Tesla зазнає невдачі в Індії, отримавши лише близько 600 замовлень з моменту запуску - Bloomberg

$41.320.06
48.200.06
ukenru
Ексклюзив
06:00 • 2712 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
05:30 • 4060 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 21253 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 34777 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 45953 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 11:39 • 44194 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
1 вересня, 09:15 • 188681 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
1 вересня, 08:38 • 106924 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 195869 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 202893 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2м/с
80%
748мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 141381 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 140491 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 127973 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 125312 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 118062 перегляди
Публікації
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
06:00 • 2728 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 45991 перегляди
Для справжніх гурманів: топ рецептів приготування домашнього майонезу Photo1 вересня, 09:46 • 78729 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 195889 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 202915 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Індія
Суми
Реклама
УНН Lite
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo1 вересня, 18:36 • 21282 перегляди
Бред Пітт придбав маєток у Голлівуд-Гіллз за $12 мільйонів1 вересня, 10:27 • 38067 перегляди
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 167639 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 295649 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 314806 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Фейкові новини
Су-57
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Tesla зазнає невдачі в Індії, отримавши лише близько 600 замовлень з моменту запуску - Bloomberg

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Tesla отримала лише близько 600 замовлень в Індії з моменту запуску продажів. Це значно менше, ніж очікувала компанія, що викликає сумніви щодо її глобальних перспектив зростання.

Tesla зазнає невдачі в Індії, отримавши лише близько 600 замовлень з моменту запуску - Bloomberg

Довгоочікуваний вихід Tesla на індійський ринок поки що приніс невтішні результати, а мала кількість замовлень викликає нові сумніви щодо глобальних перспектив зростання компанії. Про це пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

За словами людей, знайомих з цим питанням, виробник електромобілів на чолі з Ілоном Маском отримав замовлення на трохи більше 600 автомобілів з моменту запуску продажів у середині липня, що виявилося меншим, ніж очікувала сама компанія. Це приблизно кількість автомобілів, які Tesla постачала кожні чотири години по всьому світу протягом першої половини року.

Зараз Tesla планує відправити від 350 до 500 автомобілів до Індії цього року, перша партія яких має прибути з Шанхаю на початку вересня, повідомили джерела.

За їхніми словами, поставки спочатку будуть обмежені містами Мумбаї, Делі, Пуне та Гургаон. Розмір партії базується на повних платежах, отриманих за автомобілі, а також на здатності Tesla здійснювати доставку за межі чотирьох міст, де вона наразі має фізичну присутність.

Спочатку компанія мала на меті використати свою повну річну квоту в 2500 автомобілів цього року, повідомляло раніше Bloomberg News.

Хоча компанія робила ставку на силу свого бренду та колись дружні зв'язки свого головного виконавчого директора з Дональдом Трампом, щоб пробитися в індійський сектор електромобілів, публічний конфлікт Маска з президентом США, погіршення двосторонніх зв'язків, високі місцеві імпортні податки та сувора реальність чутливого до цін ринку розплутали це рівняння. Tesla не одразу відповіла на запит про коментарі, надісланий електронною поштою.

Через високі імпортні тарифи, базова модель Tesla в Індії коштує понад 6 мільйонів рупій (68 тисяч доларів США), що значно вище позначки в 2,2 мільйона рупій, де відбувається більшість продажів електромобілів, згідно з даними компанії JATO Dynamics, що займається автомобільною аналітикою. Це фактично ставить базовий варіант Model Y поза межами досяжності переважної більшості індійських споживачів на ринку, де електромобілі все ще становлять трохи більше 5% від загального обсягу продажів автомобілів.

Автомобільні мита Трампа коштували Mercedes 420 мільйонів доларів - ЗМІ01.09.25, 12:51 • 4464 перегляди

М'який прийом в Індії підкреслює труднощі, з якими стикається Tesla, прагнучи нових ринків зростання, оскільки виклики зростають у Китаї та США -двох її найбільших ринках. Продажі впали на 13% за останній квартал, і компанія перебуває під тиском, щоб уникнути другого року поспіль спаду.

Tesla робила ставку на те, що імпортні тарифи Індії, які зростають до 110%, з часом будуть знижені в ході торговельних переговорів зі США. Але це виглядає дедалі менш вірогідним після того, як Трамп запровадив 50% тарифи на індійський експорт, покаравши країну за купівлю російської нафти.

Навіть угода про вільну торгівлю між Індією та Європою, що передбачає пільгові мита, яка дозволила б Tesla імпортувати дешевші товари зі свого заводу в Німеччині, ще не укладена.

Безумовно, кількість замовлень Tesla є респектабельною, враховуючи розмір нішевого ринку висококласних електромобілів в Індії. За даними JATO, у першій половині 2025 року було продано трохи більше 2800 електромобілів вартістю від 4,5 до 7 мільйонів рупій.

Хоча Tesla приваблює натовпи до своїх скляних виставкових залів, пішохідний потік не призвів до продажів у масштабах, які Tesla передбачала, за їхніми словами. Компанія загалом уникає агресивного маркетингу в усьому світі, роблячи ставку на бренд, який колись був синонімом електромобілів. Але це ще більше відкидає його на місцевому ринку, де автовиробники схильні завалювати споживачів рекламою.

Тим не менш, автовиробник все ще обережно розширюється в Індії, встановлюючи нагнітачі в Мумбаї та Делі та плануючи третій центр досвіду в південноіндійському місті в рамках своїх планів зростання на 2026 рік, повідомили джерела.

Тим часом китайський конкурент BYD Co., який зараз є провідним продавцем електромобілів у світі, зумів закріпитися в Індії. За першою половиною року він продав понад 1200 своїх позашляховиків Sealion 7 за початковою ціною близько 4,9 мільйона рупій, згідно з даними JATO, незважаючи на такі ж високі тарифи.

Доповнення

Найдорожчий пікап Tesla Cybertruck, відомий як Cyberbeast, тепер на 15 тисяч доларів дорожчий. Зміна відбулася за одну ніч, і компанія ніде не афішувала підвищення ціни.

Павло Зінченко

Новини СвітуАвто
Tesla Cybertruck
Tesla Inc
Bloomberg
Делі
Дональд Трамп
Індія
Ілон Маск
Європа
Німеччина
Китай
Сполучені Штати Америки