Tesla терпит неудачу в Индии, получив всего около 600 заказов с момента запуска - Bloomberg

$41.320.06
48.200.06
ukenru
Эксклюзив
06:00 • 5082 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
05:30 • 6686 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 23069 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 36402 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 48448 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 11:39 • 45093 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
1 сентября, 09:15 • 189376 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
1 сентября, 08:38 • 107204 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 197286 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 204171 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2м/с
80%
749мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 141894 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 141050 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 128526 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 125860 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 118611 просмотра
публикации
Начало осеннего сезона: что нужно сделать на огороде в сентябре06:50 • 248 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
06:00 • 5082 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 48448 просмотра
Для настоящих гурманов: топ рецептов приготовления домашнего майонезаPhoto1 сентября, 09:46 • 79948 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 197286 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Индия
Китай
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo1 сентября, 18:36 • 22981 просмотра
Брэд Питт купил особняк в Голливуд-Хиллз за $12 миллионов1 сентября, 10:27 • 38643 просмотра
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 168202 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 296184 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 315320 просмотра
Актуальное
Tesla Cybertruck
Шахед-136
Фейковые новости
Су-57
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Tesla терпит неудачу в Индии, получив всего около 600 заказов с момента запуска - Bloomberg

Киев • УНН

 • 346 просмотра

Tesla получила всего около 600 заказов в Индии с момента начала продаж. Это значительно меньше, чем ожидала компания, что вызывает сомнения относительно ее глобальных перспектив роста.

Tesla терпит неудачу в Индии, получив всего около 600 заказов с момента запуска - Bloomberg

Долгожданный выход Tesla на индийский рынок пока принес неутешительные результаты, а малое количество заказов вызывает новые сомнения относительно глобальных перспектив роста компании. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

По словам людей, знакомых с этим вопросом, производитель электромобилей во главе с Илоном Маском получил заказы на чуть более 600 автомобилей с момента запуска продаж в середине июля, что оказалось меньше, чем ожидала сама компания. Это примерно количество автомобилей, которые Tesla поставляла каждые четыре часа по всему миру в течение первой половины года.

Сейчас Tesla планирует отправить от 350 до 500 автомобилей в Индию в этом году, первая партия которых должна прибыть из Шанхая в начале сентября, сообщили источники.

По их словам, поставки сначала будут ограничены городами Мумбаи, Дели, Пуна и Гургаон. Размер партии базируется на полных платежах, полученных за автомобили, а также на способности Tesla осуществлять доставку за пределы четырех городов, где она сейчас имеет физическое присутствие.

Изначально компания имела целью использовать свою полную годовую квоту в 2500 автомобилей в этом году, сообщало ранее Bloomberg News.

Хотя компания делала ставку на силу своего бренда и некогда дружеские связи своего главного исполнительного директора с Дональдом Трампом, чтобы пробиться в индийский сектор электромобилей, публичный конфликт Маска с президентом США, ухудшение двусторонних связей, высокие местные импортные налоги и суровая реальность чувствительного к ценам рынка распутали это уравнение. Tesla не сразу ответила на запрос о комментариях, отправленный по электронной почте.

Из-за высоких импортных тарифов, базовая модель Tesla в Индии стоит более 6 миллионов рупий (68 тысяч долларов США), что значительно выше отметки в 2,2 миллиона рупий, где происходит большинство продаж электромобилей, согласно данным компании JATO Dynamics, занимающейся автомобильной аналитикой. Это фактически ставит базовый вариант Model Y за пределами досягаемости подавляющего большинства индийских потребителей на рынке, где электромобили все еще составляют чуть более 5% от общего объема продаж автомобилей.

Автомобильные пошлины Трампа стоили Mercedes 420 миллионов долларов - СМИ01.09.25, 12:51 • 4466 просмотров

Мягкий прием в Индии подчеркивает трудности, с которыми сталкивается Tesla, стремясь к новым рынкам роста, поскольку вызовы растут в Китае и США - двух ее крупнейших рынках. Продажи упали на 13% за последний квартал, и компания находится под давлением, чтобы избежать второго года подряд спада.

Tesla делала ставку на то, что импортные тарифы Индии, которые растут до 110%, со временем будут снижены в ходе торговых переговоров с США. Но это выглядит все менее вероятным после того, как Трамп ввел 50% тарифы на индийский экспорт, наказав страну за покупку российской нефти.

Даже соглашение о свободной торговле между Индией и Европой, предусматривающее льготные пошлины, которое позволило бы Tesla импортировать более дешевые товары со своего завода в Германии, еще не заключено.

Безусловно, количество заказов Tesla является респектабельным, учитывая размер нишевого рынка высококлассных электромобилей в Индии. По данным JATO, в первой половине 2025 года было продано чуть более 2800 электромобилей стоимостью от 4,5 до 7 миллионов рупий.

Хотя Tesla привлекает толпы в свои стеклянные выставочные залы, пешеходный поток не привел к продажам в масштабах, которые Tesla предполагала, по их словам. Компания в целом избегает агрессивного маркетинга по всему миру, делая ставку на бренд, который когда-то был синонимом электромобилей. Но это еще больше отбрасывает его на местном рынке, где автопроизводители склонны заваливать потребителей рекламой.

Тем не менее, автопроизводитель все еще осторожно расширяется в Индии, устанавливая нагнетатели в Мумбаи и Дели и планируя третий центр опыта в южноиндийском городе в рамках своих планов роста на 2026 год, сообщили источники.

Тем временем китайский конкурент BYD Co., который сейчас является ведущим продавцом электромобилей в мире, сумел закрепиться в Индии. За первую половину года он продал более 1200 своих внедорожников Sealion 7 по начальной цене около 4,9 миллиона рупий, согласно данным JATO, несмотря на такие же высокие тарифы.

Дополнение

Самый дорогой пикап Tesla Cybertruck, известный как Cyberbeast, теперь на 15 тысяч долларов дороже. Изменение произошло за одну ночь, и компания нигде не афишировала повышение цены.

Павел Зинченко

Новости МираАвто
Tesla Cybertruck
Тесла, Инк.
Bloomberg L.P.
Дели
Дональд Трамп
Индия
Илон Маск
Европа
Германия
Китай
Соединённые Штаты