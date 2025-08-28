$41.320.08
Ексклюзив
11:21 • 4620 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
07:27 • 31972 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
06:36 • 60847 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 61225 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 94013 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 69367 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 77432 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 198981 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 90816 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
27 серпня, 12:09 • 55369 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
Toyota демонструє рекордне зростання продажів сьомий місяць поспіль

Київ • УНН

 1018 перегляди

Світові продажі Toyota у липні зросли на 4,8% завдяки електромобілям та гібридам. Виробництво автомобілів зросло на 5,3%.

Toyota демонструє рекордне зростання продажів сьомий місяць поспіль

Світові продажі японського автогіганта Toyota у липні продемонстрували рекордне зростання, яке триває вже сьомий місяць поспіль, завдяки високому попиту на електричні та гібридні моделі в Північній Америці та Китаї. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За даними компанії, у липні було продано 899 449 автомобілів, що на 4,8% більше, ніж у той же період минулого року. Це новий рекорд для цього місяця. Виробництво автомобілів зросло на 5,3%, показавши другий місяць поспіль рекордне для липня значення.

Berkshire збільшив частку в японській Mitsubishi до понад 10%28.08.25, 11:45 • 3496 переглядiв

Зростання продажів підтримали не лише популярні гібридні та електричні моделі, але й люксовий бренд Lexus, що входить до портфелю Toyota. Підвищений попит у Північній Америці та Китаї став ключовим фактором, який дозволив компанії зміцнити свої позиції на світовому ринку автомобілів.

Toyota продовжує розширювати виробництво електромобілів і гібридів, відповідаючи на глобальну тенденцію переходу до більш екологічних транспортних засобів і зміцнюючи свої позиції серед лідерів світового автопрому.

Нагадаємо

Європейський ринок авто показав найбільше зростання за 15 місяців, збільшивши продажі на 5,9% у липні. Зростання обумовлене попитом на гібридні та електроавтомобілі, тоді як Tesla втрачає частку ринку.

Степан Гафтко

Авто
Tesla Inc
Reuters
Toyota
Північна Америка
Китай