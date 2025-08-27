В США компания Ford отзывает более 355 000 грузовиков из-за проблем с приборной панелью - Reuters

Автопроизводитель Ford Motor Company отзывает более 355 000 грузовиков в Соединенных Штатах из-за проблемы с дисплеем приборной панели. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Национальную администрацию безопасности дорожного движения, пишет УНН.

Детали

Отзыв касается определенных моделей Ford 2025-2026 годов выпуска - F-550 SD, F-450 SD, F-350 SD и F-250 SD - а также F-150 2025 года.

Приборная панель управляет цифровым дисплеем на приборной панели автомобиля, отображая важную информацию, такую как скорость, уровень топлива и навигацию. По словам американского управления автомобильной безопасности, приборная панель, которая не отображает важную информацию, такую как предупреждающие индикаторы или скорость автомобиля, увеличивает риск аварии.

В сообщении добавляется, что панель может выйти из строя во время запуска двигателя, и что программное обеспечение будет обновлено оператором или через беспроводное обновление бесплатно.

Дополнение

Компания Ford во второй раз отложила выпуск электрического пикапа Project T3 и электрического фургона следующего поколения до 2028 года. Это решение позволит сосредоточиться на разработке более доступных электромобилей, включая среднеразмерный пикап 2027 года.

Ford Motor отзывает 850 318 автомобилей в США из-за потенциальной неисправности топливного насоса низкого давления, что может привести к остановке двигателя. Дефект выявлен у 10% автомобилей, включая модели Lincoln Aviator, F-150 и Mustang.