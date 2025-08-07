Армия США будет использовать Tesla Cybertrucks в качестве мишеней для стрельбы
Киев • УНН
Испытательный центр ВВС США планирует приобрести 33 целевых транспортных средства, включая два Tesla Cybertrucks. Это необходимо для подготовки подразделений к операциям путем моделирования сценариев, максимально приближенных к реальным ситуациям.
Ранее миллиардер и глава Tesla Илон Маск рекламировал Cybertruck не просто как «пуленепробиваемые», а как те, что «переживут апокалипсис». Передает УНН со ссылкой на Electrek.
Детали
Испытательный центр ВВС США (AFTC) планирует приобрести 33 целевых транспортных средства для доставки на ракетный полигон White Sands (WSMR) в Нью-Мексико - различные седаны, пикапы, внедорожники и грузовики. Среди них - два Tesla Cybertrucks.
Причины запроса транспортного средства следующие:
(ВВС США) намерены использовать конкретные транспортные средства производства Tesla для учебных летных испытаний автомобилей-мишеней. На театре боевых действий, вероятно, тип транспортных средств, используемых противником, может перейти на грузовики Tesla Cyber, поскольку было установлено, что они не получают обычных повреждений, которые ожидаются при сильном столкновении.
То есть американские военные считают, что их враги могут начать использовать Tesla Cybertruck.
Отдельно отмечается также:
- испытания должны отражать реальные ситуации;
- целью учений является подготовка подразделений к операциям путем моделирования сценариев, максимально приближенных к реальным ситуациям.
Интересный факт:
Недавно «пехотинцу Путина», лидеру Чечни Рамзану Кадырову удалось получить пару Cybertrucks. Якобы он оснастил их оружием, якобы они поехали воевать в Украину.
Поэтому сейчас американские военные хотят убедиться, что они также оснащены для уничтожения Cybertrucks, - пишет american news website Electrek.
Напомним
Компания Илона Маска в марте отозвала более 46 000 электромобилей Cybertruck, произведенных за предыдущие 15 месяцев.
Компания Илона Маска «больше не планирует продавать» аккумуляторный блок стоимостью 16 000 долларов США и обещает полностью вернуть средства за депозит, внесенный клиентами.