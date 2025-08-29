BMW Group встановлює новий рекорд продажів електрифікованих автомобілів
Київ • УНН
Німецький автовиробник BMW Group продав 3 мільйони електрифікованих автомобілів по всьому світу. Частка електрифікованих авто у загальному обсязі продажів компанії перевищує 40%.
Німецький автобудівний концерн продав 3 мільйони електрифікованих автомобілів по всьому світу. За продажами електрифікованих автомобілів лідирує Європа. Передає УНН із посиланням на Press BMW Group та AutoBlog.
Деталі
BMW продали свій тримільйонний автомобіль з електрифікованим приводом. Відповідне число включає як гібриди з підзарядкою від мережі, так і повністю електромобілі.
Частка електрифікованих автомобілів у загальному обсязі продажів BMW Group вже перевищує 40%.
Ювілейною машиною став гібрид 3 серії, виготовлений у Мюнхені. У компанії звітували, що все більшою популярністю користуються гібридні автомобілі BMW з підзарядкою.
Довідково
У липні BMW Group вже оголосила про продаж свого 1,5-мільйонного повністю електричного автомобіля – повністю електричного MINI Countryman. Ця модель з заводу у Лейпцигу була доставлена клієнту у Португалію.
У компанії підрахували:
Якби всі 1,5 мільйона повністю електричних автомобілів, поставлених BMW Group з моменту запуску BMW i3, були б вишикувані, вони б простягнули понад 6500 кілометрів, що приблизно дорівнює відстані від Мюнхена до Нью-Йорка.
Доповнення
Ще можна зробити висновок, що наразі BMW не прагне повністю електричних автомобілів - автовиробник охоплює майже кожну нішу, маючи понад 15 повністю електромобільних моделей від BMW, Mini та Rolls-Royce.
Компанія розвиває розробку позашляховиків, орієнтованих на покупців-любителів пригод, а також роботу над конкурентом G-класу, який замінить XM, - ідеться у звіті.
