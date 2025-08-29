BMW Group устанавливает новый рекорд продаж электрифицированных автомобилей
Киев • УНН
Немецкий автопроизводитель BMW Group продал 3 миллиона электрифицированных автомобилей по всему миру. Доля электрифицированных автомобилей в общем объеме продаж компании превышает 40%.
Немецкий автостроительный концерн продал 3 миллиона электрифицированных автомобилей по всему миру. По продажам электрифицированных автомобилей лидирует Европа. Передает УНН со ссылкой на Press BMW Group и AutoBlog.
Детали
BMW продали свой трехмиллионный автомобиль с электрифицированным приводом. Соответствующее число включает как гибриды с подзарядкой от сети, так и полностью электромобили.
Доля электрифицированных автомобилей в общем объеме продаж BMW Group уже превышает 40%.
Юбилейной машиной стал гибрид 3 серии, изготовленный в Мюнхене. В компании отчитались, что все большей популярностью пользуются гибридные автомобили BMW с подзарядкой.
Справочно
В июле BMW Group уже объявила о продаже своего 1,5-миллионного полностью электрического автомобиля – полностью электрического MINI Countryman. Эта модель с завода в Лейпциге была доставлена клиенту в Португалию.
В компании подсчитали:
Если бы все 1,5 миллиона полностью электрических автомобилей, поставленных BMW Group с момента запуска BMW i3, были бы выстроены, они бы протянулись более 6500 километров, что примерно равно расстоянию от Мюнхена до Нью-Йорка.
Дополнение
Еще можно сделать вывод, что сейчас BMW не стремится к полностью электрическим автомобилям - автопроизводитель охватывает почти каждую нишу, имея более 15 полностью электромобильных моделей от BMW, Mini и Rolls-Royce.
Компания развивает разработку внедорожников, ориентированных на покупателей-любителей приключений, а также работу над конкурентом G-класса, который заменит XM, - говорится в отчете.
Напомним
