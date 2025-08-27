Nissan подтвердил возвращение легендарного GT-R: что известно о будущем "Годзиллы"

Культовая модель Nissan GT-R вернется в новом виде, об этом официально сообщила компания, несмотря на завершение производства последней версии R35. Об этом говорится в материале Еlectrek, пишет УНН.

Детали

Генеральный директор компании Иван Эспиноса заверил фанатов, что "это не прощание с GT-R навсегда" и что легендарный спорткар "будет эволюционировать и снова появится" в будущем.

После снятия R35 с конвейера на заводе в Точиги, Япония, Эспиноса подчеркнул, что цель Nissan - переделать GT-R для нового поколения и обновить его.

Мы хотим сохранить наследие модели, но поднять ее производительность на новый уровень - отметил он.

Пока не озвучены конкретные планы относительно силового агрегата: будущий GT-R может получить гибридный, бензиновый или полностью электрический мотор.

Во время Нью-Йоркского автосалона старший вице-президент Nissan North America Понз Пандикутира сообщил, что следующая "Годзилла", как еще называют эту модель, будет гибридной, хотя концепт электрического GT-R Hyper Force EV демонстрировал возможность сверхмощного полностью электрического спорткара с 1300 лошадиными силами и твердотельными аккумуляторами.

Nissan заключил партнерство на прошлой неделе с LiCAP Technologies для массового производства таких батарей, а первый электромобиль на твердотельных аккумуляторах компания планирует выпустить в 2028 году.

Независимо от конфигурации, скорее всего, на появление новой GT-R понадобится несколько лет. Электрификация или гибридизация модели остаются предметом обсуждений, однако Nissan обещает, что новое поколение сохранит легендарную производительность и дух "Годзиллы".

BMW M4 против Mustang GTD: СМИ рассказали, как получить "суперкар" по цене Toyota Prius