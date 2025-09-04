Ексдизайнер Lamborghini Шмельц очолив європейський відділ Xiaomi Auto
Фабіан Шмельц, колишній головний дизайнер екстер'єру Lamborghini, приєднався до Xiaomi Auto. Він очолить відділ дизайну екстер'єру в європейському підрозділі компанії.
Xiaomi Auto оголосила про призначення Фабіана Шмельца, ексголовного дизайнера екстер’єру Lamborghini, на посаду керівника відділу дизайну екстер’єру в європейському підрозділі компанії. Такий крок символізує те, що китайський виробник хоче посилити свої розробки за допомогою європейських спеціалістів. Про це повідомляє СarNewsChina, пише УНН.
Деталі
Фабіан Шмельц має значний досвід у розробці дизайну автопрому. В Lamborghini він брав участь у розробці моделі Temerario, а до того в Porsche працював над 718 Boxster, концептом VisionGT і прототипом Mission E, який трансформувався у серійну модель Taycan. Тепер його завданням стане формування впізнаваного стилю електрокарів Xiaomi, які поки що сприймаються ринком неоднозначно.
Перші моделі бренду – SU7 і YU7 – отримали широкий резонанс, але викликали й суперечки. Частина користувачів порівнювала SU7 з Porsche Taycan, а YU7 – з Ferrari Purosangue. Це навіть породило іронічні прізвиська: "Mi-sche" (Xiaomi + Porsche) та "Fe-rami" (Ferrari + Xiaomi).
На критику відреагував Лі Тяньюань, який є генеральним менеджером з промислового дизайну Xiaomi Auto. Він пояснив, що компанія прагне створювати автомобілі не лише з високими технічними характеристиками, а й з "емоційною цінністю" – дизайном, який викликає відгук у користувача та передає характер бренду. Лі підкреслив, що перехід до нових джерел енергії дає китайським дизайнерам унікальну можливість позбутися історичних обмежень і навіть "обігнати конкурентів на повороті".
Аналітики вважають, що залучення Шмельца – це не лише зміцнення дизайнерської команди, а й частина стратегії Xiaomi Auto щодо виходу на міжнародні ринки. Європа може стати ключовим плацдармом для цього етапу розвитку компанії.
Таким чином, Xiaomi Auto намагається поєднати досвід провідних західних дизайнерів і власну філософію створення інноваційних автомобілів, орієнтованих на емоції та технологічність.
