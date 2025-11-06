Европейцы массово отказываются от алкоголя из-за вкуса и здоровья

ukenru
21:56 • 2430 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
20:20 • 7962 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
18:18 • 15083 просмотра
Укрзалізниця временно ограничивает движение поездов в Краматорск и Славянск из-за рисков безопасности
5 ноября, 17:06 • 19396 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
5 ноября, 15:51 • 20213 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Эксклюзив
5 ноября, 15:03 • 28940 просмотра
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Эксклюзив
5 ноября, 13:23 • 32699 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
5 ноября, 12:20 • 22566 просмотра
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
5 ноября, 11:19 • 22515 просмотра
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
5 ноября, 10:32 • 33703 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
В Судане сбит военный самолет Ил-76: погиб весь экипаж 5 ноября, 13:31
Пока фронт горит под Покровском, депутаты Порошенко бронируют курорты и просят Кабмин отпустить их за границу — Валентин Гладких 5 ноября, 13:41
Акционеры Tesla решают судьбу Илона Маска: 878 миллиардов долларов или отставка 5 ноября, 14:10
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера 5 ноября, 14:19
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвоката 5 ноября, 15:25
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций Эксклюзив 5 ноября, 15:03
5 ноября, 15:03 • 28940 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника Одарченко Эксклюзив 5 ноября, 13:23
5 ноября, 13:23 • 32699 просмотра
Как приготовить домашний зефир: простые рецепты и советы 5 ноября, 11:38
Когда и как обрезать малину на зиму: советы 5 ноября, 11:10
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается 5 ноября, 10:32
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Марк Карни
Марк Рютте
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Германия
Донецкая область
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвоката 5 ноября, 15:25
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера 5 ноября, 14:19
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне 5 ноября, 08:51
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу 4 ноября, 16:38
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка 4 ноября, 12:13
Техника
Социальная сеть
Отопление
2С5 "Гиацинт-С
БМ-21 «Град»

Европейцы массово отказываются от алкоголя из-за вкуса и здоровья

Киев • УНН

 • 88 просмотра

Согласно исследованию Circana, 71% европейцев сократили потребление алкоголя, а 23% молодежи полностью отказались от него. Продажи безалкогольных напитков выросли на 5,1%, тогда как алкогольных снизились на 1,8%.

Европейцы массово отказываются от алкоголя из-за вкуса и здоровья

Европейцы все чаще отказываются от алкоголя из-за заботы о здоровье и изменения вкусов. Популярность набирают безалкогольные напитки, которые большинство респондентов считают освежающими и более полезными. Об этом пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на исследование Circana, передает УНН.

Подробности

Молодежь в Европе все реже употребляет алкоголь, что связано как с новыми предпочтениями во вкусах, так и с большим осознанием вреда для здоровья. Это отражает общую тенденцию к сокращению продаж алкоголя в развитых странах.

Эксперты расходятся во мнениях относительно причин: одни объясняют это временными экономическими трудностями, другие — долгосрочными изменениями потребительского поведения.

В беларуси выросла смертность от алкоголя: показатель является самым высоким в мире09.09.25, 08:48 • 3808 просмотров

Согласно опросу Circana, 71% европейцев уменьшили потребление алкоголя, а 23% людей в возрасте от 25 до 35 лет вообще полностью отказались от него. Зато набирают популярность безалкогольные напитки: более половины респондентов считают их освежающими, а 27% — более полезными или вкусными.

Безалкогольные продукты уже охватывают около 60% европейского рынка напитков стоимостью €166 миллиардов, что на 5,1% больше, чем в прошлом году. В то же время продажи алкогольных напитков снизились на 1,8%.

Похожая тенденция наблюдается и в США: по данным опроса Gallup, доля потребителей алкоголя там снизилась до исторического минимума. Большинство американцев считают даже умеренное употребление алкоголя вредным, что подтверждает глобальный сдвиг в сторону более здорового образа жизни.

Каждый десятый американец в возрасте 30–39 лет употребляет алкоголь или наркотики на работе – исследование09.07.25, 12:52 • 1904 просмотра

Вита Зеленецкая

ЗдоровьеНовости Мира
Тренд
Reuters
Европа
Соединённые Штаты