Ексклюзив
05:20
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
3 вересня, 11:49
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 10:05
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
3 вересня, 09:24
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
3 вересня, 07:25
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
3 вересня, 06:20
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
3 вересня, 06:16
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Ексдизайнер Lamborghini Шмельц очолив європейський відділ Xiaomi Auto

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Фабіан Шмельц, колишній головний дизайнер екстер'єру Lamborghini, приєднався до Xiaomi Auto. Він очолить відділ дизайну екстер'єру в європейському підрозділі компанії.

Ексдизайнер Lamborghini Шмельц очолив європейський відділ Xiaomi Auto

Xiaomi Auto оголосила про призначення Фабіана Шмельца, ексголовного дизайнера екстер’єру Lamborghini, на посаду керівника відділу дизайну екстер’єру в європейському підрозділі компанії. Такий крок символізує те, що китайський виробник хоче посилити свої розробки за допомогою європейських спеціалістів. Про це повідомляє СarNewsChina, пише УНН.

Деталі

Фабіан Шмельц має значний досвід у розробці дизайну автопрому. В Lamborghini він брав участь у розробці моделі Temerario, а до того в Porsche працював над 718 Boxster, концептом VisionGT і прототипом Mission E, який трансформувався у серійну модель Taycan. Тепер його завданням стане формування впізнаваного стилю електрокарів Xiaomi, які поки що сприймаються ринком неоднозначно.

Robotaxi вийшов за межі Остіна у Техасі: Tesla відкриває безпілотне авто для всіх04.09.25, 09:36 • 252 перегляди

Перші моделі бренду – SU7 і YU7 – отримали широкий резонанс, але викликали й суперечки. Частина користувачів порівнювала SU7 з Porsche Taycan, а YU7 – з Ferrari Purosangue. Це навіть породило іронічні прізвиська: "Mi-sche" (Xiaomi + Porsche) та "Fe-rami" (Ferrari + Xiaomi).

На критику відреагував Лі Тяньюань, який є генеральним менеджером з промислового дизайну Xiaomi Auto. Він пояснив, що компанія прагне створювати автомобілі не лише з високими технічними характеристиками, а й з "емоційною цінністю" – дизайном, який викликає відгук у користувача та передає характер бренду. Лі підкреслив, що перехід до нових джерел енергії дає китайським дизайнерам унікальну можливість позбутися історичних обмежень і навіть "обігнати конкурентів на повороті".

Аналітики вважають, що залучення Шмельца – це не лише зміцнення дизайнерської команди, а й частина стратегії Xiaomi Auto щодо виходу на міжнародні ринки. Європа може стати ключовим плацдармом для цього етапу розвитку компанії.

Таким чином, Xiaomi Auto намагається поєднати досвід провідних західних дизайнерів і власну філософію створення інноваційних автомобілів, орієнтованих на емоції та технологічність.

BMW презентує електромобілі з "супермозком", щоб кинути виклик китайським конкурентам03.09.25, 09:43 • 3762 перегляди

Степан Гафтко

