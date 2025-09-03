BMW презентує електромобілі з "супермозком", щоб кинути виклик китайським конкурентам

BMW робить ставку на електромобілі, керовані програмним забезпеченням і "супермізками", в одній із найамбіційніших спроб традиційних автовиробників кинути виклик китайським конкурентам і Tesla. Про це повідомляє The Washington Times, пише УНН.

Деталі

Новий електричний кросовер BMW iX3, який буде представлений у п’ятницю напередодні автосалону в Мюнхені, стане першим, розробленим на довгоочікуваній платформі Neue Klasse. Упродовж наступних двох років з’явиться ще 40 нових моделей та оновлень, оскільки BMW кардинально змінює підхід до проєктування, виробництва та продажу автомобілів.

З платформою Neue Klasse ми робимо великий стрибок уперед у всіх ключових технологічних напрямках. Новий BMW iX3 стане еталоном у нашій галузі - заявив генеральний директор Олівер Ціпзе.

BMW iX3 буде однією з серії так званих "програмно-визначених автомобілів", які покажуть у Мюнхені. У них центральна комп’ютерна система замінює апаратну частину як головну функцію авто.

Традиційні автовиробники з Європи, США та Японії вже давно відстають від Tesla Ілона Маска та нового покоління китайських виробників, таких як Xiaomi та Xpeng, у сфері розробки програмного забезпечення.

BMW представила концепцію платформи Neue Klasse ще у 2021 році та витратила понад 10 мільярдів євро на розробку цих технологій.

Аналітик Bernstein Стівен Рейтман заявив, що нова платформа може стати "величезним проривом" для BMW.

"Можна сказати, що BMW ставить усе на карту, роблячи ставку на успіх Neue Klasse", — сказав він після нещодавнього попереднього перегляду нових технологій. Успішний запуск, за його словами, "може суттєво змінити майбутнє автомобільної промисловості" та сприйняття здатності західних автовиробників конкурувати у сфері ПЗ.

Tesla зазнає невдачі в Індії, отримавши лише близько 600 замовлень з моменту запуску - Bloomberg

BMW заявляє, що нова технологія забезпечить у понад 20 разів вищу обчислювальну потужність, ніж у нинішніх авто, і значно зменшить складність електроніки автомобіля.

Окрім збільшеної електричної дальності ходу — до 800 км, та швидшої зарядки (додавання понад 350 км пробігу за 10 хвилин), автопарк Neue Klasse працюватиме на основі чотирьох "супермізків", які значно покращують внутрішню комунікацію в авто, мультимедіа, автоматизоване водіння та інші функції.

Перехід до автомобілів, керованих програмним забезпеченням, дозволить виробникам оновлювати авто навіть після продажу клієнтам та пропонувати нові послуги, що мають створити додаткові джерела доходу.

Крім нового покоління електромобілів, ця платформа також стане основою для майбутніх моделей з ДВЗ і гібридів.

BMW Group встановлює новий рекорд продажів електрифікованих автомобілів

Німецький автовиробник, якому також належать марки Rolls-Royce і Mini, довго залишався обережним щодо темпів переходу на електромобілі, дотримуючись багатоенергетичного підходу.

Попри це, продажі електромобілів BMW зросли — батарейні авто склали близько 18% від загального обсягу поставок у першій половині року. Для порівняння, у Mercedes-Benz — 8%, у Volkswagen — 11%.

Проте навіть з прогресом платформи Neue Klasse лишається незрозумілим, чи зможе BMW скоротити відставання від китайських конкурентів. Традиційні виробники також у невигідному становищі через те, що китайські компанії можуть виробляти електромобілі значно дешевше.

Втім, керівництво BMW запевняє, що нова платформа дозволить продовжити вдосконалення не лише програмного забезпечення, а й акумуляторних технологій.

На відміну від конкурентів, таких як VW, BMW не виробляє власні акумуляторні елементи, але проводить дослідження в галузі хімії акумуляторів і співпрацює з компаніями, зокрема китайською CATL, для створення нових батарей.

Мартін Шустер, віцепрезидент BMW із розробки акумуляторних елементів, сказав Financial Times, що компанія змогла знизити виробничі витрати до 50% для нового покоління циліндричних літій-іонних батарей.

Хоча це ще не робить електромобілі настільки прибутковими, як бензинові авто, Шустер зазначив, що нова акумуляторна система дозволяє адаптувати формати елементів, якщо вони виявляться кращими за поточні.

Toyota демонструє рекордне зростання продажів сьомий місяць поспіль