Berkshire збільшив частку в японській Mitsubishi до понад 10%

Ексклюзив
07:27 • 20483 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
06:36 • 41544 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 45255 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 78971 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 57386 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 70984 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 181658 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 89876 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
27 серпня, 12:09 • 54791 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
27 серпня, 11:13 • 67491 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Масована атака рф на Київ: четверо загиблих, десятки поранених, серед них діти, численні пожежі та руйнування28 серпня, 00:34 • 56067 перегляди
Невідомі дрони атакували російські НПЗ: що відомоVideo28 серпня, 01:25 • 48468 перегляди
У центрі Києва пошкоджено торговий центр та ЖК "Нова Англія" внаслідок російської атаки: деталі28 серпня, 03:16 • 31626 перегляди
Нічна атака рф на Київ забрала життя 10 людей - КМВАPhoto06:40 • 29549 перегляди
Лідери "коаліції охочих" відреагували на російські удари по Києву: заяви Стармера і Макрона09:33 • 15192 перегляди
Публікації
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 100946 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01 • 102848 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати27 серпня, 12:47 • 181667 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори27 серпня, 08:43 • 165013 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад27 серпня, 07:35 • 167003 перегляди
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Кір Стармер
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Франція
Дарницький район
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 70232 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 103021 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 106028 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 102749 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 135830 перегляди
Х-47М2 «Кинджал»
Шахед-136
«Калібр» (сімейство ракет)
YouTube
The New York Times

Berkshire збільшив частку в японській Mitsubishi до понад 10%

Київ • УНН

 • 2958 перегляди

Компанія Berkshire Hathaway Воррена Баффета збільшила свої частки в Mitsubishi Corp. та Mitsui & Co. Це демонструє впевненість у стабільності цих конгломератів та стимулює зростання їхніх акцій.

Berkshire збільшив частку в японській Mitsubishi до понад 10%

Компанія Berkshire Hathaway Inc. Воррена Баффета посилила свою присутність у японському торговому домі Mitsubishi, збільшивши частку акцій до понад 10% і демонструючи стратегічну впевненість у ринку Японії. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Деталі

За даними Mitsubishi, частка Berkshire у компанії зросла до 10,23% на основі права голосу, порівняно з 9,74% у березні. Mitsui також підтвердила збільшення долі Баффета, який відомий як "Оракул з Омахи". Вперше про інвестиції у японські торгові доми Berkshire заявила у 2020 році, і з того часу компанії демонструють стабільне зміцнення фінансових показників та увагу до прибутковості для акціонерів.

Ми розглядаємо це додаткове придбання як ознаку постійної довіри інвестора до нашої компанії. Ми й надалі зміцнюватимемо наш бізнес-портфель

– повідомив речник Mitsui.

Berkshire Hathaway зараз володіє частками у п’яти найбільших торговельних фірмах Японії, включаючи Marubeni, Itochu та Sumitomo, які мають диверсифіковані інтереси – від закордонної нафти та газу до рибного промислу та рітейлу. Після оголошення про інвестиції акції Mitsubishi зросли на 1,9%, Mitsui, Itochu та Marubeni додали близько 1,2%, Sumitomo – 1,1%.

Європейський авторинок: зростання на 5,9% за липень, Tesla втрачає позиції28.08.25, 10:00 • 2210 переглядiв

Аналітики відзначають, що присутність Berkshire привертає увагу до торгових домів і стимулює їхню проактивну політику щодо підвищення прибутковості для акціонерів, зокрема через викуп акцій. Спочатку американський інвестор планував залишати свою долю нижче 10%, але японські компанії дозволили "помірне перевищення стелі"

Білл Гейтс заявив, що пожертвує 200 мільярдів доларів бідним з усього світу до 2045 року - Reuters08.05.25, 17:23 • 7045 переглядiв

Степан Гафтко

Новини СвітуАвто
Воррен Баффет
Білл Гейтс
Reuters
Bloomberg