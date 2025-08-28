Toyota демонструє рекордне зростання продажів сьомий місяць поспіль

Світові продажі японського автогіганта Toyota у липні продемонстрували рекордне зростання, яке триває вже сьомий місяць поспіль, завдяки високому попиту на електричні та гібридні моделі в Північній Америці та Китаї. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За даними компанії, у липні було продано 899 449 автомобілів, що на 4,8% більше, ніж у той же період минулого року. Це новий рекорд для цього місяця. Виробництво автомобілів зросло на 5,3%, показавши другий місяць поспіль рекордне для липня значення.

Зростання продажів підтримали не лише популярні гібридні та електричні моделі, але й люксовий бренд Lexus, що входить до портфелю Toyota. Підвищений попит у Північній Америці та Китаї став ключовим фактором, який дозволив компанії зміцнити свої позиції на світовому ринку автомобілів.

Toyota продовжує розширювати виробництво електромобілів і гібридів, відповідаючи на глобальну тенденцію переходу до більш екологічних транспортних засобів і зміцнюючи свої позиції серед лідерів світового автопрому.

