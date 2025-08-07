$41.610.07
48.290.19
ukenru
06:56
Армія США використовуватиме Tesla Cybertrucks у якості мішеней для стрільби

Київ • УНН

 • 1100 перегляди

Випробувальний центр ВПС США планує придбати 33 цільові транспортні засоби, включаючи два Tesla Cybertrucks. Це необхідно для підготовки підрозділів до операцій шляхом моделювання сценаріїв, максимально наближених до реальних ситуацій.

Армія США використовуватиме Tesla Cybertrucks у якості мішеней для стрільби

Раніше мільярдер і керівник Tesla Ілон Маск рекламував Cybertruck не просто як "куленепробивні", а як ті, що "переживуть апокаліпсис". Передає УНН із посиланням на Electrek.

Деталі

Випробувальний центр ВПС США (AFTC) планує придбати 33 цільові транспортні засоби для доставки на ракетний полігон White Sands (WSMR) у Нью-Мексико - різні седани, пікапи, позашляховики та вантажівки. Серед них - два Tesla Cybertrucks.

Причини запиту транспортного засобу наступні:

(ВПС США) має намір використовувати конкретні транспортні засоби виробництва Tesla для навчальних льотних випробувань автомобілів-мішеней. На театрі бойових дій, ймовірно, тип транспортних засобів, що використовуються противником, може перейти на вантажівки Tesla Cyber, оскільки було встановлено, що вони не отримують звичайних пошкоджень, які очікуються при сильному зіткненні.

Тобто американські військові вважають, що їхні вороги можуть почати використовувати Tesla Cybertruck.

Окремо зазначається також:

  • випробування повинні відображати реальні ситуації;
    • метою навчань є підготовка підрозділів до операцій шляхом моделювання сценаріїв, максимально наближених до реальних ситуацій.

      Цікавий факт:

      Нещодавно "піхотинцю Путіна", лідеру Чечні Рамзану Кадирову вдалося отримати пару Cybertrucks. Начебто він оснастив їх зброєю, нібито вони поїхали воювати в Україну. 

      Тож наразі американські військові хочуть переконатися, що вони також оснащені для знищення Cybertrucks, - пише аmerican news website Еlectrek.

      Нагадаємо

      Компанія Ілона Маска у березні відкликала понад 46 000 електромобілів Cybertruck, виготовлених за попередні 15 місяців.

      Компанія Ілона Маска "більше не планує продавати" акумуляторний блок вартістю 16 000 доларів США та обіцяє повністю повернути кошти за депозит, внесений клієнтами.

      Ігор Тележніков

