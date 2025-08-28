Berkshire збільшив частку в японській Mitsubishi до понад 10%

Компанія Berkshire Hathaway Inc. Воррена Баффета посилила свою присутність у японському торговому домі Mitsubishi, збільшивши частку акцій до понад 10% і демонструючи стратегічну впевненість у ринку Японії. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Деталі

За даними Mitsubishi, частка Berkshire у компанії зросла до 10,23% на основі права голосу, порівняно з 9,74% у березні. Mitsui також підтвердила збільшення долі Баффета, який відомий як "Оракул з Омахи". Вперше про інвестиції у японські торгові доми Berkshire заявила у 2020 році, і з того часу компанії демонструють стабільне зміцнення фінансових показників та увагу до прибутковості для акціонерів.

Ми розглядаємо це додаткове придбання як ознаку постійної довіри інвестора до нашої компанії. Ми й надалі зміцнюватимемо наш бізнес-портфель – повідомив речник Mitsui.

Berkshire Hathaway зараз володіє частками у п’яти найбільших торговельних фірмах Японії, включаючи Marubeni, Itochu та Sumitomo, які мають диверсифіковані інтереси – від закордонної нафти та газу до рибного промислу та рітейлу. Після оголошення про інвестиції акції Mitsubishi зросли на 1,9%, Mitsui, Itochu та Marubeni додали близько 1,2%, Sumitomo – 1,1%.

Аналітики відзначають, що присутність Berkshire привертає увагу до торгових домів і стимулює їхню проактивну політику щодо підвищення прибутковості для акціонерів, зокрема через викуп акцій. Спочатку американський інвестор планував залишати свою долю нижче 10%, але японські компанії дозволили "помірне перевищення стелі"

