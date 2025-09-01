$41.320.06
Ексклюзив
09:15 • 13142 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
08:38 • 10797 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
07:50 • 19351 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
06:45 • 28346 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
05:46 • 28959 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
05:39 • 28171 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
31 серпня, 21:30 • 24571 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53 • 21624 перегляди
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 52836 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 89930 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Для справжніх гурманів: топ рецептів приготування домашнього майонезу Photo09:46 • 280 перегляди
Автомобільні мита Трампа коштували Mercedes 420 мільйонів доларів - ЗМІ

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Mercedes-Benz закликає США та ЄС укласти торговельну угоду через значні збитки від мит. Компанія втратила $420 млн прибутку, а продажі впали на 9% у другому кварталі 2025 року.

Автомобільні мита Трампа коштували Mercedes 420 мільйонів доларів - ЗМІ

Триваюча торговельна суперечка між Сполученими Штатами та Європою щодо автомобільних мит продовжує створювати невизначеність для виробників автомобілів. Автовиробник Mercedes-Benz закликав адміністрацію очільника Білого дому Дональда Трампа та Європейський Союз укласти торговельну угоду та знизити мита на безпосередньо імпортовані автомобілі, пише УНН з посиланням на AutoBlog.

Деталі

Наразі європейські автовиробники стикаються зі значним митом у розмірі 27,5%, хоча США 27 липня погодилися знизити його до 15% після того, як ЄС скоротив імпортні мита на американські товари.

В інтерв'ю Bloomberg головний технічний директор Mercedes-Benz Group AG Маркус Шефер попередив, що без постійного вирішення автовиробники ризикують подальшим зростанням цін або змінами виробництва, що потенційно може вплинути на робочі місця та промислове виробництво в Європі.

Ситуація має серйозний вплив. Ми сподіваємося, що обидві сторони знайдуть рішення протягом наступних тижнів. Воно вкрай необхідне

 - сказав Шефер.

Mercedes-Benz зіткнувся зі значними труднощами у другому кварталі 2025 року, окрім типових викликів, пов'язаних зі сповільненням світового попиту. Німецький виробник автомобілів класу люкс повідомив про світові продажі у 453 700 автомобілів, що на 9% менше, ніж минулого року. У США, другому за величиною ринку, спад був ще більшим – 12%.

За даними компанії, лише митна суперечка коштувала Mercedes-Benz 420 мільйонів доларів квартального прибутку. Додаткові мита призвели до підвищення цін на етикетках, водночас зменшуючи норму прибутку, що є особливою проблемою, оскільки конкуренти, такі як BMW, отримують вигоду від переваг місцевого виробництва.

Ford оцінює збитки у 1,5 млрд доларів у 2025 році через мита Трампа06.05.25, 11:09 • 77848 переглядiв

Mercedes-Benz приєднується до інших автовиробників, які опинилися між митами Трампа та обмеженнями Китаю на експорт рідкоземельних матеріалів. Шефер визнав проблеми, пов'язані з обмеженнями Пекіна на мінерали, необхідні для електродвигунів та передових компонентів. Китай, провідний світовий переробник цих матеріалів, нещодавно посилив контроль за експортом.

За допомогою наших китайських постачальників нам вдалося уникнути перебоїв завдяки буферним запасам та альтернативним постачальникам, але ми не можемо гарантувати це вічно

- сказав він.

ЄС почав скасовувати мита на промислові товари США, надаючи "пільговий доступ до ринку" таким продуктам, як морепродукти та сільськогосподарські матеріали. Натомість США знизять автомобільні мита ЄС з 27,5% до 15%.

У лютому 2025 року президент Трамп заявив, що Європейський Союз був "створений, щоб обдурити Сполучені Штати", посиливши свою риторику проти блоку з 27 країн. Він пов'язав запропоновані торгівельні заходи з вирішенням проблеми дефіциту торгівлі товарами між США та ЄС, який, згідно з даними Бюро перепису населення США, досяг 235 мільярдів доларів у 2024 році.

Доповнення

Європейський ринок авто показав найбільше зростання за 15 місяців, збільшивши продажі на 5,9% у липні. Зростання обумовлене попитом на гібридні та електроавтомобілі, тоді як Tesla втрачає частку ринку.

Павло Зінченко

ЕкономікаПолітикаНовини СвітуАвто
Mercedes-Benz Group
Дональд Трамп
Європейський Союз
Китай
Сполучені Штати Америки