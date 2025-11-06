Европейцы массово отказываются от алкоголя из-за вкуса и здоровья

Европейцы все чаще отказываются от алкоголя из-за заботы о здоровье и изменения вкусов. Популярность набирают безалкогольные напитки, которые большинство респондентов считают освежающими и более полезными. Об этом пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на исследование Circana, передает УНН.

Молодежь в Европе все реже употребляет алкоголь, что связано как с новыми предпочтениями во вкусах, так и с большим осознанием вреда для здоровья. Это отражает общую тенденцию к сокращению продаж алкоголя в развитых странах.

Эксперты расходятся во мнениях относительно причин: одни объясняют это временными экономическими трудностями, другие — долгосрочными изменениями потребительского поведения.

Согласно опросу Circana, 71% европейцев уменьшили потребление алкоголя, а 23% людей в возрасте от 25 до 35 лет вообще полностью отказались от него. Зато набирают популярность безалкогольные напитки: более половины респондентов считают их освежающими, а 27% — более полезными или вкусными.

Безалкогольные продукты уже охватывают около 60% европейского рынка напитков стоимостью €166 миллиардов, что на 5,1% больше, чем в прошлом году. В то же время продажи алкогольных напитков снизились на 1,8%.

Похожая тенденция наблюдается и в США: по данным опроса Gallup, доля потребителей алкоголя там снизилась до исторического минимума. Большинство американцев считают даже умеренное употребление алкоголя вредным, что подтверждает глобальный сдвиг в сторону более здорового образа жизни.

