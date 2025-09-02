Tesla терпит неудачу в Индии, получив всего около 600 заказов с момента запуска - Bloomberg

Долгожданный выход Tesla на индийский рынок пока принес неутешительные результаты, а малое количество заказов вызывает новые сомнения относительно глобальных перспектив роста компании. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

По словам людей, знакомых с этим вопросом, производитель электромобилей во главе с Илоном Маском получил заказы на чуть более 600 автомобилей с момента запуска продаж в середине июля, что оказалось меньше, чем ожидала сама компания. Это примерно количество автомобилей, которые Tesla поставляла каждые четыре часа по всему миру в течение первой половины года.

Сейчас Tesla планирует отправить от 350 до 500 автомобилей в Индию в этом году, первая партия которых должна прибыть из Шанхая в начале сентября, сообщили источники.

По их словам, поставки сначала будут ограничены городами Мумбаи, Дели, Пуна и Гургаон. Размер партии базируется на полных платежах, полученных за автомобили, а также на способности Tesla осуществлять доставку за пределы четырех городов, где она сейчас имеет физическое присутствие.

Изначально компания имела целью использовать свою полную годовую квоту в 2500 автомобилей в этом году, сообщало ранее Bloomberg News.

Хотя компания делала ставку на силу своего бренда и некогда дружеские связи своего главного исполнительного директора с Дональдом Трампом, чтобы пробиться в индийский сектор электромобилей, публичный конфликт Маска с президентом США, ухудшение двусторонних связей, высокие местные импортные налоги и суровая реальность чувствительного к ценам рынка распутали это уравнение. Tesla не сразу ответила на запрос о комментариях, отправленный по электронной почте.

Из-за высоких импортных тарифов, базовая модель Tesla в Индии стоит более 6 миллионов рупий (68 тысяч долларов США), что значительно выше отметки в 2,2 миллиона рупий, где происходит большинство продаж электромобилей, согласно данным компании JATO Dynamics, занимающейся автомобильной аналитикой. Это фактически ставит базовый вариант Model Y за пределами досягаемости подавляющего большинства индийских потребителей на рынке, где электромобили все еще составляют чуть более 5% от общего объема продаж автомобилей.

Автомобильные пошлины Трампа стоили Mercedes 420 миллионов долларов - СМИ

Мягкий прием в Индии подчеркивает трудности, с которыми сталкивается Tesla, стремясь к новым рынкам роста, поскольку вызовы растут в Китае и США - двух ее крупнейших рынках. Продажи упали на 13% за последний квартал, и компания находится под давлением, чтобы избежать второго года подряд спада.

Tesla делала ставку на то, что импортные тарифы Индии, которые растут до 110%, со временем будут снижены в ходе торговых переговоров с США. Но это выглядит все менее вероятным после того, как Трамп ввел 50% тарифы на индийский экспорт, наказав страну за покупку российской нефти.

Даже соглашение о свободной торговле между Индией и Европой, предусматривающее льготные пошлины, которое позволило бы Tesla импортировать более дешевые товары со своего завода в Германии, еще не заключено.

Безусловно, количество заказов Tesla является респектабельным, учитывая размер нишевого рынка высококлассных электромобилей в Индии. По данным JATO, в первой половине 2025 года было продано чуть более 2800 электромобилей стоимостью от 4,5 до 7 миллионов рупий.

Хотя Tesla привлекает толпы в свои стеклянные выставочные залы, пешеходный поток не привел к продажам в масштабах, которые Tesla предполагала, по их словам. Компания в целом избегает агрессивного маркетинга по всему миру, делая ставку на бренд, который когда-то был синонимом электромобилей. Но это еще больше отбрасывает его на местном рынке, где автопроизводители склонны заваливать потребителей рекламой.

Тем не менее, автопроизводитель все еще осторожно расширяется в Индии, устанавливая нагнетатели в Мумбаи и Дели и планируя третий центр опыта в южноиндийском городе в рамках своих планов роста на 2026 год, сообщили источники.

Тем временем китайский конкурент BYD Co., который сейчас является ведущим продавцом электромобилей в мире, сумел закрепиться в Индии. За первую половину года он продал более 1200 своих внедорожников Sealion 7 по начальной цене около 4,9 миллиона рупий, согласно данным JATO, несмотря на такие же высокие тарифы.

Дополнение

Самый дорогой пикап Tesla Cybertruck, известный как Cyberbeast, теперь на 15 тысяч долларов дороже. Изменение произошло за одну ночь, и компания нигде не афишировала повышение цены.