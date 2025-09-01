Автомобильные пошлины Трампа стоили Mercedes 420 миллионов долларов - СМИ

Продолжающийся торговый спор между Соединенными Штатами и Европой по поводу автомобильных пошлин продолжает создавать неопределенность для автопроизводителей. Автопроизводитель Mercedes-Benz призвал администрацию главы Белого дома Дональда Трампа и Европейский Союз заключить торговое соглашение и снизить пошлины на непосредственно импортируемые автомобили, пишет УНН со ссылкой на AutoBlog.

Детали

Сейчас европейские автопроизводители сталкиваются со значительной пошлиной в размере 27,5%, хотя США 27 июля согласились снизить ее до 15% после того, как ЕС сократил импортные пошлины на американские товары.

В интервью Bloomberg главный технический директор Mercedes-Benz Group AG Маркус Шефер предупредил, что без постоянного решения автопроизводители рискуют дальнейшим ростом цен или изменениями производства, что потенциально может повлиять на рабочие места и промышленное производство в Европе.

Ситуация имеет серьезное влияние. Мы надеемся, что обе стороны найдут решение в течение следующих недель. Оно крайне необходимо - сказал Шефер.

Mercedes-Benz столкнулся со значительными трудностями во втором квартале 2025 года, помимо типичных вызовов, связанных с замедлением мирового спроса. Немецкий производитель автомобилей класса люкс сообщил о мировых продажах в 453 700 автомобилей, что на 9% меньше, чем в прошлом году. В США, втором по величине рынке, спад был еще большим – 12%.

По данным компании, только таможенный спор стоил Mercedes-Benz 420 миллионов долларов квартальной прибыли. Дополнительные пошлины привели к повышению цен на этикетках, в то же время уменьшая норму прибыли, что является особой проблемой, поскольку конкуренты, такие как BMW, получают выгоду от преимуществ местного производства.

Mercedes-Benz присоединяется к другим автопроизводителям, которые оказались между пошлинами Трампа и ограничениями Китая на экспорт редкоземельных материалов. Шефер признал проблемы, связанные с ограничениями Пекина на минералы, необходимые для электродвигателей и передовых компонентов. Китай, ведущий мировой переработчик этих материалов, недавно ужесточил контроль за экспортом.

С помощью наших китайских поставщиков нам удалось избежать перебоев благодаря буферным запасам и альтернативным поставщикам, но мы не можем гарантировать это вечно - сказал он.

ЕС начал отменять пошлины на промышленные товары США, предоставляя "льготный доступ к рынку" таким продуктам, как морепродукты и сельскохозяйственные материалы. Взамен США снизят автомобильные пошлины ЕС с 27,5% до 15%.

В феврале 2025 года президент Трамп заявил, что Европейский Союз был "создан, чтобы обмануть Соединенные Штаты", усилив свою риторику против блока из 27 стран. Он связал предложенные торговые меры с решением проблемы дефицита торговли товарами между США и ЕС, который, согласно данным Бюро переписи населения США, достиг 235 миллиардов долларов в 2024 году.

Дополнение

Европейский рынок авто показал наибольший рост за 15 месяцев, увеличив продажи на 5,9% в июле. Рост обусловлен спросом на гибридные и электромобили, тогда как Tesla теряет долю рынка.