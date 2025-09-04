Экс-дизайнер Lamborghini Шмельц возглавил европейский отдел Xiaomi Auto

Xiaomi Auto объявила о назначении Фабиана Шмельца, бывшего главного дизайнера экстерьера Lamborghini, на должность руководителя отдела дизайна экстерьера в европейском подразделении компании. Такой шаг символизирует то, что китайский производитель хочет усилить свои разработки с помощью европейских специалистов. Об этом сообщает CarNewsChina, пишет УНН.

Детали

Фабиан Шмельц имеет значительный опыт в разработке дизайна автопрома. В Lamborghini он участвовал в разработке модели Temerario, а до этого в Porsche работал над 718 Boxster, концептом VisionGT и прототипом Mission E, который трансформировался в серийную модель Taycan. Теперь его задачей станет формирование узнаваемого стиля электрокаров Xiaomi, которые пока воспринимаются рынком неоднозначно.

Первые модели бренда – SU7 и YU7 – получили широкий резонанс, но вызвали и споры. Часть пользователей сравнивала SU7 с Porsche Taycan, а YU7 – с Ferrari Purosangue. Это даже породило ироничные прозвища: "Mi-sche" (Xiaomi + Porsche) и "Fe-rami" (Ferrari + Xiaomi).

На критику отреагировал Ли Тяньюань, который является генеральным менеджером по промышленному дизайну Xiaomi Auto. Он объяснил, что компания стремится создавать автомобили не только с высокими техническими характеристиками, но и с "эмоциональной ценностью" – дизайном, который вызывает отклик у пользователя и передает характер бренда. Ли подчеркнул, что переход к новым источникам энергии дает китайским дизайнерам уникальную возможность избавиться от исторических ограничений и даже "обогнать конкурентов на повороте".

Аналитики считают, что привлечение Шмельца – это не только укрепление дизайнерской команды, но и часть стратегии Xiaomi Auto по выходу на международные рынки. Европа может стать ключевым плацдармом для этого этапа развития компании.

Таким образом, Xiaomi Auto пытается совместить опыт ведущих западных дизайнеров и собственную философию создания инновационных автомобилей, ориентированных на эмоции и технологичность.

