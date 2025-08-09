Владельцы Tesla теперь могут приобрести «неубиваемые» диски
Киев • УНН
Компания Unplugged Performance представила кованые диски UP Forged Road Warrior для Tesla Model 3 и Model Y. Они рекламируются как «неубиваемые» с пожизненной гарантией и имеют сменный внешний фланец.
Владельцам Tesla предлагают «первые в своем роде» кованые диски. Компания, специализирующаяся на доработках Tesla, разработала новый дизайн дисков и рекламирует их как «неубиваемые» с пожизненной гарантией замены, пишет УНН со ссылкой на Autoblog.
Детали
Компания Unplugged Performance представила эти диски ранее на этой неделе. Они называются UP Forged Road Warrior, или UP-RW. Как следует из названия, это кованые диски, подходящие для всех автомобилей Model 3 и Model Y. Дизайн довольно элегантный и, если прищуриться, отдаленно напоминает половину турбовентиляторного двигателя 70-х и 80-х годов, пишет издание.
Дизайн подчеркивает одну из отличительных черт дисков: кованый аэродинамический диск, интегрированный в конструкцию диска, что позволяет сохранить практически те же аэродинамические характеристики, что и у заводского оригинала. Конечно, главное преимущество этих дисков – их прочность. Хотя их рекламируют как «неубиваемые», они также оснащены сменным внешним фланцем, который легко заменить в случае повреждения, скорее всего, при наезде на бордюр.
Издание указывает, что не может подтвердить заявления Unplugged, но кованые диски известны своей прочностью.
«Честно говоря, покупателям с ограниченным бюджетом стоит поискать что-то другое», - говорится в сообщении.
Как сообщается, комплект из четырех 19-дюймовых дисков UP-RW обойдется в 2595 долларов, а более крупные 20-дюймовые диски - 2995 долларов. Это нижняя граница стоимости типичного комплекта кованых дисков.
«Интересно, что компания Unplugged Performance утверждает, что диск «разработан для будущего парка Tesla Robotaxi», что, похоже, делает ставку на успех нового проекта Tesla беспилотного райдшеринга, но не на его способность объезжать бордюры, выбоины и другие дорожные препятствия», - отмечает издание.
Армия США будет использовать Tesla Cybertrucks в качестве мишеней для стрельбы07.08.25, 10:18 • 3334 просмотра