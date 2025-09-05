Новий Porsche Cayenne отримає революційне рішення - бездротову зарядку: що відомо

$41.350.02
48.130.07
ukenru
Ексклюзив
08:58 • 1184 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
08:28 • 3022 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
08:19 • 4056 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
06:13 • 13421 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 24599 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 44170 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02 • 37278 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 39490 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 40181 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 30710 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2.4м/с
43%
755мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 299753 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 293588 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 285246 перегляди
Зеленський висловив співчуття Португалії через трагічну аварію в Лісабоні3 вересня, 23:48 • 48352 перегляди
"Ми ведемо дуже хороший діалог": Трамп має намір поговорити з путіним після розмови із ЗеленськимVideo5 вересня, 02:33 • 13524 перегляди
Публікації
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці07:47 • 4768 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo06:13 • 13420 перегляди
Заручник НАБУ? Чому справа генерала СБУ Вітюка активізувалася тільки зараз і скидається на помсту4 вересня, 18:50 • 19183 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 48287 перегляди
До будь-якого столу: топ смачних і простих рецептів грецького салатуPhoto4 вересня, 07:53 • 35007 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Емманюель Макрон
Сем Альтман
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Херсонська область
Пентагон
Реклама
УНН Lite
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 19187 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 48287 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 19922 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 25349 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 27173 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Fox News
Фейкові новини
Financial Times
ChatGPT

Новий Porsche Cayenne отримає революційне рішення - бездротову зарядку: що відомо

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Porsche Cayenne EV 2026 року матиме опцію бездротової зарядки за допомогою індукційної платформи. Система працює з ефективністю 90% та заряджає авто так само швидко, як кабель до 11 кВт.

Новий Porsche Cayenne отримає революційне рішення - бездротову зарядку: що відомо

Porsche готує революцію для власників електрокарів: новий Cayenne EV 2026 року можна буде заряджати без кабелів - достатньо просто припаркуватися над спеціальною платформою. Німецький автовиробник обіцяє зробити зарядку електромобілів такою ж простою, як підзарядка смартфона. Про це повідомляє Robb Report, пише УНН.

Деталі

Майбутній повністю електричний Porsche Cayenne пропонує опцію бездротової зарядки, що дозволяє уникнути підключення кабелем до домашньої мережі. Для зарядки автомобіля достатньо просто припаркувати його над спеціальною індуктивною платформою від Porsche. Компанія презентує цю систему публічно наступного тижня на виставці мобільності IAA Mobility Show у Мюнхені.

Простота використання, придатність для щоденного використання та зарядна інфраструктура, як і раніше, є вирішальними факторами, коли йдеться про прийняття електромобільності

- заявив доктор Міхаель Штайнер, члена правління Porsche.

Зарядка відбувається за принципом магнітного поля: коли автомобіль стоїть над платформою, енергія передається між пластинами без фізичного контакту. Porsche стверджує, що система працює з ефективністю 90%, що дозволяє заряджати Cayenne так само швидко, як звичайним кабелем потужністю до 11 кВт. 

Ексдизайнер Lamborghini Шмельц очолив європейський відділ Xiaomi Auto04.09.25, 09:49 • 2422 перегляди

Платформа з повітряним охолодженням здатна витримувати температуру від -40 до +50 °C, хоча вплив екстремальних умов на швидкість зарядки поки не уточнюється.

Ця інновація підкреслює тенденцію до спрощення користування електромобілями та відповідає зростаючому попиту на комфорт і зручність серед водіїв, які прагнуть максимально автоматизованого та безшумного досвіду зарядки.

Robotaxi вийшов за межі Остіна у Техасі: Tesla відкриває безпілотне авто для всіх04.09.25, 09:36 • 2178 переглядiв

Степан Гафтко

Новини СвітуАвто
Porsche
Електроенергія
Tesla Inc
Остін (Техас)
Мюнхен
Техас