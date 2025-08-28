Toyota демонстрирует рекордный рост продаж седьмой месяц подряд

$41.320.08
Эксклюзив
11:21 • 1108 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
07:27 • 27259 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
06:36 • 55863 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух «Кинжалов»
28 августа, 04:08 • 56735 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 90010 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 66725 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 75839 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа, 12:47 • 194319 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:29 • 90609 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
27 августа, 12:09 • 55241 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
В центре Киева повреждены торговый центр и ЖК "Новая Англия" в результате российской атаки: детали28 августа, 03:16 • 42156 просмотра
Ночная атака рф на Киев унесла жизни 10 человек - КГВАPhoto06:40 • 40050 просмотра
Массированная атака РФ на Киев: уже 12 погибших, трое из них – дети07:26 • 11764 просмотра
Атака РФ на Киев: на данный момент известно о 14 погибших и 38 раненых - КГВАPhotoVideo08:54 • 18288 просмотра
Лидеры "коалиции желающих" отреагировали на российские удары по Киеву: заявления Стармера и Макрона09:33 • 35793 просмотра
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 111307 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет27 августа, 15:01 • 113406 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать27 августа, 12:47 • 194360 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов27 августа, 07:35 • 176699 просмотра
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
26 августа, 17:12 • 102248 просмотра
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Андрей Сибига
Дональд Трамп
Богдан Долинце
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Франция
Дарницкий район
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 76294 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 108774 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 111537 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 107801 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 140638 просмотра
Х-47М2 "Кинжал"
Шахед-136
«Калибр» (семейство ракет)
YouTube
Нью-Йорк Таймс

Toyota демонстрирует рекордный рост продаж седьмой месяц подряд

Киев • УНН

 • 872 просмотра

Мировые продажи Toyota в июле выросли на 4,8% благодаря электромобилям и гибридам. Производство автомобилей выросло на 5,3%.

Toyota демонстрирует рекордный рост продаж седьмой месяц подряд

Мировые продажи японского автогиганта Toyota в июле продемонстрировали рекордный рост, который продолжается уже седьмой месяц подряд, благодаря высокому спросу на электрические и гибридные модели в Северной Америке и Китае. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По данным компании, в июле было продано 899 449 автомобилей, что на 4,8% больше, чем в тот же период прошлого года. Это новый рекорд для этого месяца. Производство автомобилей выросло на 5,3%, показав второй месяц подряд рекордное для июля значение.

Berkshire увеличил долю в японской Mitsubishi до более чем 10%28.08.25, 11:45 • 3424 просмотра

Рост продаж поддержали не только популярные гибридные и электрические модели, но и люксовый бренд Lexus, входящий в портфель Toyota. Повышенный спрос в Северной Америке и Китае стал ключевым фактором, который позволил компании укрепить свои позиции на мировом рынке автомобилей.

Toyota продолжает расширять производство электромобилей и гибридов, отвечая на глобальную тенденцию перехода к более экологичным транспортным средствам и укрепляя свои позиции среди лидеров мирового автопрома.

Напомним

Европейский рынок авто показал наибольший рост за 15 месяцев, увеличив продажи на 5,9% в июле. Рост обусловлен спросом на гибридные и электромобили, тогда как Tesla теряет долю рынка.

Степан Гафтко

Авто
Тесла, Инк.
Reuters
Toyota
Северная Америка
Китай