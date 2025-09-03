BMW представит электромобили с "супермозгом", чтобы бросить вызов китайским конкурентам

BMW делает ставку на электромобили, управляемые программным обеспечением и «супермозгами», в одной из самых амбициозных попыток традиционных автопроизводителей бросить вызов китайским конкурентам и Tesla. Об этом сообщает The Washington Times, пишет УНН.

Новый электрический кроссовер BMW iX3, который будет представлен в пятницу накануне автосалона в Мюнхене, станет первым, разработанным на долгожданной платформе Neue Klasse. В течение следующих двух лет появится еще 40 новых моделей и обновлений, поскольку BMW кардинально меняет подход к проектированию, производству и продаже автомобилей.

С платформой Neue Klasse мы делаем большой скачок вперед во всех ключевых технологических направлениях. Новый BMW iX3 станет эталоном в нашей отрасли - заявил генеральный директор Оливер Ципзе.

BMW iX3 будет одной из серии так называемых "программно-определяемых автомобилей", которые покажут в Мюнхене. В них центральная компьютерная система заменяет аппаратную часть как главную функцию авто.

Традиционные автопроизводители из Европы, США и Японии уже давно отстают от Tesla Илона Маска и нового поколения китайских производителей, таких как Xiaomi и Xpeng, в сфере разработки программного обеспечения.

BMW представила концепцию платформы Neue Klasse еще в 2021 году и потратила более 10 миллиардов евро на разработку этих технологий.

Аналитик Bernstein Стивен Рейтман заявил, что новая платформа может стать "огромным прорывом" для BMW.

"Можно сказать, что BMW ставит все на карту, делая ставку на успех Neue Klasse", — сказал он после недавнего предварительного просмотра новых технологий. Успешный запуск, по его словам, "может существенно изменить будущее автомобильной промышленности" и восприятие способности западных автопроизводителей конкурировать в сфере ПО.

BMW заявляет, что новая технология обеспечит более чем в 20 раз более высокую вычислительную мощность, чем у нынешних авто, и значительно уменьшит сложность электроники автомобиля.

Помимо увеличенной электрической дальности хода — до 800 км, и более быстрой зарядки (добавление более 350 км пробега за 10 минут), автопарк Neue Klasse будет работать на основе четырех "супермозгов", которые значительно улучшают внутреннюю коммуникацию в авто, мультимедиа, автоматизированное вождение и другие функции.

Переход к автомобилям, управляемым программным обеспечением, позволит производителям обновлять авто даже после продажи клиентам и предлагать новые услуги, которые должны создать дополнительные источники дохода.

Помимо нового поколения электромобилей, эта платформа также станет основой для будущих моделей с ДВС и гибридов.

Немецкий автопроизводитель, которому также принадлежат марки Rolls-Royce и Mini, долго оставался осторожным относительно темпов перехода на электромобили, придерживаясь многоэнергетического подхода.

Несмотря на это, продажи электромобилей BMW выросли — батарейные авто составили около 18% от общего объема поставок в первой половине года. Для сравнения, у Mercedes-Benz — 8%, у Volkswagen — 11%.

Однако даже с прогрессом платформы Neue Klasse остается непонятным, сможет ли BMW сократить отставание от китайских конкурентов. Традиционные производители также в невыгодном положении из-за того, что китайские компании могут производить электромобили значительно дешевле.

Впрочем, руководство BMW уверяет, что новая платформа позволит продолжить совершенствование не только программного обеспечения, но и аккумуляторных технологий.

В отличие от конкурентов, таких как VW, BMW не производит собственные аккумуляторные элементы, но проводит исследования в области химии аккумуляторов и сотрудничает с компаниями, в частности китайской CATL, для создания новых батарей.

Мартин Шустер, вице-президент BMW по разработке аккумуляторных элементов, сказал Financial Times, что компания смогла снизить производственные затраты до 50% для нового поколения цилиндрических литий-ионных батарей.

Хотя это еще не делает электромобили настолько прибыльными, как бензиновые авто, Шустер отметил, что новая аккумуляторная система позволяет адаптировать форматы элементов, если они окажутся лучше текущих.

