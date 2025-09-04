Robotaxi вышел за пределы Остина в Техасе: Tesla открывает беспилотный автомобиль для всех
Киев • УНН
Приложение Robotaxi от Tesla теперь доступно для всех пользователей iPhone. Компания расширяет услуги за пределы Остина, штат Техас.
Мобильное приложение Robotaxi теперь открыто для всех пользователей, Tesla расширяет свои услуги за пределы районов Остина в штате Техас, США.
Передает УНН со ссылкой на Вloomberg.
Детали
Приложение Robotaxi Tesla Inc., компании инвестора и миллиардера Илона Маска, открыто для широкой публики.
"Приложение Robotaxi теперь доступно для всех", – говорится в публикации компании на X.
Теперь пользователям абсолютно разных локаций разрешается загружать Robotaxi и присоединяться к списку ожидания.
Robotaxi доступен для пользователей iPhone. В то же время в Tesla объявили, что поддержка Android "появится в будущем".
Напомним
Tesla начала ограниченное тестирование сервиса Robotaxi 22 июня в Техасе. Были разрешены поездки только приглашенным лицам в сопровождении "мониторов безопасности". Использовалось примерно от 10 до 20 внедорожников Model Y. С тех пор компания расширила свою деятельность, предлагая неавтономный сервис совместных поездок в заливе Сан-Франциско под тем же названием.
Маск: будущее Tesla зависит от роботов Optimus, а не электрокаров02.09.25, 15:13 • 3958 просмотров