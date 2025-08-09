Власники Tesla тепер можуть придбати "невбивні" диски
Київ • УНН
Компанія Unplugged Performance представила ковані диски UP Forged Road Warrior для Tesla Model 3 та Model Y. Вони рекламуються як "невбивні" з довічною гарантією та мають змінний зовнішній фланець.
Власникам Tesla пропонують "перші у своєму роді" ковані диски. Компанія, що спеціалізується на доопрацюваннях Tesla, розробила новий дизайн дисків і рекламує їх як "невбивні" із довічною гарантією заміни, пише УНН з посиланням на Autoblog.
Деталі
Компанія Unplugged Performance представила ці диски раніше цього тижня. Вони називаються UP Forged Road Warrior, або UP-RW. Як випливає з назви, це ковані диски, придатні для всіх автомобілів Model 3 і Model Y. Дизайн досить елегантний і, якщо примружитися, віддалено нагадує половину турбовентиляторного двигуна 70-х і 80-х років, пише видання.
Дизайн підкреслює одну з відмінних рис дисків: кований аеродинамічний диск, інтегрований в конструкцію диска, що дозволяє зберегти практично ті ж аеродинамічні характеристики, що і у заводського оригіналу. Звичайно, головна перевага цих дисків – їхня міцність. Хоча їх рекламують як "невбивні", вони також оснащені змінним зовнішнім фланцем, який легко замінити у разі пошкодження, швидше за все, при наїзді на бордюр.
Видання вказує, що не може підтвердити заяви Unplugged, але ковані диски відомі своєю міцністю.
"Щиро кажучи, покупцям з обмеженим бюджетом варто пошукати щось інше", - ідеться у повідомленні.
Як повідомляється, комплект із чотирьох 19-дюймових дисків UP-RW обійдеться у 2595 доларів, а більші 20-дюймові диски - 2995 доларів. Це нижня межа вартості типового комплекту кованих дисків.
"Цікаво, що компанія Unplugged Performance стверджує, що диск "розроблено для майбутнього парку Tesla Robotaxi", що, схоже, робить ставку на успіх нового проекту Tesla безпілотного райдшерингу, але не на його здатність об'їжджати бордюри, вибоїни та інші дорожні перешкоди", - зауважує видання.
