У США компанія Ford відкликає понад 355 000 вантажівок через проблеми з панеллю приладів - Reuters

Автовиробник Ford Motor Company відкликає понад 355 000 вантажівок у Сполучених Штатах через проблему з дисплеєм панелі приладів. Про це пише Reuters з посиланням на Національну адміністрацію безпеки дорожнього руху, пише УНН.

Деталі

Відкликання стосується певних моделей Ford 2025-2026 років випуску - F-550 SD, F-450 SD, F-350 SD та F-250 SD - а також F-150 2025 року.

Панель приладів керує цифровим дисплеєм на приладовій панелі автомобіля, показуючи важливу інформацію, таку як швидкість, рівень палива та навігацію. За словами американського управління автомобільної безпеки, панель приладів, яка не відображає важливу інформацію, таку як попереджувальні індикатори або швидкість автомобіля, збільшує ризик аварії.

У повідомленні додається, що панель може вийти з ладу під час запуску двигуна, і що програмне забезпечення буде оновлено оператором або через бездротове оновлення безкоштовно.

Доповнення

Компанія Ford вдруге відклала випуск електричного пікапа Project T3 та електричного фургона наступного покоління до 2028 року. Це рішення дозволить зосередитися на розробці більш доступних електромобілів, включаючи середньорозмірний пікап 2027 року.

Ford Motor відкликає 850 318 автомобілів у США через потенційну несправність паливного насоса низького тиску, що може призвести до зупинки двигуна. Дефект виявлено у 10% автомобілів, включаючи моделі Lincoln Aviator, F-150 та Mustang.