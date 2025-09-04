Экс-дизайнер Lamborghini Шмельц возглавил европейский отдел Xiaomi Auto

$41.360.01
48.180.29
ukenru
Эксклюзив
05:20 • 9472 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28 • 25641 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52 • 31225 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
3 сентября, 12:08 • 30526 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 54519 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 10:05 • 25365 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
3 сентября, 09:24 • 26275 просмотра
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Эксклюзив
3 сентября, 07:25 • 23270 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
3 сентября, 06:20 • 25559 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 52325 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1.3м/с
60%
753мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 263417 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 255356 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 252608 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 246175 просмотра
Зеленский выразил соболезнования Португалии в связи с трагической аварией в Лиссабоне3 сентября, 23:48 • 10899 просмотра
публикации
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
Эксклюзив
05:20 • 9458 просмотра
Несокрушимая авиация: самолет украинской компании "XENA" тушит пожары в Черногории и поддерживает имидж государства на международной аренеPhoto3 сентября, 14:49 • 20964 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 54517 просмотра
В США признали непригодной к сотрудничеству компанию, которой Госавиаслужба Украины доверила сопровождение ремонтной документации по вертолетам Ми-8Photo3 сентября, 06:57 • 38992 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 52324 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Марселу Ребелу де Соуза
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Париж
Государственная граница Украины
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 8392 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 11691 просмотра
Звездные премьеры и уже известные имена: какие фильмы вошли в программу Лондонского кинофестиваля 20253 сентября, 13:20 • 14689 просмотра
Месси появился на сборах сборной Аргентины с эксклюзивной сумкой Hermès за $65 тысячPhoto2 сентября, 14:15 • 31944 просмотра
«Увидимся в суде»: Эктор Хименес-Браво обещает подать в суд на лиц, сливших в сеть его интимные видео и подделавших перепискуPhotoVideo2 сентября, 11:20 • 44855 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
MIM-104 Patriot
BFM TV
Шахед-136
Saab JAS 39 Gripen

Экс-дизайнер Lamborghini Шмельц возглавил европейский отдел Xiaomi Auto

Киев • УНН

 • 104 просмотра

Фабиан Шмельц, бывший главный дизайнер экстерьера Lamborghini, присоединился к Xiaomi Auto. Он возглавит отдел дизайна экстерьера в европейском подразделении компании.

Экс-дизайнер Lamborghini Шмельц возглавил европейский отдел Xiaomi Auto

Xiaomi Auto объявила о назначении Фабиана Шмельца, бывшего главного дизайнера экстерьера Lamborghini, на должность руководителя отдела дизайна экстерьера в европейском подразделении компании. Такой шаг символизирует то, что китайский производитель хочет усилить свои разработки с помощью европейских специалистов. Об этом сообщает CarNewsChina, пишет УНН.

Детали

Фабиан Шмельц имеет значительный опыт в разработке дизайна автопрома. В Lamborghini он участвовал в разработке модели Temerario, а до этого в Porsche работал над 718 Boxster, концептом VisionGT и прототипом Mission E, который трансформировался в серийную модель Taycan. Теперь его задачей станет формирование узнаваемого стиля электрокаров Xiaomi, которые пока воспринимаются рынком неоднозначно.

Robotaxi вышел за пределы Остина в Техасе: Tesla открывает беспилотный автомобиль для всех04.09.25, 09:36 • 340 просмотров

Первые модели бренда – SU7 и YU7 – получили широкий резонанс, но вызвали и споры. Часть пользователей сравнивала SU7 с Porsche Taycan, а YU7 – с Ferrari Purosangue. Это даже породило ироничные прозвища: "Mi-sche" (Xiaomi + Porsche) и "Fe-rami" (Ferrari + Xiaomi).

На критику отреагировал Ли Тяньюань, который является генеральным менеджером по промышленному дизайну Xiaomi Auto. Он объяснил, что компания стремится создавать автомобили не только с высокими техническими характеристиками, но и с "эмоциональной ценностью" – дизайном, который вызывает отклик у пользователя и передает характер бренда. Ли подчеркнул, что переход к новым источникам энергии дает китайским дизайнерам уникальную возможность избавиться от исторических ограничений и даже "обогнать конкурентов на повороте".

Аналитики считают, что привлечение Шмельца – это не только укрепление дизайнерской команды, но и часть стратегии Xiaomi Auto по выходу на международные рынки. Европа может стать ключевым плацдармом для этого этапа развития компании.

Таким образом, Xiaomi Auto пытается совместить опыт ведущих западных дизайнеров и собственную философию создания инновационных автомобилей, ориентированных на эмоции и технологичность.

BMW представит электромобили с "супермозгом", чтобы бросить вызов китайским конкурентам03.09.25, 09:43 • 3766 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираАвто
Европа