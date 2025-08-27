В США компания Ford отзывает более 355 000 грузовиков из-за проблем с приборной панелью - Reuters

$41.400.03
12:47 • 29065 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
12:29 • 26249 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
12:09 • 8584 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
11:13 • 25821 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
11:12 • 26522 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
27 августа, 07:59 • 32711 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
27 августа, 07:35 • 77878 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 75814 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15 • 109118 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 77678 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Популярные новости
Президент Финляндии призывает бить по российской военной машине27 августа, 05:54 • 46838 просмотра
Ливан представит план по разоружению "Хезболлы" уже на этой неделе - Reuters27 августа, 06:24 • 44787 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 56824 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 27713 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto09:48 • 26040 просмотра
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки15:18 • 656 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет15:01 • 1396 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать12:47 • 29080 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов27 августа, 07:35 • 77900 просмотра
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
26 августа, 17:12 • 88675 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений12:36 • 15834 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto09:48 • 26422 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 28121 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 57723 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке после двух лет отношенийPhoto26 августа, 17:52 • 33111 просмотра
В США компания Ford отзывает более 355 000 грузовиков из-за проблем с приборной панелью - Reuters

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Ford Motor Company отзывает более 355 000 грузовиков в США из-за неисправности дисплея приборной панели. Проблема касается моделей F-550 SD, F-450 SD, F-350 SD, F-250 SD 2025-2026 годов и F-150 2025 года.

В США компания Ford отзывает более 355 000 грузовиков из-за проблем с приборной панелью - Reuters

Автопроизводитель Ford Motor Company отзывает более 355 000 грузовиков в Соединенных Штатах из-за проблемы с дисплеем приборной панели. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Национальную администрацию безопасности дорожного движения, пишет УНН.

Детали

Отзыв касается определенных моделей Ford 2025-2026 годов выпуска - F-550 SD, F-450 SD, F-350 SD и F-250 SD - а также F-150 2025 года.

Приборная панель управляет цифровым дисплеем на приборной панели автомобиля, отображая важную информацию, такую как скорость, уровень топлива и навигацию. По словам американского управления автомобильной безопасности, приборная панель, которая не отображает важную информацию, такую как предупреждающие индикаторы или скорость автомобиля, увеличивает риск аварии.

В сообщении добавляется, что панель может выйти из строя во время запуска двигателя, и что программное обеспечение будет обновлено оператором или через беспроводное обновление бесплатно.

Дополнение

Компания Ford во второй раз отложила выпуск электрического пикапа Project T3 и электрического фургона следующего поколения до 2028 года. Это решение позволит сосредоточиться на разработке более доступных электромобилей, включая среднеразмерный пикап 2027 года.

Ford Motor отзывает 850 318 автомобилей в США из-за потенциальной неисправности топливного насоса низкого давления, что может привести к остановке двигателя. Дефект выявлен у 10% автомобилей, включая модели Lincoln Aviator, F-150 и Mustang.

Павел Зинченко

Reuters
Соединённые Штаты