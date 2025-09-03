BMW представит электромобили с "супермозгом", чтобы бросить вызов китайским конкурентам

$41.370.05
48.470.27
ukenru
06:20 • 552 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Эксклюзив
06:16 • 2254 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
06:00 • 4702 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto
2 сентября, 11:50 • 63650 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
2 сентября, 11:02 • 98196 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
2 сентября, 10:24 • 134154 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
2 сентября, 08:46 • 147690 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
2 сентября, 08:31 • 79045 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 142182 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 05:30 • 52435 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.5м/с
44%
748мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 227612 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 227249 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 217022 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 213571 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 208199 просмотра
публикации
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Эксклюзив
06:16 • 2266 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto06:00 • 4716 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto2 сентября, 11:50 • 63657 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo2 сентября, 10:24 • 134159 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
Эксклюзив
2 сентября, 08:46 • 147694 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрей Парубий
Владимир Зеленский
Ким Чен Ын
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Львов
Китай
Кировоградская область
Реклама
УНН Lite
Месси появился на сборах сборной Аргентины с эксклюзивной сумкой Hermès за $65 тысячPhoto2 сентября, 14:15 • 13390 просмотра
«Увидимся в суде»: Эктор Хименес-Браво обещает подать в суд на лиц, сливших в сеть его интимные видео и подделавших перепискуPhotoVideo2 сентября, 11:20 • 27572 просмотра
Потап назвал размер своего гонорара за 45-минутное выступление2 сентября, 10:43 • 30701 просмотра
Потап заявил, что с начала полномасштабной войны более 14 раз приезжал и выезжал из Украины2 сентября, 08:32 • 45138 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo1 сентября, 18:36 • 90603 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Ракетная система С-300
Железный купол
E-6 Mercury
Детонатор

BMW представит электромобили с "супермозгом", чтобы бросить вызов китайским конкурентам

Киев • УНН

 • 12 просмотра

BMW представляет новый электрический кроссовер iX3 на платформе Neue Klasse, который имеет "супермозги" и программное обеспечение. Это амбициозная попытка бросить вызов китайским конкурентам и Tesla.

BMW представит электромобили с "супермозгом", чтобы бросить вызов китайским конкурентам

BMW делает ставку на электромобили, управляемые программным обеспечением и «супермозгами», в одной из самых амбициозных попыток традиционных автопроизводителей бросить вызов китайским конкурентам и Tesla. Об этом сообщает The Washington Times, пишет УНН.

Детали

Новый электрический кроссовер BMW iX3, который будет представлен в пятницу накануне автосалона в Мюнхене, станет первым, разработанным на долгожданной платформе Neue Klasse. В течение следующих двух лет появится еще 40 новых моделей и обновлений, поскольку BMW кардинально меняет подход к проектированию, производству и продаже автомобилей.

С платформой Neue Klasse мы делаем большой скачок вперед во всех ключевых технологических направлениях. Новый BMW iX3 станет эталоном в нашей отрасли

- заявил генеральный директор Оливер Ципзе.

BMW iX3 будет одной из серии так называемых "программно-определяемых автомобилей", которые покажут в Мюнхене. В них центральная компьютерная система заменяет аппаратную часть как главную функцию авто.

Традиционные автопроизводители из Европы, США и Японии уже давно отстают от Tesla Илона Маска и нового поколения китайских производителей, таких как Xiaomi и Xpeng, в сфере разработки программного обеспечения.

BMW представила концепцию платформы Neue Klasse еще в 2021 году и потратила более 10 миллиардов евро на разработку этих технологий.

Аналитик Bernstein Стивен Рейтман заявил, что новая платформа может стать "огромным прорывом" для BMW.

"Можно сказать, что BMW ставит все на карту, делая ставку на успех Neue Klasse", — сказал он после недавнего предварительного просмотра новых технологий. Успешный запуск, по его словам, "может существенно изменить будущее автомобильной промышленности" и восприятие способности западных автопроизводителей конкурировать в сфере ПО.

Tesla терпит неудачу в Индии, получив всего около 600 заказов с момента запуска - Bloomberg02.09.25, 09:43 • 4172 просмотра

BMW заявляет, что новая технология обеспечит более чем в 20 раз более высокую вычислительную мощность, чем у нынешних авто, и значительно уменьшит сложность электроники автомобиля.

Помимо увеличенной электрической дальности хода — до 800 км, и более быстрой зарядки (добавление более 350 км пробега за 10 минут), автопарк Neue Klasse будет работать на основе четырех "супермозгов", которые значительно улучшают внутреннюю коммуникацию в авто, мультимедиа, автоматизированное вождение и другие функции.

Переход к автомобилям, управляемым программным обеспечением, позволит производителям обновлять авто даже после продажи клиентам и предлагать новые услуги, которые должны создать дополнительные источники дохода.

Помимо нового поколения электромобилей, эта платформа также станет основой для будущих моделей с ДВС и гибридов.

BMW Group устанавливает новый рекорд продаж электрифицированных автомобилей29.08.25, 10:43 • 2782 просмотра

Немецкий автопроизводитель, которому также принадлежат марки Rolls-Royce и Mini, долго оставался осторожным относительно темпов перехода на электромобили, придерживаясь многоэнергетического подхода.

Несмотря на это, продажи электромобилей BMW выросли — батарейные авто составили около 18% от общего объема поставок в первой половине года. Для сравнения, у Mercedes-Benz — 8%, у Volkswagen — 11%.

Однако даже с прогрессом платформы Neue Klasse остается непонятным, сможет ли BMW сократить отставание от китайских конкурентов. Традиционные производители также в невыгодном положении из-за того, что китайские компании могут производить электромобили значительно дешевле.

Впрочем, руководство BMW уверяет, что новая платформа позволит продолжить совершенствование не только программного обеспечения, но и аккумуляторных технологий.

В отличие от конкурентов, таких как VW, BMW не производит собственные аккумуляторные элементы, но проводит исследования в области химии аккумуляторов и сотрудничает с компаниями, в частности китайской CATL, для создания новых батарей.

Мартин Шустер, вице-президент BMW по разработке аккумуляторных элементов, сказал Financial Times, что компания смогла снизить производственные затраты до 50% для нового поколения цилиндрических литий-ионных батарей.

Хотя это еще не делает электромобили настолько прибыльными, как бензиновые авто, Шустер отметил, что новая аккумуляторная система позволяет адаптировать форматы элементов, если они окажутся лучше текущих.

Toyota демонстрирует рекордный рост продаж седьмой месяц подряд28.08.25, 13:47 • 2662 просмотра

Ольга Розгон

Новости МираТехнологииАвто
Электроэнергия
Тесла, Инк.
Volkswagen
Financial Times
Мюнхен
Илон Маск