хотя влияние экстремальных условий на скорость зарядки пока не уточняется.

Эта инновация подчеркивает тенденцию к упрощению пользования электромобилями и соответствует растущему спросу на комфорт и удобство среди водителей, которые стремятся к максимально автоматизированному и бесшумному опыту зарядки.

Robotaxi вышел за пределы Остина в Техасе: Tesla открывает беспилотный автомобиль для всех04.09.25, 09:36 • 2178 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираАвто
Porsche
Электроэнергия
Тесла, Инк.
Остин, штат Техас
Мюнхен
Техас