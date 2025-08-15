BMW інвестує мільйони у фарбування авто: що відомо

Німецький автоконцерн BMW витратить майже 35 мільйонів доларів на створення центру індивідуального фарбування, пише УНН з посиланням на Autoblog.

Деталі

Бренди класу люкс наголошують на персоналізації, щоб клієнти поверталися знову і знову, а коли повертаються, витрачали більше грошей. Яскравий приклад - BMW, яка нещодавно оголосила про інвестиції у понад 30 мільйонів євро (34,9 мільйона доларів США) у розширення цеху на своєму складальному заводі в Дінгольфінгу у Німеччині.

Інвестиції підуть на створення нового Центру спеціального та індивідуального фарбування, який відповідатиме запитам на персоналізацію. Хоча головна мета - підвищення ефективності, людський фактор, як і раніше, буде частиною процесу на цьому новому об'єкті, йдеться у пресрелізі BMW. Закладка першого каменю запланована на вересень цього року, а введення об'єкта в експлуатацію очікується у 2027 році.

Центр спеціального та індивідуального фарбування, розташований на південь від існуючого цеху на заводі в Дінгольфінгу, займатиме площу близько 21 000 квадратних футів на двох поверхах і обслуговуватиме до 10 співробітників. Вони працюватимуть пліч-о-пліч з роботами: початковий шар фарби наноситиметься машиною, а будь-які особливі штрихи, такі як смуги, двокольорові схеми або інші нестандартні елементи обробки, - вручну. Готова фарба сушитиметься електричним (а не газовим) нагріванням, що допоможе знизити вплив на навколишнє середовище. Потім на основній виробничій лінії кузова буде нанесено фінішний прозорий шар.

BMW пропонує клієнтам на вибір до 300 колірних відтінків, не рахуючи спеціальних покриттів для моделей обмежених серій. Нове підприємство дозволить підвищити ефективність процесу фарбування деяких дрібносерійних автомобілів, що дозволить більшій кількості автомобілів залишати завод з індивідуальним забарвленням, заявляє автовиробник. BMW очікує скорочення часу виробничого циклу на чверть, а також зниження вартості забарвленого кузова.

Доповнення

BMW - не єдиний бренд класу люкс, який наголошує на можливостях персоналізації. Mercedes-Benz нещодавно відкрив абсолютно новий завод для свого підрозділу Manufaktur, який спеціалізується на індивідуальних опціях та моделях обмежених серій. Cadillac щойно анонсував власну програму персоналізації Curated by Cadillac, яка стартує з випуску обмеженої серії CT5-V Blackwing.