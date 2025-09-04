Robotaxi вийшов за межі Остіна у Техасі: Tesla відкриває безпілотне авто для всіх
Київ • УНН
Додаток Robotaxi від Tesla тепер доступний для всіх користувачів iPhone. Компанія розширює послуги за межі Остіна, штат Техас.
Передає УНН із посиланням на Вloomberg.
Деталі
Додаток Robotaxi Tesla Inc., компанії інвестор та мільярдера Ілона Маска, відкрито для широкої публіки.
"Додаток Robotaxi тепер доступний для всіх", – йдеться в публікації компанії на X.
Тепер користувачам абсолютно різних локацій дозволяється завантажувати Robotaxi та приєднуватися до списку очікування.
Robotaxi доступний для користувачів iPhone. Водночас у Tesla оголосили, що підтримка Android "з’явиться в майбутньому".
Нагадаємо
Tesla розпочала обмежене тестування сервісу Robotaxi 22 червня в Техасі. Було дозволено поїздки лише запрошеним особам у супроводі "моніторів безпеки". Використовувалося приблизно від 10 до 20 позашляховиків Model Y. З того часу компанія розширила свою діяльність, пропонуючи неавтономний сервіс спільних поїздок у затоці Сан-Франциско під тією ж назвою.
