Tesla робить електромобіль Cybertruck дорожчим, навіть коли продажі різко знижуються - ЗМІ

Київ • УНН

 • 190 перегляди

Найдорожчий пікап Tesla Cybertruck Cyberbeast тепер коштує на 15 тисяч доларів більше. Зміна ціни відбулася без офіційних оголошень на тлі слабких продажів моделі.

Tesla робить електромобіль Cybertruck дорожчим, навіть коли продажі різко знижуються - ЗМІ

Найдорожчий пікап Tesla Cybertruck, відомий як Cyberbeast, тепер на 15 тисяч доларів дорожчий. Зміна відбулася за одну ніч, і компанія ніде не афішувала підвищення ціни, повідомляє Inside Evs, пише УНН.

Деталі

За додаткові гроші компанія пропонує свій так званий повністю автономний (під наглядом) комплекс допомоги водієві, який зазвичай коштує 8 тисяч доларів, а також необмежене наддувне заряджання, чотирирічний преміум-пакет обслуговування та преміум-підключення.

Все це загорнуто в обов'язковий "пакет Luxe", який недоступний для інших комплектацій. Це означає, що якщо хтось хоче найпотужніший і найшвидший Cybertruck, тримоторний Cyberbeast, йому доведеться викласти 117 235 доларів, навіть якщо йому не потрібні додаткові опції. При цьому, федеральна податкова пільга в розмірі 7 500 доларів недоступна для цієї комплектації при покупці за готівку, оскільки її рекомендована роздрібна ціна перевищує 80 тисяч доларів.

З додатковими опціями та вищою ціною, Cybertruck Cyberbeast тепер коштує майже стільки ж, скільки квадроцикл Rivian R1T, який є потужнішим (1205 кінських сил проти 845 кінських сил), швидшим (розгін від 0 до 96 кілометрів на годину за 2,5 секунди проти 2,6 секунди) та має більший запас ходу (544 кілометри проти 515 кілометрів).

Єдиний спосіб отримати Cybertruck без додаткових функцій – це обрати дешевшу версію, або базову Long Range за 72 235 доларів, або середню за 82 235 доларів з повним приводом.

Власники Tesla тепер можуть придбати "невбивні" диски09.08.25, 11:51 • 4482 перегляди

Зміна відбувається на тлі того, що продажі Cybertruck, м’яко кажучи, були слабкими. У другому кварталі суперечливий кутовий електричний пікап зафіксував свої найгірші показники продажів за рік, лише 4306 одиниць знайшли нові домівки за три місяці.

Tesla прийняла аналогічно заплутане рішення щодо повільно продаваних Model S та Model X наприкінці минулого тижня. Компанія додала той самий обов'язковий пакет Luxe до комплектацій обох моделей, підвищивши кінцеву ціну на 10 000 доларів.

З огляду на низькі показники продажів Model S, Model X та Cybertruck, Tesla вже давно покладається на масово вироблені Model 3 та Model Y, щоб заробляти гроші. Однак рішення зробити свої найдорожчі автомобілі ще дорожчими, наповнивши їх функціями, які людям не потрібні, не допоможе зрушити справу в правильному напрямку.

Доповнення

Компанія Tesla офіційно представила в Китаї нову 6-місну Model YL. Її ціна стартує від 339 000 китайських юанів, а постачання розпочнеться у вересні.

Павло Зінченко

Авто
Tesla Cybertruck
Tesla Model Y
Tesla Inc
Китай