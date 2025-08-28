Європейський авторинок: зростання на 5,9% за липень, Tesla втрачає позиції

За останні 15 місяців європейський ринок авто продемонстрував найбільше зростання. В основному такий підйом обумовлений зростанням попиту на гібридні та електроавтомобілі, це свідчить про готовність споживачів інвестувати в екологічніші моделі попри економічну невизначеність. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Продажі нових авто в Європі у липні підскочили на 5,9% у річному вимірі, досягнувши 1,09 мільйона одиниць, що стало найпомітнішим стрибком з квітня 2024 року. Про це повідомила Європейська асоціація виробників автомобілів (ЄАМА).

Особливо активно стали купляти автомобілі із так званою "Зеленою технологією". Продажі гібридів із підзарядкою від мережі збільшилися більш ніж удвічі – на 52%, а повністю електричні моделі показали понад 30% приросту, що стало найкращим результатом з початку року. Це суттєво підтримало європейську автопромисловість після червневого спаду.

Проте, мита, накладені адміністрацією Доналда Трампа, є серйозним бар'єром для галузі. Вони ускладнюють ланцюги постачання, тоді як китайські виробники на чолі з BYD завойовують ринок завдяки дешевшим електромобілям.

Наступним серйозним випробуванням стане виставка IAA Mobility у Мюнхені, де провідні європейські концерни – BMW, Volkswagen і Mercedes-Benz – намагатимуться посилити свої позиції в сегменті EV.

У ЄС тривають дискусії щодо реалістичності плану повної відмови від двигунів внутрішнього згоряння. Брюссель пішов на поступки автовиробникам, відтермінувавши на три роки виконання жорсткіших норм щодо викидів CO₂. Попри бум на електрокари та plug-in гібриди, найбільш популярними в Європі залишаються традиційні гібриди без зарядки від мережі – вони займають понад третину нових реєстрацій.

Високий попит у Німеччині та Іспанії підтримав ринок, тоді як зниження у Франції та Великій Британії частково обмежило загальний результат. Лондон намагається стимулювати продажі електромобілів, повернувши субсидії у вигляді грантів до £3750 (≈5100 доларів США) для покупців нових EV.

Ситуація у виробників різниться. Tesla продовжує втрачати позиції: її продажі у Європі впали на 40%, що скоротило частку компанії до лише 0,8%. Натомість Volkswagen, BMW і Ford показали двозначне зростання, а китайська BYD наростила поставки більш ніж утричі.

