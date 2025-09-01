Автомобільні мита Трампа коштували Mercedes 420 мільйонів доларів - ЗМІ

Триваюча торговельна суперечка між Сполученими Штатами та Європою щодо автомобільних мит продовжує створювати невизначеність для виробників автомобілів. Автовиробник Mercedes-Benz закликав адміністрацію очільника Білого дому Дональда Трампа та Європейський Союз укласти торговельну угоду та знизити мита на безпосередньо імпортовані автомобілі, пише УНН з посиланням на AutoBlog.

Деталі

Наразі європейські автовиробники стикаються зі значним митом у розмірі 27,5%, хоча США 27 липня погодилися знизити його до 15% після того, як ЄС скоротив імпортні мита на американські товари.

В інтерв'ю Bloomberg головний технічний директор Mercedes-Benz Group AG Маркус Шефер попередив, що без постійного вирішення автовиробники ризикують подальшим зростанням цін або змінами виробництва, що потенційно може вплинути на робочі місця та промислове виробництво в Європі.

Ситуація має серйозний вплив. Ми сподіваємося, що обидві сторони знайдуть рішення протягом наступних тижнів. Воно вкрай необхідне - сказав Шефер.

Mercedes-Benz зіткнувся зі значними труднощами у другому кварталі 2025 року, окрім типових викликів, пов'язаних зі сповільненням світового попиту. Німецький виробник автомобілів класу люкс повідомив про світові продажі у 453 700 автомобілів, що на 9% менше, ніж минулого року. У США, другому за величиною ринку, спад був ще більшим – 12%.

За даними компанії, лише митна суперечка коштувала Mercedes-Benz 420 мільйонів доларів квартального прибутку. Додаткові мита призвели до підвищення цін на етикетках, водночас зменшуючи норму прибутку, що є особливою проблемою, оскільки конкуренти, такі як BMW, отримують вигоду від переваг місцевого виробництва.

Mercedes-Benz приєднується до інших автовиробників, які опинилися між митами Трампа та обмеженнями Китаю на експорт рідкоземельних матеріалів. Шефер визнав проблеми, пов'язані з обмеженнями Пекіна на мінерали, необхідні для електродвигунів та передових компонентів. Китай, провідний світовий переробник цих матеріалів, нещодавно посилив контроль за експортом.

За допомогою наших китайських постачальників нам вдалося уникнути перебоїв завдяки буферним запасам та альтернативним постачальникам, але ми не можемо гарантувати це вічно - сказав він.

ЄС почав скасовувати мита на промислові товари США, надаючи "пільговий доступ до ринку" таким продуктам, як морепродукти та сільськогосподарські матеріали. Натомість США знизять автомобільні мита ЄС з 27,5% до 15%.

У лютому 2025 року президент Трамп заявив, що Європейський Союз був "створений, щоб обдурити Сполучені Штати", посиливши свою риторику проти блоку з 27 країн. Він пов'язав запропоновані торгівельні заходи з вирішенням проблеми дефіциту торгівлі товарами між США та ЄС, який, згідно з даними Бюро перепису населення США, досяг 235 мільярдів доларів у 2024 році.

Доповнення

Європейський ринок авто показав найбільше зростання за 15 місяців, збільшивши продажі на 5,9% у липні. Зростання обумовлене попитом на гібридні та електроавтомобілі, тоді як Tesla втрачає частку ринку.