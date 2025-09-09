$41.220.13
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

В Беларуси выросла смертность от алкоголя: показатель является самым высоким в мире

Киев • УНН

 • 406 просмотра

Высокий уровень употребления алкоголя напрямую влияет на здоровье населения, увеличивая риски болезней и социальных проблем.

В Беларуси выросла смертность от алкоголя: показатель является самым высоким в мире

По данным 2019 года, средний показатель потребления алкоголя в мире составлял 5,5 литра на человека в год. Больше всего пьют в Центральной и Восточной Европе - более 10 литров на человека ежегодно. В частности, с 2019 по 2020 год этот показатель ощутимо вырос в Беларуси и Норвегии, пишет УНН со ссылкой на данные The Lancet.

Детали

По данным исследования, на уровне отдельных государств лидируют Румыния (17 литров в год), Грузия (14,3 литра) и Чехия (13,3 литра). С 2000 по 2019 год глобальное употребление алкоголя выросло почти на 17%, а наибольшее повышение зафиксировали в странах Азии. В то же время в Восточной Европе наблюдалось постепенное снижение показателей, хотя они и сейчас остаются одними из самых высоких в мире.

Как указано, пандемия COVID-19 в 2020 году временно сократила среднее потребление алкоголя в мире на 11%. Но даже с этим падением в странах, где традиционно пьют много, проблема остается острой. В частности, с 2019 по 2020 год в 23 (12%) из 189 стран наблюдалось увеличение потребления алкоголя на 0,1 л или более. Лидерами среди роста употребления алкоголя в Европе стали Беларусь и Норвегия - там употребление алкогольных напитков увеличилось на 0,6.

В то же время в 116 (61%) странах наблюдалось снижение употребления алкоголя на 0,1 л или более, а в 50 (26%) странах - наблюдалось изменение употребления менее чем на 0,1.

Смерть от алкоголя

Высокий уровень употребления алкоголя напрямую влияет на здоровье населения, увеличивая риски болезней и социальных проблем. По статистике, в 2019 году употребление алкоголя стало причиной около 2,6 миллиона смертей в мире - это почти 5% от всех случаев.

В целом алкоголь привел к потере "более 116 миллионов лет жизни", учитывая инвалидность. Большая часть потерь (более 89 миллионов) связана с преждевременной смертностью, тогда как еще 26 миллионов - с болезнями и осложнениями, вызванными алкоголем.

Больше всего пострадали мужчины: на них приходится около 2 миллионов смертей (6,7% от всех случаев). Для женщин эти показатели составили 0,6 миллиона смертей (2,4%).

Большинство водителей в США путают алкогольные напитки с энергетиками и газировкой - опрос07.09.25, 17:27 • 5384 просмотра

Алена Уткина

ЗдоровьеНовости Мира
Беларусь
Норвегия
Чешская Республика
Румыния
Грузия