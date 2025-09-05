Новый Porsche Cayenne получит революционное решение - беспроводную зарядку: что известно

Porsche готовит революцию для владельцев электрокаров: новый Cayenne EV 2026 года можно будет заряжать без кабелей - достаточно просто припарковаться над специальной платформой. Немецкий автопроизводитель обещает сделать зарядку электромобилей такой же простой, как подзарядка смартфона. Об этом сообщает Robb Report, пишет УНН.

Детали

Будущий полностью электрический Porsche Cayenne предлагает опцию беспроводной зарядки, что позволяет избежать подключения кабелем к домашней сети. Для зарядки автомобиля достаточно просто припарковать его над специальной индуктивной платформой от Porsche. Компания представит эту систему публично на следующей неделе на выставке мобильности IAA Mobility Show в Мюнхене.

Простота использования, пригодность для ежедневного использования и зарядная инфраструктура по-прежнему являются решающими факторами, когда речь идет о принятии электромобильности - заявил доктор Михаэль Штайнер, член правления Porsche.

Зарядка происходит по принципу магнитного поля: когда автомобиль стоит над платформой, энергия передается между пластинами без физического контакта. Porsche утверждает, что система работает с эффективностью 90%, что позволяет заряжать Cayenne так же быстро, как обычным кабелем мощностью до 11 кВт.

Платформа с воздушным охлаждением способна выдерживать температуру от -40 до +50 °C, хотя влияние экстремальных условий на скорость зарядки пока не уточняется.

Эта инновация подчеркивает тенденцию к упрощению пользования электромобилями и соответствует растущему спросу на комфорт и удобство среди водителей, которые стремятся к максимально автоматизированному и бесшумному опыту зарядки.

