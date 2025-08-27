Nissan підтвердив повернення легендарного GT-R: що відомо про майбутнє "Годзілли"

$41.400.03
Ексклюзив
11:12
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
07:59
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
07:35
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
26 серпня, 16:15
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
26 серпня, 11:32
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
ЗСУ зірвали літній наступ росіян: скільки території України окуповано 27 серпня, 02:20
Викрадений нацистами понад 80 років тому портрет знайдено на сайті рієлтора в Аргентині 27 серпня, 03:18
Президент Фінляндії закликає бити по російській військовій машині 05:54
Ліван представить план щодо роззброєння "Хезболли" вже цього тижня - Reuters 06:24
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка 08:14
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори 08:43
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад 07:35
Президенту направлено на підпис закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
Ексклюзив
26 серпня, 17:12
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столу 26 серпня, 14:05
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Ексклюзив
26 серпня, 12:42
Дональд Трамп
Олексій Гончаренко
Володимир Зеленський
Марк Цукерберг
Віктор Орбан
Україна
Сполучені Штати Америки
Чернігівська область
Німеччина
Сумська область
УНН Lite
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізор 09:48
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі 09:12
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка 08:14
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі оголосили про заручини після двох років стосунків 26 серпня, 17:52
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року 26 серпня, 13:17
Безпілотний літальний апарат
Нафта
TikTok
Facebook
KAB-1500L

Nissan підтвердив повернення легендарного GT-R: що відомо про майбутнє "Годзілли"

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Nissan офіційно повідомив про повернення культової моделі GT-R у новому вигляді. Генеральний директор компанії Іван Еспіноса заявив, що GT-R "еволюціонуватиме та з’явиться знову" для нового покоління, зберігаючи спадщину та підвищуючи продуктивність.

Nissan підтвердив повернення легендарного GT-R: що відомо про майбутнє "Годзілли"

Культова модель Nissan GT-R повернеться у новому вигляді, про це  офіційно повідомила компанія, попри завершення виробництва останньої версії R35. Про це йдеться у матеріалі Еlectrek, пише УНН.

Деталі

Генеральний директор компанії Іван Еспіноса запевнив фанатів, що "це не прощання з GT-R назавжди" і що легендарний спорткар "еволюціонуватиме та знову з’явиться" у майбутньому.

Після зняття R35 з конвеєра на заводі в Точігі, Японія, Еспіноса наголосив, що мета Nissan – переробити GT-R для нового покоління та оновити його.

Ми хочемо зберегти спадщину моделі, але підняти її продуктивність на новий рівень

- зазначив він. 

Поки не озвучені конкретні плани щодо силового агрегату: майбутній GT-R може отримати гібридний, бензиновий, або повністю електричний мотор.

Під час Нью-Йоркського автосалону старший віце-президент Nissan North America Понз Пандікутіра повідомив, що наступна "Годзілла", як ще називають цю модель, буде гібридною, хоча концепт електричного GT-R Hyper Force EV демонстрував можливість надпотужного повністю електричного спорткара з 1300 кінськими силами та твердотільними акумуляторами. 

Nissan уклав партнерство минулого тижня з LiCAP Technologies для масового виробництва таких батарей, а перший електромобіль на твердотільних акумуляторах компанія планує випустити у 2028 році.

Незалежно від конфігурації, швидше за все, на появу нової GT-R знадобиться кілька років. Електрифікація або гібридизація моделі залишаються предметом обговорень, проте Nissan обіцяє, що нове покоління збереже легендарну продуктивність та дух "Годзілли".

BMW M4 проти Mustang GTD: ЗМІ розповіли, як отримати "суперкар" за ціною Toyota Prius 27.08.25, 13:31

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнологіїАвто
Toyota
Nissan
Нью-Йорк
Японія