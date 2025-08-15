BMW инвестирует миллионы в покраску автомобилей: что известно

$41.510.09
04:50 • 12939 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
03:55 • 21823 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
03:09 • 12191 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 79329 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 99577 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 12:57 • 59878 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
14 августа, 11:53 • 60123 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
14 августа, 09:32 • 62685 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11 • 173265 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
14 августа, 07:55 • 91425 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 79388 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время14 августа, 14:23 • 127195 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 99633 просмотра
Топ питательных и полезных перекусов для насыщенного рабочего дняPhoto14 августа, 13:14 • 63582 просмотра
Кузьминых против Кузьминых: как нардеп воюет с несуществующим маркетингом и противоречит сам себе14 августа, 12:29 • 69574 просмотра
BMW инвестирует миллионы в покраску автомобилей: что известно

Киев • УНН

 • 2008 просмотра

BMW инвестирует более 30 миллионов евро в расширение цеха на заводе в Дингольфинге для создания нового Центра индивидуальной покраски. Объект площадью 21 000 квадратных футов заработает к 2027 году, сочетая работу роботов и до 10 сотрудников.

BMW инвестирует миллионы в покраску автомобилей: что известно

Немецкий автоконцерн BMW потратит почти 35 миллионов долларов на создание центра индивидуальной покраски, пишет УНН со ссылкой на Autoblog.

Детали

Бренды класса люкс делают акцент на персонализации, чтобы клиенты возвращались снова и снова, а когда возвращаются, тратили больше денег. Яркий пример – BMW, которая недавно объявила об инвестициях в более чем 30 миллионов евро (34,9 миллиона долларов США) в расширение цеха на своем сборочном заводе в Дингольфинге в Германии.

Инвестиции пойдут на создание нового Центра специальной и индивидуальной покраски, который будет отвечать запросам на персонализацию. Хотя главная цель – повышение эффективности, человеческий фактор по-прежнему будет частью процесса на этом новом объекте, говорится в пресс-релизе BMW. Закладка первого камня запланирована на сентябрь этого года, а ввод объекта в эксплуатацию ожидается в 2027 году.

Центр специальной и индивидуальной покраски, расположенный к югу от существующего цеха на заводе в Дингольфинге, будет занимать площадь около 21 000 квадратных футов на двух этажах и обслуживать до 10 сотрудников. Они будут работать бок о бок с роботами: начальный слой краски будет наноситься машиной, а любые особые штрихи, такие как полосы, двухцветные схемы или другие нестандартные элементы отделки, – вручную. Готовая краска будет сушиться электрическим (а не газовым) нагревом, что поможет снизить воздействие на окружающую среду. Затем на основной производственной линии кузова будет нанесен финишный прозрачный слой.

BMW предлагает клиентам на выбор до 300 цветовых оттенков, не считая специальных покрытий для моделей ограниченных серий. Новое предприятие позволит повысить эффективность процесса покраски некоторых мелкосерийных автомобилей, что позволит большему количеству автомобилей покидать завод с индивидуальной окраской, заявляет автопроизводитель. BMW ожидает сокращения времени производственного цикла на четверть, а также снижения стоимости окрашенного кузова.

Дополнение

BMW – не единственный бренд класса люкс, который делает акцент на возможностях персонализации. Mercedes-Benz недавно открыл совершенно новый завод для своего подразделения Manufaktur, которое специализируется на индивидуальных опциях и моделях ограниченных серий. Cadillac только что анонсировал собственную программу персонализации Curated by Cadillac, которая стартует с выпуска ограниченной серии CT5-V Blackwing.

Юлия Шрамко

Новости МираАвто
Германия