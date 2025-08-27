$41.400.03
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
11:12 • 810 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
07:59 • 12681 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
07:35 • 32072 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 30117 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15 • 97999 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 68340 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 143296 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 150594 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23 • 58954 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
Nissan подтвердил возвращение легендарного GT-R: что известно о будущем "Годзиллы"

Киев • УНН

 • 82 просмотра

Nissan официально сообщил о возвращении культовой модели GT-R в новом виде. Генеральный директор компании Иван Эспиноса заявил, что GT-R "будет эволюционировать и появится снова" для нового поколения, сохраняя наследие и повышая производительность.

Nissan подтвердил возвращение легендарного GT-R: что известно о будущем "Годзиллы"

Культовая модель Nissan GT-R вернется в новом виде, об этом официально сообщила компания, несмотря на завершение производства последней версии R35. Об этом говорится в материале Еlectrek, пишет УНН.

Детали

Генеральный директор компании Иван Эспиноса заверил фанатов, что "это не прощание с GT-R навсегда" и что легендарный спорткар "будет эволюционировать и снова появится" в будущем.

После снятия R35 с конвейера на заводе в Точиги, Япония, Эспиноса подчеркнул, что цель Nissan - переделать GT-R для нового поколения и обновить его.

Мы хотим сохранить наследие модели, но поднять ее производительность на новый уровень

- отметил он. 

Пока не озвучены конкретные планы относительно силового агрегата: будущий GT-R может получить гибридный, бензиновый или полностью электрический мотор.

Во время Нью-Йоркского автосалона старший вице-президент Nissan North America Понз Пандикутира сообщил, что следующая "Годзилла", как еще называют эту модель, будет гибридной, хотя концепт электрического GT-R Hyper Force EV демонстрировал возможность сверхмощного полностью электрического спорткара с 1300 лошадиными силами и твердотельными аккумуляторами. 

Nissan заключил партнерство на прошлой неделе с LiCAP Technologies для массового производства таких батарей, а первый электромобиль на твердотельных аккумуляторах компания планирует выпустить в 2028 году.

Независимо от конфигурации, скорее всего, на появление новой GT-R понадобится несколько лет. Электрификация или гибридизация модели остаются предметом обсуждений, однако Nissan обещает, что новое поколение сохранит легендарную производительность и дух "Годзиллы".

Степан Гафтко

