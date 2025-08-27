Nissan підтвердив повернення легендарного GT-R: що відомо про майбутнє "Годзілли"
Київ • УНН
Nissan офіційно повідомив про повернення культової моделі GT-R у новому вигляді. Генеральний директор компанії Іван Еспіноса заявив, що GT-R "еволюціонуватиме та з’явиться знову" для нового покоління, зберігаючи спадщину та підвищуючи продуктивність.
Культова модель Nissan GT-R повернеться у новому вигляді, про це офіційно повідомила компанія, попри завершення виробництва останньої версії R35. Про це йдеться у матеріалі Еlectrek, пише УНН.
Деталі
Генеральний директор компанії Іван Еспіноса запевнив фанатів, що "це не прощання з GT-R назавжди" і що легендарний спорткар "еволюціонуватиме та знову з’явиться" у майбутньому.
Після зняття R35 з конвеєра на заводі в Точігі, Японія, Еспіноса наголосив, що мета Nissan – переробити GT-R для нового покоління та оновити його.
Ми хочемо зберегти спадщину моделі, але підняти її продуктивність на новий рівень
Поки не озвучені конкретні плани щодо силового агрегату: майбутній GT-R може отримати гібридний, бензиновий, або повністю електричний мотор.
Під час Нью-Йоркського автосалону старший віце-президент Nissan North America Понз Пандікутіра повідомив, що наступна "Годзілла", як ще називають цю модель, буде гібридною, хоча концепт електричного GT-R Hyper Force EV демонстрував можливість надпотужного повністю електричного спорткара з 1300 кінськими силами та твердотільними акумуляторами.
Nissan уклав партнерство минулого тижня з LiCAP Technologies для масового виробництва таких батарей, а перший електромобіль на твердотільних акумуляторах компанія планує випустити у 2028 році.
Незалежно від конфігурації, швидше за все, на появу нової GT-R знадобиться кілька років. Електрифікація або гібридизація моделі залишаються предметом обговорень, проте Nissan обіцяє, що нове покоління збереже легендарну продуктивність та дух "Годзілли".
