Toyota демонстрирует рекордный рост продаж седьмой месяц подряд

Мировые продажи японского автогиганта Toyota в июле продемонстрировали рекордный рост, который продолжается уже седьмой месяц подряд, благодаря высокому спросу на электрические и гибридные модели в Северной Америке и Китае. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По данным компании, в июле было продано 899 449 автомобилей, что на 4,8% больше, чем в тот же период прошлого года. Это новый рекорд для этого месяца. Производство автомобилей выросло на 5,3%, показав второй месяц подряд рекордное для июля значение.

Рост продаж поддержали не только популярные гибридные и электрические модели, но и люксовый бренд Lexus, входящий в портфель Toyota. Повышенный спрос в Северной Америке и Китае стал ключевым фактором, который позволил компании укрепить свои позиции на мировом рынке автомобилей.

Toyota продолжает расширять производство электромобилей и гибридов, отвечая на глобальную тенденцию перехода к более экологичным транспортным средствам и укрепляя свои позиции среди лидеров мирового автопрома.

Напомним

