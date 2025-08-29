BMW Group устанавливает новый рекорд продаж электрифицированных автомобилей

Немецкий автостроительный концерн продал 3 миллиона электрифицированных автомобилей по всему миру. По продажам электрифицированных автомобилей лидирует Европа. Передает УНН со ссылкой на Press BMW Group и AutoBlog.

BMW продали свой трехмиллионный автомобиль с электрифицированным приводом. Соответствующее число включает как гибриды с подзарядкой от сети, так и полностью электромобили.

Доля электрифицированных автомобилей в общем объеме продаж BMW Group уже превышает 40%.

Юбилейной машиной стал гибрид 3 серии, изготовленный в Мюнхене. В компании отчитались, что все большей популярностью пользуются гибридные автомобили BMW с подзарядкой.

В июле BMW Group уже объявила о продаже своего 1,5-миллионного полностью электрического автомобиля – полностью электрического MINI Countryman. Эта модель с завода в Лейпциге была доставлена клиенту в Португалию.

В компании подсчитали:

Если бы все 1,5 миллиона полностью электрических автомобилей, поставленных BMW Group с момента запуска BMW i3, были бы выстроены, они бы протянулись более 6500 километров, что примерно равно расстоянию от Мюнхена до Нью-Йорка.