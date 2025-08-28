Європейський авторинок: зростання на 5,9% за липень, Tesla втрачає позиції

$41.400.03
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
04:08 • 12796 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 49015 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 31954 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 55980 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 144435 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 85900 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
27 серпня, 12:09 • 53072 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
27 серпня, 11:13 • 65909 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
27 серпня, 11:12 • 51958 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
Популярнi новини
Німеччина видала ордери на арешт шести українців у справі про атаку на "Північні потоки" 27 серпня, 22:32 • 29392 перегляди
Сі Цзіньпінь провів наймасштабнішу за пів століття "чистку" серед генералів КНР27 серпня, 23:52 • 12518 перегляди
Масована атака рф на Київ: четверо загиблих, десятки поранених, серед них діти, численні пожежі та руйнування28 серпня, 00:34 • 28194 перегляди
Невідомі дрони атакували російські НПЗ: що відомоVideo01:25 • 20409 перегляди
У центрі Києва пошкоджено торговий центр та ЖК "Нова Англія" внаслідок російської атаки: деталі03:16 • 7520 перегляди
Публікації
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 71902 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01 • 73382 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати27 серпня, 12:47 • 144444 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори27 серпня, 08:43 • 138672 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад27 серпня, 07:35 • 139325 перегляди
УНН Lite
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 50377 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 84429 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 88298 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 86067 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 119377 перегляди
Європейський авторинок: зростання на 5,9% за липень, Tesla втрачає позиції

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Європейський ринок авто показав найбільше зростання за 15 місяців, збільшивши продажі на 5,9% у липні. Зростання обумовлене попитом на гібридні та електроавтомобілі, тоді як Tesla втрачає частку ринку.

Європейський авторинок: зростання на 5,9% за липень, Tesla втрачає позиції

За останні 15 місяців європейський ринок авто продемонстрував найбільше зростання. В основному такий підйом обумовлений зростанням попиту на гібридні та електроавтомобілі, це свідчить про готовність споживачів інвестувати в екологічніші моделі попри економічну невизначеність. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Продажі нових авто в Європі у липні підскочили на 5,9% у річному вимірі, досягнувши 1,09 мільйона одиниць, що стало найпомітнішим стрибком з квітня 2024 року. Про це повідомила Європейська асоціація виробників автомобілів (ЄАМА).

Особливо активно стали купляти автомобілі із так званою "Зеленою технологією". Продажі гібридів із підзарядкою від мережі збільшилися більш ніж удвічі – на 52%, а повністю електричні моделі показали понад 30% приросту, що стало найкращим результатом з початку року. Це суттєво підтримало європейську автопромисловість після червневого спаду.

У США компанія Ford відкликає понад 355 000 вантажівок через проблеми з панеллю приладів - Reuters27.08.25, 18:32 • 2956 переглядiв

Проте, мита, накладені адміністрацією Доналда Трампа, є серйозним бар'єром для галузі. Вони ускладнюють ланцюги постачання, тоді як китайські виробники на чолі з BYD завойовують ринок завдяки дешевшим електромобілям.

Наступним серйозним випробуванням стане виставка IAA Mobility у Мюнхені, де провідні європейські концерни – BMW, Volkswagen і Mercedes-Benz – намагатимуться посилити свої позиції в сегменті EV.

У ЄС тривають дискусії щодо реалістичності плану повної відмови від двигунів внутрішнього згоряння. Брюссель пішов на поступки автовиробникам, відтермінувавши на три роки виконання жорсткіших норм щодо викидів CO₂. Попри бум на електрокари та plug-in гібриди, найбільш популярними в Європі залишаються традиційні гібриди без зарядки від мережі – вони займають понад третину нових реєстрацій.

Високий попит у Німеччині та Іспанії підтримав ринок, тоді як зниження у Франції та Великій Британії частково обмежило загальний результат. Лондон намагається стимулювати продажі електромобілів, повернувши субсидії у вигляді грантів до £3750 (≈5100 доларів США) для покупців нових EV.

Ситуація у виробників різниться. Tesla продовжує втрачати позиції: її продажі у Європі впали на 40%, що скоротило частку компанії до лише 0,8%. Натомість Volkswagen, BMW і Ford показали двозначне зростання, а китайська BYD наростила поставки більш ніж утричі.

Nissan підтвердив повернення легендарного GT-R: що відомо про майбутнє "Годзілли"27.08.25, 14:32 • 2796 переглядiв

Степан Гафтко

Авто
Електроенергія
Tesla Inc
Volkswagen
Bloomberg
Дональд Трамп
Франція
Велика Британія
Іспанія
Німеччина