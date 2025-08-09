Власники Tesla тепер можуть придбати "невбивні" диски

$41.460.00
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 101944 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 68279 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 188249 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 182468 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 88989 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 137801 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44 • 75732 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
8 серпня, 09:33 • 54413 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
8 серпня, 09:21 • 38616 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
У Британії відбудеться зустріч України та її союзників перед перемовинами Трампа з путіним - Axios 8 серпня, 23:51 • 13609 перегляди
У двох областях дозволили рух вантажівкам під час комендантської години9 серпня, 00:47 • 44651 перегляди
Спротив: росіяни змушують жителів на ТОТ України встановлювати месенджер-шпигун9 серпня, 01:33 • 44453 перегляди
В Румунії підозрюють рф в навмисному псуванні азербайджанської нафти9 серпня, 02:00 • 16550 перегляди
путін передав орден леніна для співробітниці ЦРУ, син якої загинув, воюючи за росію9 серпня, 03:19 • 24935 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo8 серпня, 14:38 • 188258 перегляди
Антикорупційним органам України варто звернути увагу на діяльність нардепа Сергія КузьмінихPhoto8 серпня, 14:30 • 120833 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 182479 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 190795 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
Ексклюзив
8 серпня, 09:00 • 139449 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 190798 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 187002 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 199518 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 203274 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 190547 перегляди
Власники Tesla тепер можуть придбати "невбивні" диски

Київ • УНН

 • 598 перегляди

Компанія Unplugged Performance представила ковані диски UP Forged Road Warrior для Tesla Model 3 та Model Y. Вони рекламуються як "невбивні" з довічною гарантією та мають змінний зовнішній фланець.

Власники Tesla тепер можуть придбати "невбивні" диски
autoblog.com

Власникам Tesla пропонують "перші у своєму роді" ковані диски. Компанія, що спеціалізується на доопрацюваннях Tesla, розробила новий дизайн дисків і рекламує їх як "невбивні" із довічною гарантією заміни, пише УНН з посиланням на Autoblog.

Деталі

Компанія Unplugged Performance представила ці диски раніше цього тижня. Вони називаються UP Forged Road Warrior, або UP-RW. Як випливає з назви, це ковані диски, придатні для всіх автомобілів Model 3 і Model Y. Дизайн досить елегантний і, якщо примружитися, віддалено нагадує половину турбовентиляторного двигуна 70-х і 80-х років, пише видання.

Дизайн підкреслює одну з відмінних рис дисків: кований аеродинамічний диск, інтегрований в конструкцію диска, що дозволяє зберегти практично ті ж аеродинамічні характеристики, що і у заводського оригіналу. Звичайно, головна перевага цих дисків – їхня міцність. Хоча їх рекламують як "невбивні", вони також оснащені змінним зовнішнім фланцем, який легко замінити у разі пошкодження, швидше за все, при наїзді на бордюр.

Видання вказує, що не може підтвердити заяви Unplugged, але ковані диски відомі своєю міцністю.

"Щиро кажучи, покупцям з обмеженим бюджетом варто пошукати щось інше", - ідеться у повідомленні.

Як повідомляється, комплект із чотирьох 19-дюймових дисків UP-RW обійдеться у 2595 доларів, а більші 20-дюймові диски - 2995 доларів. Це нижня межа вартості типового комплекту кованих дисків. 

"Цікаво, що компанія Unplugged Performance стверджує, що диск "розроблено для майбутнього парку Tesla Robotaxi", що, схоже, робить ставку на успіх нового проекту Tesla безпілотного райдшерингу, але не на його здатність об'їжджати бордюри, вибоїни та інші дорожні перешкоди", - зауважує видання.

Армія США використовуватиме Tesla Cybertrucks у якості мішеней для стрільби07.08.25, 10:18 • 3334 перегляди

Юлія Шрамко

