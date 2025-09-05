Новий Porsche Cayenne отримає революційне рішення - бездротову зарядку: що відомо

Porsche готує революцію для власників електрокарів: новий Cayenne EV 2026 року можна буде заряджати без кабелів - достатньо просто припаркуватися над спеціальною платформою. Німецький автовиробник обіцяє зробити зарядку електромобілів такою ж простою, як підзарядка смартфона. Про це повідомляє Robb Report, пише УНН.

Деталі

Майбутній повністю електричний Porsche Cayenne пропонує опцію бездротової зарядки, що дозволяє уникнути підключення кабелем до домашньої мережі. Для зарядки автомобіля достатньо просто припаркувати його над спеціальною індуктивною платформою від Porsche. Компанія презентує цю систему публічно наступного тижня на виставці мобільності IAA Mobility Show у Мюнхені.

Простота використання, придатність для щоденного використання та зарядна інфраструктура, як і раніше, є вирішальними факторами, коли йдеться про прийняття електромобільності - заявив доктор Міхаель Штайнер, члена правління Porsche.

Зарядка відбувається за принципом магнітного поля: коли автомобіль стоїть над платформою, енергія передається між пластинами без фізичного контакту. Porsche стверджує, що система працює з ефективністю 90%, що дозволяє заряджати Cayenne так само швидко, як звичайним кабелем потужністю до 11 кВт.

Платформа з повітряним охолодженням здатна витримувати температуру від -40 до +50 °C, хоча вплив екстремальних умов на швидкість зарядки поки не уточнюється.

Ця інновація підкреслює тенденцію до спрощення користування електромобілями та відповідає зростаючому попиту на комфорт і зручність серед водіїв, які прагнуть максимально автоматизованого та безшумного досвіду зарядки.

