Nissan підтвердив повернення легендарного GT-R: що відомо про майбутнє "Годзілли"

Культова модель Nissan GT-R повернеться у новому вигляді, про це офіційно повідомила компанія, попри завершення виробництва останньої версії R35. Про це йдеться у матеріалі Еlectrek, пише УНН.

Деталі

Генеральний директор компанії Іван Еспіноса запевнив фанатів, що "це не прощання з GT-R назавжди" і що легендарний спорткар "еволюціонуватиме та знову з’явиться" у майбутньому.

Після зняття R35 з конвеєра на заводі в Точігі, Японія, Еспіноса наголосив, що мета Nissan – переробити GT-R для нового покоління та оновити його.

Ми хочемо зберегти спадщину моделі, але підняти її продуктивність на новий рівень - зазначив він.

Поки не озвучені конкретні плани щодо силового агрегату: майбутній GT-R може отримати гібридний, бензиновий, або повністю електричний мотор.

Під час Нью-Йоркського автосалону старший віце-президент Nissan North America Понз Пандікутіра повідомив, що наступна "Годзілла", як ще називають цю модель, буде гібридною, хоча концепт електричного GT-R Hyper Force EV демонстрував можливість надпотужного повністю електричного спорткара з 1300 кінськими силами та твердотільними акумуляторами.

Nissan уклав партнерство минулого тижня з LiCAP Technologies для масового виробництва таких батарей, а перший електромобіль на твердотільних акумуляторах компанія планує випустити у 2028 році.

Незалежно від конфігурації, швидше за все, на появу нової GT-R знадобиться кілька років. Електрифікація або гібридизація моделі залишаються предметом обговорень, проте Nissan обіцяє, що нове покоління збереже легендарну продуктивність та дух "Годзілли".

