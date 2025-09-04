Robotaxi вышел за пределы Остина в Техасе: Tesla открывает беспилотный автомобиль для всех

$41.360.01
Эксклюзив
05:20 • 8846 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28 • 25335 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52 • 30960 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
3 сентября, 12:08 • 30291 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 54155 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 10:05 • 25296 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
3 сентября, 09:24 • 26224 просмотра
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Эксклюзив
3 сентября, 07:25 • 23257 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
3 сентября, 06:20 • 25540 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 52148 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Теги
Авторы
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 263298 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 255230 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 252486 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 246051 просмотра
Зеленский выразил соболезнования Португалии в связи с трагической аварией в Лиссабоне3 сентября, 23:48 • 10784 просмотра
публикации
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
Эксклюзив
05:20 • 8832 просмотра
Несокрушимая авиация: самолет украинской компании "XENA" тушит пожары в Черногории и поддерживает имидж государства на международной аренеPhoto3 сентября, 14:49 • 20783 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 54143 просмотра
В США признали непригодной к сотрудничеству компанию, которой Госавиаслужба Украины доверила сопровождение ремонтной документации по вертолетам Ми-8Photo3 сентября, 06:57 • 38799 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 52143 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Марселу Ребелу де Соуза
Украина
Соединённые Штаты
Париж
Государственная граница Украины
Великобритания
УНН Lite
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 8156 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 11581 просмотра
Звездные премьеры и уже известные имена: какие фильмы вошли в программу Лондонского кинофестиваля 20253 сентября, 13:20 • 14594 просмотра
Месси появился на сборах сборной Аргентины с эксклюзивной сумкой Hermès за $65 тысячPhoto2 сентября, 14:15 • 31851 просмотра
«Увидимся в суде»: Эктор Хименес-Браво обещает подать в суд на лиц, сливших в сеть его интимные видео и подделавших перепискуPhotoVideo2 сентября, 11:20 • 44757 просмотра
Robotaxi вышел за пределы Остина в Техасе: Tesla открывает беспилотный автомобиль для всех

Киев • УНН

 • 212 просмотра

Приложение Robotaxi от Tesla теперь доступно для всех пользователей iPhone. Компания расширяет услуги за пределы Остина, штат Техас.

Robotaxi вышел за пределы Остина в Техасе: Tesla открывает беспилотный автомобиль для всех

Мобильное приложение Robotaxi теперь открыто для всех пользователей, Tesla расширяет свои услуги за пределы районов Остина в штате Техас, США.

Передает УНН со ссылкой на Вloomberg.

Детали

Приложение Robotaxi Tesla Inc., компании инвестора и миллиардера Илона Маска, открыто для широкой публики.

"Приложение Robotaxi теперь доступно для всех", – говорится в публикации компании на X.

Теперь пользователям абсолютно разных локаций разрешается загружать Robotaxi и присоединяться к списку ожидания.

Robotaxi доступен для пользователей iPhone. В то же время в Tesla объявили, что поддержка Android "появится в будущем".

Напомним

Tesla начала ограниченное тестирование сервиса Robotaxi 22 июня в Техасе. Были разрешены поездки только приглашенным лицам в сопровождении "мониторов безопасности". Использовалось примерно от 10 до 20 внедорожников Model Y. С тех пор компания расширила свою деятельность, предлагая неавтономный сервис совместных поездок в заливе Сан-Франциско под тем же названием.

Маск: будущее Tesla зависит от роботов Optimus, а не электрокаров02.09.25, 15:13 • 3958 просмотров

Игорь Тележников

ТехнологииАвто
Тесла Модель Y
Тесла, Инк.
Bloomberg L.P.
Остин, штат Техас
Техас
Илон Маск
Соединённые Штаты