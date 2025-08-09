Владельцы Tesla теперь могут приобрести «неубиваемые» диски

$41.460.00
48.280.00
ukenru
06:10 • 14585 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 94983 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 65189 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 182226 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 176934 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 87675 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 137050 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 75500 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
8 августа, 09:33 • 54254 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
8 августа, 09:21 • 38564 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Популярные новости
В Британии состоится встреча Украины и ее союзников перед переговорами Трампа с путиным - Axios8 августа, 23:51 • 11026 просмотра
В двух областях разрешили движение грузовикам во время комендантского часа9 августа, 00:47 • 41970 просмотра
Сопротивление: россияне заставляют жителей на ВОТ Украины устанавливать мессенджер-шпион9 августа, 01:33 • 41734 просмотра
В Румынии подозревают рф в умышленной порче азербайджанской нефти9 августа, 02:00 • 13811 просмотра
Путин передал орден ленина сотруднице ЦРУ, сын которой погиб, воюя за россию03:19 • 22119 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo8 августа, 14:38 • 182226 просмотра
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея КузьминыхPhoto8 августа, 14:30 • 117762 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене

Эксклюзив

8 августа, 13:00 • 176934 просмотра
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 176934 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 186361 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда

Эксклюзив

8 августа, 09:00 • 136630 просмотра
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 136630 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Андрей Сибига
Стив Уиткофф
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Белый дом
Херсон
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 186361 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 185519 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 198160 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 202012 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 189371 просмотра
Шахед-136
Financial Times
Нью-Йорк Таймс
9К720 Искандер
BFM TV

Владельцы Tesla теперь могут приобрести «неубиваемые» диски

Киев • УНН

 • 158 просмотра

Компания Unplugged Performance представила кованые диски UP Forged Road Warrior для Tesla Model 3 и Model Y. Они рекламируются как «неубиваемые» с пожизненной гарантией и имеют сменный внешний фланец.

Владельцы Tesla теперь могут приобрести «неубиваемые» диски
autoblog.com

Владельцам Tesla предлагают «первые в своем роде» кованые диски. Компания, специализирующаяся на доработках Tesla, разработала новый дизайн дисков и рекламирует их как «неубиваемые» с пожизненной гарантией замены, пишет УНН со ссылкой на Autoblog.

Детали

Компания Unplugged Performance представила эти диски ранее на этой неделе. Они называются UP Forged Road Warrior, или UP-RW. Как следует из названия, это кованые диски, подходящие для всех автомобилей Model 3 и Model Y. Дизайн довольно элегантный и, если прищуриться, отдаленно напоминает половину турбовентиляторного двигателя 70-х и 80-х годов, пишет издание.

Дизайн подчеркивает одну из отличительных черт дисков: кованый аэродинамический диск, интегрированный в конструкцию диска, что позволяет сохранить практически те же аэродинамические характеристики, что и у заводского оригинала. Конечно, главное преимущество этих дисков – их прочность. Хотя их рекламируют как «неубиваемые», они также оснащены сменным внешним фланцем, который легко заменить в случае повреждения, скорее всего, при наезде на бордюр.

Издание указывает, что не может подтвердить заявления Unplugged, но кованые диски известны своей прочностью.

«Честно говоря, покупателям с ограниченным бюджетом стоит поискать что-то другое», - говорится в сообщении.

Как сообщается, комплект из четырех 19-дюймовых дисков UP-RW обойдется в 2595 долларов, а более крупные 20-дюймовые диски - 2995 долларов. Это нижняя граница стоимости типичного комплекта кованых дисков.

«Интересно, что компания Unplugged Performance утверждает, что диск «разработан для будущего парка Tesla Robotaxi», что, похоже, делает ставку на успех нового проекта Tesla беспилотного райдшеринга, но не на его способность объезжать бордюры, выбоины и другие дорожные препятствия», - отмечает издание.

Армия США будет использовать Tesla Cybertrucks в качестве мишеней для стрельбы07.08.25, 10:18 • 3334 просмотра

Юлия Шрамко

Авто
Тесла Модель Y
Тесла, Инк.