BMW инвестирует миллионы в покраску автомобилей: что известно

Немецкий автоконцерн BMW потратит почти 35 миллионов долларов на создание центра индивидуальной покраски, пишет УНН со ссылкой на Autoblog.

Детали

Бренды класса люкс делают акцент на персонализации, чтобы клиенты возвращались снова и снова, а когда возвращаются, тратили больше денег. Яркий пример – BMW, которая недавно объявила об инвестициях в более чем 30 миллионов евро (34,9 миллиона долларов США) в расширение цеха на своем сборочном заводе в Дингольфинге в Германии.

Инвестиции пойдут на создание нового Центра специальной и индивидуальной покраски, который будет отвечать запросам на персонализацию. Хотя главная цель – повышение эффективности, человеческий фактор по-прежнему будет частью процесса на этом новом объекте, говорится в пресс-релизе BMW. Закладка первого камня запланирована на сентябрь этого года, а ввод объекта в эксплуатацию ожидается в 2027 году.

Центр специальной и индивидуальной покраски, расположенный к югу от существующего цеха на заводе в Дингольфинге, будет занимать площадь около 21 000 квадратных футов на двух этажах и обслуживать до 10 сотрудников. Они будут работать бок о бок с роботами: начальный слой краски будет наноситься машиной, а любые особые штрихи, такие как полосы, двухцветные схемы или другие нестандартные элементы отделки, – вручную. Готовая краска будет сушиться электрическим (а не газовым) нагревом, что поможет снизить воздействие на окружающую среду. Затем на основной производственной линии кузова будет нанесен финишный прозрачный слой.

BMW предлагает клиентам на выбор до 300 цветовых оттенков, не считая специальных покрытий для моделей ограниченных серий. Новое предприятие позволит повысить эффективность процесса покраски некоторых мелкосерийных автомобилей, что позволит большему количеству автомобилей покидать завод с индивидуальной окраской, заявляет автопроизводитель. BMW ожидает сокращения времени производственного цикла на четверть, а также снижения стоимости окрашенного кузова.

Дополнение

BMW – не единственный бренд класса люкс, который делает акцент на возможностях персонализации. Mercedes-Benz недавно открыл совершенно новый завод для своего подразделения Manufaktur, которое специализируется на индивидуальных опциях и моделях ограниченных серий. Cadillac только что анонсировал собственную программу персонализации Curated by Cadillac, которая стартует с выпуска ограниченной серии CT5-V Blackwing.