Европейский авторынок: рост на 5,9% за июль, Tesla теряет позиции

За последние 15 месяцев европейский автомобильный рынок продемонстрировал наибольший рост. В основном такой подъем обусловлен ростом спроса на гибридные и электромобили, что свидетельствует о готовности потребителей инвестировать в более экологичные модели, несмотря на экономическую неопределенность. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Продажи новых автомобилей в Европе в июле подскочили на 5,9% в годовом исчислении, достигнув 1,09 миллиона единиц, что стало самым заметным скачком с апреля 2024 года. Об этом сообщила Европейская ассоциация производителей автомобилей (ЕАМА).

Особенно активно стали покупать автомобили с так называемой "Зеленой технологией". Продажи гибридов с подзарядкой от сети увеличились более чем вдвое – на 52%, а полностью электрические модели показали более 30% прироста, что стало лучшим результатом с начала года. Это существенно поддержало европейскую автопромышленность после июньского спада.

Однако пошлины, наложенные администрацией Дональда Трампа, являются серьезным барьером для отрасли. Они усложняют цепочки поставок, тогда как китайские производители во главе с BYD завоевывают рынок благодаря более дешевым электромобилям.

Следующим серьезным испытанием станет выставка IAA Mobility в Мюнхене, где ведущие европейские концерны – BMW, Volkswagen и Mercedes-Benz – будут пытаться усилить свои позиции в сегменте EV.

В ЕС продолжаются дискуссии относительно реалистичности плана полного отказа от двигателей внутреннего сгорания. Брюссель пошел на уступки автопроизводителям, отсрочив на три года выполнение более жестких норм по выбросам CO₂. Несмотря на бум на электрокары и plug-in гибриды, наиболее популярными в Европе остаются традиционные гибриды без зарядки от сети – они занимают более трети новых регистраций.

Высокий спрос в Германии и Испании поддержал рынок, тогда как снижение во Франции и Великобритании частично ограничило общий результат. Лондон пытается стимулировать продажи электромобилей, вернув субсидии в виде грантов до £3750 (≈5100 долларов США) для покупателей новых EV.

Ситуация у производителей различается. Tesla продолжает терять позиции: ее продажи в Европе упали на 40%, что сократило долю компании до всего 0,8%. Зато Volkswagen, BMW и Ford показали двузначный рост, а китайская BYD нарастила поставки более чем втрое.

