BMW інвестує мільйони у фарбування авто: що відомо

$41.510.09
48.650.57
ukenru
04:50 • 9210 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
03:55 • 17408 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
03:09 • 9748 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 73427 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 93191 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 12:57 • 57627 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53 • 57966 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
14 серпня, 09:32 • 61272 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 172436 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55 • 91002 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
2м/с
64%
756мм
Популярнi новини
ЗМІ показали фото військової бази, де завтра зустрінуться Трамп і путінPhoto14 серпня, 19:55 • 33558 перегляди
Курськ під атакою невідомих дронів: є постраждалі та руйнуванняVideo14 серпня, 23:18 • 14222 перегляди
Сизранський НПЗ під атакою невідомих дронів: пролунало понад 10 вибухівVideo02:24 • 26166 перегляди
Раптова злива в Гімалаях: щонайменше 46 загиблих, понад 200 зниклих безвісти02:40 • 10643 перегляди
Україну 15 серпня накриє антициклон: де чекати до +35°CPhoto03:23 • 10239 перегляди
Публікації
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 73470 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час14 серпня, 14:23 • 121226 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 93236 перегляди
Топ поживних і корисних перекусів для насиченого робочого дняPhoto14 серпня, 13:14 • 60417 перегляди
Кузьміних проти Кузьміних: як нардеп воює з неіснуючим маркетингом та суперечить сам собі14 серпня, 12:29 • 66449 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Михайло Федоров
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Ізраїль
Крим
Реклама
УНН Lite
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 37864 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 124324 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 76272 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 95258 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 146011 перегляди
Актуальне
Facebook
Шахед-136
WhatsApp
Instagram
Дія (сервіс)

BMW інвестує мільйони у фарбування авто: що відомо

Київ • УНН

 • 1210 перегляди

BMW інвестує понад 30 мільйонів євро у розширення цеху на заводі в Дінгольфінгу для створення нового Центру індивідуального фарбування. Об'єкт площею 21 000 квадратних футів запрацює до 2027 року, поєднуючи роботу роботів та до 10 співробітників.

BMW інвестує мільйони у фарбування авто: що відомо

Німецький автоконцерн BMW витратить майже 35 мільйонів доларів на створення центру індивідуального фарбування, пише УНН з посиланням на Autoblog.

Деталі

Бренди класу люкс наголошують на персоналізації, щоб клієнти поверталися знову і знову, а коли повертаються, витрачали більше грошей. Яскравий приклад - BMW, яка нещодавно оголосила про інвестиції у понад 30 мільйонів євро (34,9 мільйона доларів США) у розширення цеху на своєму складальному заводі в Дінгольфінгу у Німеччині.

Інвестиції підуть на створення нового Центру спеціального та індивідуального фарбування, який відповідатиме запитам на персоналізацію. Хоча головна мета - підвищення ефективності, людський фактор, як і раніше, буде частиною процесу на цьому новому об'єкті, йдеться у пресрелізі BMW. Закладка першого каменю запланована на вересень цього року, а введення об'єкта в експлуатацію очікується у 2027 році.

Центр спеціального та індивідуального фарбування, розташований на південь від існуючого цеху на заводі в Дінгольфінгу, займатиме площу близько 21 000 квадратних футів на двох поверхах і обслуговуватиме до 10 співробітників. Вони працюватимуть пліч-о-пліч з роботами: початковий шар фарби наноситиметься машиною, а будь-які особливі штрихи, такі як смуги, двокольорові схеми або інші нестандартні елементи обробки, - вручну. Готова фарба сушитиметься електричним (а не газовим) нагріванням, що допоможе знизити вплив на навколишнє середовище. Потім на основній виробничій лінії кузова буде нанесено фінішний прозорий шар.

BMW пропонує клієнтам на вибір до 300 колірних відтінків, не рахуючи спеціальних покриттів для моделей обмежених серій. Нове підприємство дозволить підвищити ефективність процесу фарбування деяких дрібносерійних автомобілів, що дозволить більшій кількості автомобілів залишати завод з індивідуальним забарвленням, заявляє автовиробник. BMW очікує скорочення часу виробничого циклу на чверть, а також зниження вартості забарвленого кузова.

Доповнення

BMW - не єдиний бренд класу люкс, який наголошує на можливостях персоналізації. Mercedes-Benz нещодавно відкрив абсолютно новий завод для свого підрозділу Manufaktur, який спеціалізується на індивідуальних опціях та моделях обмежених серій. Cadillac щойно анонсував власну програму персоналізації Curated by Cadillac, яка стартує з випуску обмеженої серії CT5-V Blackwing.

Юлія Шрамко

Новини СвітуАвто
Німеччина