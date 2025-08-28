Berkshire увеличил долю в японской Mitsubishi до более чем 10%
Киев • УНН
Компания Berkshire Hathaway Уоррена Баффета увеличила свои доли в Mitsubishi Corp. и Mitsui & Co. Это демонстрирует уверенность в стабильности этих конгломератов и стимулирует рост их акций.
Компания Berkshire Hathaway Inc. Уоррена Баффета усилила свое присутствие в японском торговом доме Mitsubishi, увеличив долю акций до более чем 10% и демонстрируя стратегическую уверенность в рынке Японии. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
По данным Mitsubishi, доля Berkshire в компании выросла до 10,23% на основе права голоса, по сравнению с 9,74% в марте. Mitsui также подтвердила увеличение доли Баффета, который известен как "Оракул из Омахи". Впервые об инвестициях в японские торговые дома Berkshire заявила в 2020 году, и с тех пор компании демонстрируют стабильное укрепление финансовых показателей и внимание к прибыльности для акционеров.
Мы рассматриваем это дополнительное приобретение как признак постоянного доверия инвестора к нашей компании. Мы и в дальнейшем будем укреплять наш бизнес-портфель
Berkshire Hathaway сейчас владеет долями в пяти крупнейших торговых фирмах Японии, включая Marubeni, Itochu и Sumitomo, которые имеют диверсифицированные интересы – от зарубежной нефти и газа до рыбного промысла и ритейла. После объявления об инвестициях акции Mitsubishi выросли на 1,9%, Mitsui, Itochu и Marubeni прибавили около 1,2%, Sumitomo – 1,1%.
Аналитики отмечают, что присутствие Berkshire привлекает внимание к торговым домам и стимулирует их проактивную политику по повышению прибыльности для акционеров, в частности через выкуп акций. Изначально американский инвестор планировал оставлять свою долю ниже 10%, но японские компании позволили "умеренное превышение потолка"
