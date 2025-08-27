BMW M4 проти Mustang GTD: ЗМІ розповіли, як отримати "суперкар" за ціною Toyota Prius

Майстерність післяпродажного обслуговування може забезпечити динаміку суперкара за ціною Toyota Prius у повній комплектації, повідомляє Autoblog, приводячи приклад, як 42 тисячі доларів перетворюють BMW M4 на конкурента Mustang GTD з максимальною швидкістю 320 км/год, пише УНН.

Деталі

"Ось що відбувається, коли ви вкладаєте серйозні гроші в і так потужний M4 Competition від BMW: ви отримуєте "ракету" на дорозі, яка коштує менше половини флагманського спорткара Ford. У той час як Mustang GTD за 325 000 доларів коштує як суперкар, кабріолет G-Power G4M Bi-Turbo доводить, що вам не потрібно витрачати купу грошей, щоб досягти показників гіперкара", - ідеться у публікації

Математика, як зауважується, напрочуд проста. Як пише видання, якщо розпочати з BMW M4 Competition за 70 тисяч доларів, що вже має 530 кінських сил та розгоном від 0 до 96 км/год за 3,8 секунди, і додати ретельно підібрані модифікації від G-Power вартістю 42 тисяч доларів, то перед вами з'являється автомобіль потужністю 720 кінських сил, здатний розігнатися до 320 км/год. У той же час, Mustang GTD з 815 кінських сил розганяється лише до 320 км/год, попри перевагу у потужності.

Різниця в продуктивності, як вказано, стає ще помітнішою, якщо врахувати перевагу BMW в плані тюнінгу. 3,0-літровий рядний шестициліндровий двигун BMW з подвійним турбонаддувом чудово реагує на модифікації, тоді як 5,2-літровий V8 Ford із наддувом у GTD, "імовірно, вже з заводу виходить за межі безпечного розгону". Заявлений для GTD час розгону від 0 до 96 км/год "менше ніж за 4 секунд" здається менш вражаючим, коли правильно модифікований M4 з повним приводом може показати найкращі результати, пише видання.

Звичайно, зрозуміло, що існує фундаментальна відмінність у філософії. Ford з самого початку розробляв Mustang GTD як безкомпромісну гоночну зброю, оснащену кузовом із вуглеволокна, передовою аеродинамікою та підвіскою, спеціально налаштованою для гонок. Це вражаюче інженерне досягнення, створене для того, щоб бити рекорди на трасі, а не перемагати у дрег-стрипі. Проте ціна на нього досить висока, про яку більшість ентузіастів можуть лише мріяти, зауважує видання.

Принадність платформи M4 криється в її потенціалі. У той час, як Ford розробляв GTD як автомобіль обмеженого виробництва, BMW створив повсякденний спорткар, який чудово піддається доробкам на вторинному ринку, пише видання. "Завдяки тюнінговому ательє G-Power, результатом став кабріолет M4, який є гідним конкурентом суперкарів. При цьому, опустивши дах, можна насолоджуватися захоплюючою динамікою у всій красі", - сказано у публікації.

Справа, як зауважується, не лише в голих цифрах, а й у доступності. "G-Power пропонує різні пакети для платформи BMW, починаючи зі збільшення потужності до 600 кінських сил за 4,2 тисячі доларів. Повне складання з усіма тюнінговими опціями від ательє, як естетичними, так і покращеними характеристиками, коштуватиме 42 тисячі доларів. Додайте до цього старий кабріолет BMW M4 G83 приблизно за 70 тисяч доларів, і ви все одно отримаєте сучасний спорткар з характеристиками, гідними суперкарів, всього за третину ціни", - пише видання.

