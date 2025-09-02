Tesla зазнає невдачі в Індії, отримавши лише близько 600 замовлень з моменту запуску - Bloomberg

Довгоочікуваний вихід Tesla на індійський ринок поки що приніс невтішні результати, а мала кількість замовлень викликає нові сумніви щодо глобальних перспектив зростання компанії. Про це пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

За словами людей, знайомих з цим питанням, виробник електромобілів на чолі з Ілоном Маском отримав замовлення на трохи більше 600 автомобілів з моменту запуску продажів у середині липня, що виявилося меншим, ніж очікувала сама компанія. Це приблизно кількість автомобілів, які Tesla постачала кожні чотири години по всьому світу протягом першої половини року.

Зараз Tesla планує відправити від 350 до 500 автомобілів до Індії цього року, перша партія яких має прибути з Шанхаю на початку вересня, повідомили джерела.

За їхніми словами, поставки спочатку будуть обмежені містами Мумбаї, Делі, Пуне та Гургаон. Розмір партії базується на повних платежах, отриманих за автомобілі, а також на здатності Tesla здійснювати доставку за межі чотирьох міст, де вона наразі має фізичну присутність.

Спочатку компанія мала на меті використати свою повну річну квоту в 2500 автомобілів цього року, повідомляло раніше Bloomberg News.

Хоча компанія робила ставку на силу свого бренду та колись дружні зв'язки свого головного виконавчого директора з Дональдом Трампом, щоб пробитися в індійський сектор електромобілів, публічний конфлікт Маска з президентом США, погіршення двосторонніх зв'язків, високі місцеві імпортні податки та сувора реальність чутливого до цін ринку розплутали це рівняння. Tesla не одразу відповіла на запит про коментарі, надісланий електронною поштою.

Через високі імпортні тарифи, базова модель Tesla в Індії коштує понад 6 мільйонів рупій (68 тисяч доларів США), що значно вище позначки в 2,2 мільйона рупій, де відбувається більшість продажів електромобілів, згідно з даними компанії JATO Dynamics, що займається автомобільною аналітикою. Це фактично ставить базовий варіант Model Y поза межами досяжності переважної більшості індійських споживачів на ринку, де електромобілі все ще становлять трохи більше 5% від загального обсягу продажів автомобілів.

М'який прийом в Індії підкреслює труднощі, з якими стикається Tesla, прагнучи нових ринків зростання, оскільки виклики зростають у Китаї та США -двох її найбільших ринках. Продажі впали на 13% за останній квартал, і компанія перебуває під тиском, щоб уникнути другого року поспіль спаду.

Tesla робила ставку на те, що імпортні тарифи Індії, які зростають до 110%, з часом будуть знижені в ході торговельних переговорів зі США. Але це виглядає дедалі менш вірогідним після того, як Трамп запровадив 50% тарифи на індійський експорт, покаравши країну за купівлю російської нафти.

Навіть угода про вільну торгівлю між Індією та Європою, що передбачає пільгові мита, яка дозволила б Tesla імпортувати дешевші товари зі свого заводу в Німеччині, ще не укладена.

Безумовно, кількість замовлень Tesla є респектабельною, враховуючи розмір нішевого ринку висококласних електромобілів в Індії. За даними JATO, у першій половині 2025 року було продано трохи більше 2800 електромобілів вартістю від 4,5 до 7 мільйонів рупій.

Хоча Tesla приваблює натовпи до своїх скляних виставкових залів, пішохідний потік не призвів до продажів у масштабах, які Tesla передбачала, за їхніми словами. Компанія загалом уникає агресивного маркетингу в усьому світі, роблячи ставку на бренд, який колись був синонімом електромобілів. Але це ще більше відкидає його на місцевому ринку, де автовиробники схильні завалювати споживачів рекламою.

Тим не менш, автовиробник все ще обережно розширюється в Індії, встановлюючи нагнітачі в Мумбаї та Делі та плануючи третій центр досвіду в південноіндійському місті в рамках своїх планів зростання на 2026 рік, повідомили джерела.

Тим часом китайський конкурент BYD Co., який зараз є провідним продавцем електромобілів у світі, зумів закріпитися в Індії. За першою половиною року він продав понад 1200 своїх позашляховиків Sealion 7 за початковою ціною близько 4,9 мільйона рупій, згідно з даними JATO, незважаючи на такі ж високі тарифи.

Доповнення

Найдорожчий пікап Tesla Cybertruck, відомий як Cyberbeast, тепер на 15 тисяч доларів дорожчий. Зміна відбулася за одну ніч, і компанія ніде не афішувала підвищення ціни.