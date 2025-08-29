BMW Group устанавливает новый рекорд продаж электрифицированных автомобилей

$41.260.06
Эксклюзив
06:38
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
06:25
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
05:00
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
28 августа, 11:21
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
РФ изменила позицию по войне в Украине: Турция раскрыла новые требования Путина
29 августа, 00:54
Ученые обнаружили высохшее древнее озеро с «желтой кирпичной дорожкой» на дне океана
29 августа, 01:44
Водный кризис в оккупированной Донецкой области усиливается: шесть городов остались без воды
03:05
Атлантическое течение на грани остановки: ученые предупреждают о климатической катастрофе
04:11
Европейские лидеры обсуждают создание 40-километровой буферной зоны между Украиной и Россией
04:31
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства России
05:00
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 15:40
Топ-6 причесок для школьниц: от классических кос до «пузырьковых» хвостов
28 августа, 14:30
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:37
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки
27 августа, 15:18
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Нарендра Моди
Си Цзиньпин
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Государственная граница Украины
Дания
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасом
27 августа, 15:52
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений
27 августа, 12:36
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизор
27 августа, 09:48
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси
27 августа, 09:12
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа
27 августа, 08:14
Х-47М2 "Кинжал"
Хранитель
ЧатГПТ
Ракетная система С-400
Холм

BMW Group устанавливает новый рекорд продаж электрифицированных автомобилей

Киев • УНН

 510 просмотра

Немецкий автопроизводитель BMW Group продал 3 миллиона электрифицированных автомобилей по всему миру. Доля электрифицированных автомобилей в общем объеме продаж компании превышает 40%.

BMW Group устанавливает новый рекорд продаж электрифицированных автомобилей

Немецкий автостроительный концерн продал 3 миллиона электрифицированных автомобилей по всему миру. По продажам электрифицированных автомобилей лидирует Европа. Передает УНН со ссылкой на Press BMW Group и AutoBlog.

Детали

BMW продали свой трехмиллионный автомобиль с электрифицированным приводом. Соответствующее число включает как гибриды с подзарядкой от сети, так и полностью электромобили.

Доля электрифицированных автомобилей в общем объеме продаж BMW Group уже превышает 40%.

Nissan подтвердил возвращение легендарного GT-R: что известно о будущем "Годзиллы"
27.08.25, 14:32

Юбилейной машиной стал гибрид 3 серии, изготовленный в Мюнхене. В компании отчитались, что все большей популярностью пользуются гибридные автомобили BMW с подзарядкой.

Справочно

В июле BMW Group уже объявила о продаже своего 1,5-миллионного полностью электрического автомобиля – полностью электрического MINI Countryman. Эта модель с завода в Лейпциге была доставлена клиенту в Португалию.

В компании подсчитали:

Если бы все 1,5 миллиона полностью электрических автомобилей, поставленных BMW Group с момента запуска BMW i3, были бы выстроены, они бы протянулись более 6500 километров, что примерно равно расстоянию от Мюнхена до Нью-Йорка.

Дополнение

Еще можно сделать вывод, что сейчас BMW не стремится к полностью электрическим автомобилям - автопроизводитель охватывает почти каждую нишу, имея более 15 полностью электромобильных моделей от BMW, Mini и Rolls-Royce.

Компания развивает разработку внедорожников, ориентированных на покупателей-любителей приключений, а также работу над конкурентом G-класса, который заменит XM, - говорится в отчете.

Напомним

В США имеет проблемы Ford. Компания отзывает более 355 000 грузовиков из-за проблемы с дисплеем приборной панели.

Мировые продажи Toyota в июле выросли на 4,8% благодаря электромобилям и гибридам. Недавний отчет: в июле было продано 899 449 автомобилей Toyota, что на 4,8% больше, чем в тот же период прошлого года.

Игорь Тележников

Авто
Электроэнергия
Toyota
Мюнхен
Лейпциг
Нью-Йорк
Европа
Португалия